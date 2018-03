SEARĂ UMANITARĂ: Open Mic #4Emil la Office

Share



„A friend in need is a friend indeed“ este motto-ul zilei la The Office – Clubul Presei. Sub această deviză, popularul local târgumureșean organizează azi, 21 martie, începând cu ora 21:30, o seară dedicată muzicianului Emil Baier, a cărui luptă cu cancerul poate fi sprijinită prin participare colectivă. Astfel, seara va cuprinde muzică live, un spectacol de improvizație savuros marca Improbabil, stand-up comedy și multe alte momente-supriză.

Donațiile se pot face în cadrul evenimentului sau pe contul de donații.

Conturi donaţii #4Emil

RON: RO26BTRLRONCRT0319681701

EUR: RO73BTRLEURCRT0319681701

Banca Transilvania. Swift: BTRLRO22

Titular cont: Emil Baier