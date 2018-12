2018, anul investițiilor în comuna Solovăstru

Share



Anul 2018 a fost unul plin pentru comuna Solovăstru, despre care ne-a vorbit primarul Ilie Chirilă Tătar. De la investiții în infrastructură la activitățile culturale, în interviul acordat de primarul comunei Solovăstru Cotidianului Zi de zi:

Reporter: Cum a fost anul 2018 pentru comuna Solovăstru ?

Ilie Chirilă Tătar: Din punct de vedere al realizărilor, pot spune că a fost un an destul de plin, ținând cont de faptul că am inaugurat, chiar la începutul anului, căminul cultural din Jabenița, care a fost complet reabilitat și modernizat, după care au început să vină și lucrările în infrastructură. Aici mă refer la începerea lucrărilor la extinderea rețelei de apă și canalizare , care până în acest moment sunt realizate în proporție de 14 %, cu termen de execuție luna octombrie a anului viitor. Suntem în grafic, constructorul își face treaba, deocamdată nu avem niciun fel de probleme în a duce investiția la bun sfârșit. Tot legat de proiecte, este cel de asfaltarea drumurilor comunale și a străzilor interioare. Suntem în faza de avizare la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) , în cel mai scurt timp va fi postat pe SEAP, pentru licitația execuției lucrării. Este vorba de 9 kilometri de asfalt în întreaga comună. În acest proiect este inclus și un obiectiv extrem de important pentru comună, respectiv un pod peste râul Gurghiu, care de-alungul anilor a creat destule probleme. Va fi un pod nou, un proiect modern, fără piloni, cu o lungime de 42 de metri, cu o capacitate de 50 de tone, care va face legătura între cele două drumuri județene care străbat comuna Solovăstru, 153 C și 154 E. Astfel, traficul greu din localitatea Solovăstru care se îndreaptă spre Jabenița va putea fi foarte ușor deviat spre acest drum. Al treilea proiect, tot cu finanțare europeană, este legat de reabilitarea și modernizarea căminului cultural din Solovăstru. Momentan se află în faza de licitație, avem trei oferte depuse, și în cel mai scurt timp vom cunoaște câștigătorul licitație. Intenționăm ca prin Grupul de Acțiune Locală ”Prietenia Mureș-Harghita” din care facem parte, să accesăm fonduri europene pentru un parc de joacă în localitatea Jabenița. 2019 va fi un an cu șantiere în lucru în comuna Solovăstru. Speră să fie totul în regulă, să se liniștească apele din punct de vedere politic , deoarece și pentru noi, la ora actuală există o incertitudine legată de ce ne va aduce ziua de mâine.

Rep.: Un aspect deloc de neglijat în acest an a fost legat de activitățile culturale.

Ilie Chirilă Tătar: Din punct de vedere cultural , am organizat pentru prima dată sărbătoarea ”Fiii Satului” la Solovăstru, un eveniment în care, primăria, împreună cu cele două asociații din comună, ”Coronița” și ”Dor Solovăstrean” și Consiliul Județean, am reînviat această frumoasă tradiție după o pauză de peste 30 de ani. Pentru anul viitor, intenționăm să ținem această sărbătoare la Jabenița, cel mai probabil în data de 15 august, de Sfânta Mărie Mare. În acest an, am păstrat tradiția de a găzdui Festivalul Internațional „Virginia Zeani”. Pentru prima dată , la țară, într-o comună, a avut loc un masterclass de o asemenea anvergură, cu atâția artiști din atâtea țări. Am fost o gazdă bună, lucru subliniat și de participanți. Dat fiind faptul că suntem în anul Centenarului Marii Uniri, și comuna Solovăstru a onorat acest moment prin diferite manifestări, printre care și simpozionul dedicat acestui moment istoric în data de 14 octombrie, de la Căminul Cultural din Jabenița, unde am avut invitați de seamă care au subliniat marele act istoric de la 1 Decembrie 1918.

Rep.: În acest an v-ați bucurat de vizita unor oaspeți de seamă. Despre cine este vorba?

Ilie Chirilă Tătar: Ne-am bucurat de vizita la primăria din Solovăstru a Consulului Onorific al României din Quebec, Paul Sorin Pescăruș, născut la Jabenița. M-am întâlnit pentru prima dată cu domnia sa, mama dânsului mi-a fost învățătoare , cu atât mai mult am avut ce povesti despre primele zile de școală în care mama sa ne-a îndrumat pașii. Nu pot decât să mă bucur că nu a uitat de România, de satul său natal, de locurile unde a copilărit.

Rep.: Un gând la final de an pentru locuitorii comunei Solovăstru

Ilie Chirilă Tătar: Le transmit tuturor locuitorilor comunei Solovăstru gândurile mele bune. Îi asigur că nu ne vom opri cu investițiile, vom continua să atragem fonduri pentru dezvoltare, astfel ca Solovăstru și Jabenița să se bucure de o dezvoltare din toate punctele de vedere. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, să de-a bunul Dumnezeu să ne găsească pe toți cu masa bogată, cu sănătate maximă, liniște deplină și bucurie în familia fiecăruia. Să avem un an mai bun, care să ne aducă zâmbetul pe buzele tuturor.