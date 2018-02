FOTO, VIDEO: Balul Însuraţilor, omagiu adus Centenarului Unirii

Share



Balul Însuraților, eveniment de tradiție organizat la Reghin de familia lutierului Vasile Ghiorghe Gliga, și-a consumat în zilele de sâmbătă și duminică, cea de a XI-a ediție, prilej cu care sute de participanți au îmbrăcat cu mândrie portul popular și au petrecut pe cinste în Sala de Evenimente a Firmelor Gliga. Au onorat cu prezența oaspeţii de pe Văile Mureşului, Gurghiului, Beicii, Reghin, Sovata, Târgu-Mureş, Luduş, Zalău, Botoșani, Gherla, București, Oarba de Mureș, Târnăveni, Turda, Bistriţa, precum și din străinătate.

Ediție dedicată Centenarului Unirii

Ediția din acest an a fost una specială, Balul Însuraților 2018 fiind dedicat Centenarului Marii Uniri.

„Se împlinesc 100 de ani de când românii au reușit să-și închege ființa națională în hotarele regelui Decebal. Suntem datori să le aducem recunoștința noastră celor care au plătit cu viața pentru cel mai arzător ideal – unitatea națională. În semn de repect pentru toți cei care au făcut posibil să existe Marea Unire de la 1918, ediția a 11-a a Balului Însuraților de la Reghin este dedicată Centenarului Unirii”, a spus Dumitriţa Gliga, organizator al Balului Însuraților de la Reghin.

În ambele zile de bal, de la ora14.00 şi până în zori, oaspeții au petrecut pe cinste, au jucat «De-a lungul”, „Bătuta”, „Roata”, „Învârtita”, pe muzica a peste 20 de solişti din Reghin și împrejurimi.

Invitaţi de seamă

Oaspeții au fost întâmpinați de grupul de la Reghin coordonat de Valerica și Ilie Frandăș, printre aceștia numărându-se Maria Precup, primarul municipiului Reghin, Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, consilierul județean Neluțu Gliga, primarii comunelor Ibănești și Deda, Dumitru Vasile Dan și Lucreția Cadar, prezenți în prima zi de bal.

„În acest început de februarie sufletul meu a ajuns la Reghin, la Balul Însuraților, aici unde e cântec, emoție, tradiție, e joc și straie populare. Binecuvântat să fie acest eveniment. Se spune că în reprezentarea țăranului român, Dumnezeu apare în straie populare, cântând. De aceea, dacă Dumnezeu va coborî vreodată pe acest pământ și va intra în această țară, îl rog să intre printr-o poartă maramureșeană pentru că acolo lemnul are destinul de a uni cerul cu pământul, dar cu siguranță și la Reghin, pentru că azi, suntem cei mai frumoși români adunați la cea de a XI-a ediție a Balului Însuraților, ediție care se desfășoară sub semnul Centenarului Unirii celei frumoase. La mulți ani, dragi români !”, a precizat Ovidiu Purdea Someș, prezentatorul ediției din acest an.

Act de patriotism

Binecuvântarea creștină a balului a fost făcută de părintele Eugen Oprea din Ibănești, unul dintre veteranii balului.

„Sunt un fel de veteran al Balului Însuraților, am fost prezent la foarte multe ediții, ca și mulți dintre cei prezenți, fapt pentru care mă mândresc că măcar o dată pe an scot costumul popular și îl îmbrac cu mândrie la Balul Însuraților. Până la urmă și acest lucru este un act de patriotism. Mulți se mândresc, se bat cu pumnul în piept și spun că sunt români, dar iată că prin acest fapt, de a îmbrăca costumul popular, mărturisim patriotismul nostru”, a spus părintele Eugen Oprea.

„Renașterea și perpetuarea valorilor seculare”

În debutul balului, oaspeții au avut parte de un remember al celor 10 ediții, grație unui film de prezentare a edițiilor anterioare.

„După un deceniu de existență, putem spune că Balul Însuraților de la Reghin a devenit o tradiție ce are drept scop renașterea și perpetuarea valorilor noastre seculare. Suntem fericiți să vedem cum straie vechi, uitate prin cufărul din podul casei, prind viață din nou, prin cei care le poartă cu mândrie”, a subliniat Dumitrița Gliga.

Meșterii populari, pată de frumos

Una din componentele tradiționale ale Balului Însuraților a fost cea a meșterilor populari, sufletul expoziţie de obiecte tradiţionale, unde cei prezenți au putut admira păretare, covoare, ştergare, costume populare, toate ţesute manual, farfurii, casa ţărănească cu toate obiectele specifice satului românesc, rodul muncii meșterilor populare din Idicel Pădure, Pietriş, Filea, Morăreni, Bistriţa şi Cluj-Napoca. Au dat viață expoziției Floare Roman, Familia Morar din Cluj, Maria Robescu, Emilia Sorlea, Elena Costinaș, Victoria Colța, Zamfira Adam,Nicolae Gliga, Ilie Covrig, Rafila Moldovan și fiul acesteia, Mihai Moldovan.

Deda, mereu aproape de tradiții

Printre oaspeții balului s-au numărat și cei din comuna Deda, în frunte cu primarul Lucreția Cadar, însoțită de rapsodul popular Mihail Suciu și profesorul Gheorghe Horea.

„Acest eveniment cultural poate este cel mai mare din județul nostru, cu o participare deosebită. Este evenimentul care pune în valoare potențialul turistic și cultural al Văii Mureșului Superior, al Văii Gurghiului, și a celorlalte regiuni din județ. Acestui eveniment ne alăturăm și noi cei din comuna Deda, prezenți la toate cele 11 ediții ale Balului Însuraților. La noi la Deda există tradiție, continuitate și cultură. Primăria Deda susține tot ce este tradiție, tot ce este frumos,și de aceea ne numărăm printre participanții la acest eveniment deosebit”, a spus Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Muzică de calitate

Programul artistic a fost unul bogat, printre cei care au încântat asistența numărându-se rapsodul popular Vasile Crișan, Ansamblul de dansuri populare din Rușii Munți, Ansamblul „Spice mureșene”, Ansamblul „Cununa Călimanilor” din Deda, Ansamblul „Doina Mureșului” din Reghin și soliștii Mihaela Lateș Botoș Beatrice Florina Oprea, Doru Pop, Alin Pop, Maria Meag, Sorin Pantea și Nelu Șopterean.