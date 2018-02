VIDEO: Troc propus Poliţiei Mureş de primarul Dorin Florea: birouri modulare pe Poklos în schimbul clădirilor de pe Kogâlniceanu şi Borsos Tamas!

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin Florea, a anunţat joi, 8 februarie, că a ajuns la un acord cu conducerea Administraţiei Bazinale a Apelor (ABA) Mureş pentru preluarea de către municipalitate a pârâului Poklos. Potrivit edilului şef, demersul are ca scop amenajarea de module de birouri şi parcări auto pe cursul Poklosului, pentru desfăşurarea activităţii de către Poliţia Judeţeană Mureş şi Poliţia Municipiului Târgu-Mureş.



Pasul următor, avizul Consiliului Local

Viitoarele module vor avea lăţimea de 15 metri şi lungimea între 30 şi 60 de metri, iar „mutarea” va fi avizată, într-o şedinţă viitoare, de Consiliul Local Târgu-Mureş, astfel încât investiţia să fie prevăzută în bugetul din 2018 al municipiului Târgu-Mureş.

„În sfârşit un om cu decizie şi cu voinţă, domnul Cristian Bratanovici. Ne-am întâlnit, am discutat şi urmează să parafăm în prima şedinţă de Consiliu Local acordul prin care ne transferă Poklosul. Niciodată nu am renunţat la ideea acoperirii Poklosului, ci din contră, văd că soluţia propusă, de adâncire a lui, este considerată corectă. Acum vreau să construiesc peste Poklos. În momentul în care ni-l dă, automat demarăm studiul de fezabilitate. Este prins în buget în anul acesta, sunt cuprinşi bani pentru efectuarea studiului de construcţii modulare, modulare însemnând modul de parcare şi de birouri. Vreau să ofer Poliţiei judeţene şi Poliţiei Municipale Paşapoarte, buletine, peste tot unde au acces cetăţenii, unde cetăţeanul merge pentru hârtiile lui, pentru obligaţiile lui, pentru dorinţele lui. Să înlocuiesc pur şi simplu o zonă atât de disconfortabilă, ceea ce înseamnă strada Borsos Tamas şi strada Kogâlniceanu. Străzile astea sunt sortite a fi, pentru că nu e normal să ai asemenea sedii în asemenea locuri, fără să poţi să asiguri minim de confort. Ăsta e oraşul. Penitenciarul trebuie să plece, Poliţiile le vom înşira pe Poklos şi vom demara o acţiune începând de la Podul de la Super spre Furnica, toată zona aceea, vreo 800 de metri. Vor fi module, 15 metri lăţime şi lungimea cât se doreşte, 30 de metri, 50 de metri, 60 de metri, P plus 1, în anumite locuri şi P plus 2”, a afirmat dr. Dorin Florea, cu ocazia unei şedinţe de presă, potrivit căruia zona cuprinsă între Furnica şi Libertăţii va fi destinată locurilor de parcare şi a unor spaţii de desfacere pentru producători locali.

Clădirile Poliţiei, preluate de Primărie?

Primarul municipiului Târgu-Mureş a mai spus că perioada de dare în administrare a pârâului Poklos va fi de 25 de ani, iar viitoarele module vor fi din metal şi sticlă, astfel încât birourile să fie „moderne şi elegante”, iar zona „mai frumoasă şi foarte eficientă.”

„Cred că mai mult de trei luni de zile studiul nu va dura. În timpul acesta nu stau, şi am întâlniri. Cer întâlnire cu ministrul de Interne, cer întâlnire cu toate asociaţiile lor (…) Discut să iau clădirile de pe Kogâlniceanu şi Borsos Tamas, să le iau la Primărie, le las o clădire mare, în spate, să facă o activitate care nu e necesară cu publicul (…) Mă duc în faţa ministrului cu un studiu foarte clar, dacă îmi daţi clădirile ce fac în ele, ce bani pot să scot de acolo, câţi bani dau eu, rog Consiliul Judeţean – pentru că sunt şi clădirile Consiliului Judeţean – să vină şi ei”, a menţionat dr. Dorin Florea.

Alex TOTH