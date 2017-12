Rezultatul disputei pentru balonul „Mureșul”: demolarea

Share



Terenurile de tenis de câmp din incinta Parcului Municipal păreau că vor dispărea. Aceasta s-a dovedit doar o iluzie. Baza care era gestionată de Clubul Sportiv Mureșul Târgu-Mureș (poartă și în prezent acest nume), a fost retrocedată Primăriei Târgu-Mureș în anul 2010. Clubul nu mai avea de ani buni o secție de tenis de câmp și a cedat în urma unei Hotărâri de Guvern mai multe baze sporive, rămânând să administreze în continuare doar Ștrandul 1 Mai, recent intrat în reconstrucție, sediul clubului unde mai activează secțiile de canotaj, patinaj și lupte libere, precum și Patinoarul, a cărei finalizare a trecut abia recent pe lista priorităților, în urma vizitei ministrului Tineretului și Sportului Marius Dunca. Clubul fanion al județului a pierdut astfel…teren. „La acea vreme eu nu eram la club, director era Horațiu Cioloboc, eu am venit abia în 2013. Ne pare rău după orice bază sportivă pierdută, dar nu cunosc nici motivul, era o Hotărâre de Guvern și nu știm nici ce proiecte sunt legate de această bază”, a declarat directorul actual al Clubului Sportiv Mureșul Cosmin Iuliu Pop. Terenurile au fost concesionate, trecând în administrarea SC Time Com SRL, avându-l ca sponsor principal pe omul de afaceri Radu Pescar. Acesta a finanțat mai multe activități sportive pe parcursul ultimilor ani, inclusiv activitatea fostei echipe de fotbal ASA înainte de desființare. În zece ani în care baza a fost administrată de către Hajnal Lászlo, terenurile de tenis au găzduit mai multe turnee, începând de la copii, până la veterani, sau chiar turnee internaționale ATP de gradul 5. Câteva sute de iubitori de tenis se antrenau pe terenurile din balonul a cărui investiții au costat 75 mii de mărci (la vremea realizării bazei). La acestea s-au adăugat celelalte costuri la capitolul investiții (încălzire, iluminat), sau întreținerea, cu utilitățile lunare. „Organizam anual zece turnee și aici se antrenau sute de iubitori ai tenisului de câmp. Unii erau legitimați la diverse cluburi, care nu aveau suficiente pe terenuri pentru antrenamente, alții erau jucători care își permiteau să ia lecții particulare, pentru ei sau copii. Nu știu ce vor face aceștia în viitor, odată cu dispariția acestei baze. Avem programate și în perioada următoare concursuri, pe care nu le vom mai putea organiza”, a spus adiministratorul Hajnal Lászlo.

Părerile diferă în cele două „tabere”

Noul proprietar are o poziție total diferită. Contractul semnat de către Clubul Sportiv Mureșul și firma care a concesionat baza sportivă a expirat în anul 2016. Primăria susține că a trimis în urmă cu mai bine de o lună o adresă societății comerciale, prin care cerea eliberarea amplasamentului și demolarea construcției.

„Am respectat contractul dintre clubul Mureșul și societatea care deținea construcția, iar după încheierea contractului am organizat o licitație. Nu s-a prezentat nimeni la licitație și noi trebuia să respectăm legea, trimițând în luna octombrie o adresă societății. Am trimis și o somație și le-am pus în vedere că au termen de 30 de zile pentru a înlătura acea construcție, dar nici în ziua de astăzi societatea comercială nu a demarat procedurile de înlăturare a balonului care acoperă cele trei terenuri de tenis. Nu s-a primit niciun răspuns în termenul stabilit, după care s-a mai acordat un nou termen, de zece zile. Nici în această perioadă nu s-a făcut nimic. Devenit proprietarul terenului pe care se află arenele de tenis, firma care le-a deținut a fost somată să le dărâme, printr-o dispoziție de primar. Nu ne-am dorit o formă drastică, dar deoarece nu s-au luat măsuri, aceasta a fost singura soluție, am trecut la demolarea construcției”, a explicat Cosmin Blaga, purtătorul de cuvânt din partea Primăriei Târgu-Mureș.

Termenul dat de administrația locală este de 10 zile.

Așadar, imediat după Crăciun, lucrările au demarat și în ziua de 27 decembrie balonul a dispărut. Una dintre problemele invocate este recuperarea investiției, care include în afara balonului propriu-zis, instalațiile de încălzire, nocturna și altele. Lucrările se derulează sub supravegherea Poliției Locale tocmai pentru ca aceste bunuri să nu fie „rătăcite”, urmând a fi predate proprietarului de drept. O altă întrebare care se ridică este viitoarea destinație. „Terenurile vor rămâne în continuare, dacă vor fi acoperite sau nu, rămâne de văzut. Rămâne în administrarea Primăriei, se va organiza probabil o nouă licitație, poate va fi dată în administrarea vreunei societăți, lucruri care se vor decide în viitor”, a completat Cosmin Blaga.

Semnele de întrebare continuă

Reprezentanții firmei care a realizat investiția neagă faptul că ar fi primit vreo înștiințare legată de data organizării licitației. „Dacă este vorba despre vreo ofertă pentru închiriere, mâine mergem și depunem cererea. Știm atâta că s-a vorbit despre o licitație care pornea de la suma de 15 000 lei lunar, o sumă aberantă. Dacă ar fi fost totuși vreo licitație, cei interesați s-ar fi prezentat și ar fi oferit suma pe care o pot oferi, dar nu știm nimic despre organizarea acesteia. Problema este că iubitorii de tenis nu vor avea unde să joace în cele opt sau nouă luni pe an, știind că deseori nici în perioada verii condițiile meteo nu permit să se joace afară”, a adăugat (fostul) administrator al bazei.

În legătură cu acest subiect se fac și anumite speculații. Cei care au administrat baza susțin că suma de 1800 lei lunar pe care o achitau sunt dispuși s-o plătească în continuare, sau să ofere suma care ar urma să fie stabilită în cadrul Consiliului Local, proprietarii de drept susțin că aceștia au funcționat fără forme legale și pe parcursul acestui an. Se vehiculează diverse nume și scenarii, dar problema rămâne pentru cei care frecventau baza respectivă.