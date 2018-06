Interviu cu Morar Loredana, profesor de educație fizică: „Astăzi cine are bani, poate face performanță”

Share



De Ziua Mondială a Profesorului am stat de vorbă cu Morar Loredana, profesor de educație fizică la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș care predă deja de 14 ani.

Zi de Zi: Care este cea mai plăcută amintire legată de meseria de profesor?

ML: Nu știu dacă este una cea mai plăcută pentru că în fiecare zi se întâmplă plăcute și mai puțin plăcute, mai ales la sport unde dacă se accidentează un copil, nu e tocmai o amintire plăcută. Plăcute, de la cei mici la cei mari, fiecare zi e frumoasă. De-a lungul timpului am reușit să îndrum câțiva elevi spre drumul sportv, nu neapărat că aici pot face sport de performanță, dar am avut un sfat bun pentru ei, i-am îndrumat pe cei cu performanțe spre un liceu sportiv, unde chiar ar putea să evolueze. Au fost copii talentați, dar mulți poate nu au avut condiții materiale și nu au reușit deoarece acum totul se face financiar. Când am făcut sport acum 20-30 de ani, erau cluburile sportive la care nu se plătea, însă acum se vede diferența, cine are bani poate să facă performanță, cine nu, nu. Sunt copii din clasele mici care sunt foarte buni la fotbal, dar nu își permit părinții să-i ducă la club, nefiind unul la care să nu se plătească.

Zi de Zi: Ce credeți că este greșit momentan în sistemul de învățământ?

ML: De exemplu, momentan mă pot referi la examenele de clasa a VIII-a. Săptămâna viitoare încep examenele și sunt ore, care mi se pare cea mai mare prostie. Până acum se termina anul școlar, după care copiii aveau două săptămâni să se pregăteacă, iar la final se dădeau examenele. Acum va fi nebunie, dimineața noi vom veni la supravegheat la examene, iar după-masa până la 16:00-17:00 sunt ore. A venit căldura, copiii sunt ca de sfârșit de an, în ultimele săptămâni nu mai au niciun chef și obosesc ca și noi și nu mai ai cu cine lucra. Bineînțeles sunt multe alte probleme pe care momentan nici nu are rost să le menționez.

Zi de Zi: Ce sfaturi aveți pentru părinți și copii?

ML: Recomand părinților să fie mai aproape de copii, să se implice mai mult. Se vede diferența la copiii a căror părinți se implică, sunt alături de ei. Într-adevăr, lumea e stresată, ocupată, e foarte obositor și nu mai au vreme să se ocupe de ei pe principiul „Lasă că e bine și așa”. Dar nu e bine, că se vede, educația de la școală trebuie să o completeze pe cea de acasă. Dacă copiii vin cu un bagaj minim de acasă, aici nu mai lucrezi atâta în plus. Copilul și familia ar trebui să fie pe primul loc, și așa trebuie să îți faci timp să te ocupi de el pentru că se vede. Degeaba se dă vina pe profesor pentru că părintele este cel în mare parte cu el acasă.

Zi de Zi: Aveți și un sfat pentru viitorii profesori?

ML: În fiecare meserie sunt și avantaje și dezavantaje, deci trebuie să îți placă. Dacă îți place, treci peste toate. Dacă nu, devine greu și nu mai ai nicio satisfacție. Și eu la fel mi-am ales meseria, că mi-a plăcut. Am făcut sport, mi-a plăcut domeniul și așa mi-am ales, pentru că niciodată nu știi inițial ce se va întâmpla.

Elena POLEARUȘ