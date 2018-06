Festival Internațional de Filme și Artă cu Vampiri, la Sighișoara!

Share



A treia ediție a Festivalului Internațional de Filme și Artă cu Vampiri, cunoscut și sub numele de Vampfest, va avea loc la Sighişoara, în perioada 7 – 10 iunie 2018.

“Festivalul are ca temă filmele cu vampiri, dar include și literatură, jocuri și prestigioasa conferință academică organizată de Universitatea Seton Hill din America. Printre invitații speciali ai acestei ediții sunt și unii dintre cei mai bine vânduți autori precum Christopher Golden – “Buffy The Vampire Slayer” și Tim Lebbon – “30 Days of Night”. Publicul este invitat la o selecție de filme care include premiera filmului britanic “Crucible of the Vampire”, cu Neil Morrissey, Katie Goldfinch și Florence Cady, care va avea loc vineri, 8 iunie, la ora 20.00, în Sala Festivă a Municipiului Sighișoara”, se precizează într-un comunicat remis de Biroul de presă al Primăriei municipiului Sighişoara.

Evenimentul se va desfășura după următorul program:

Vineri, 8 iunie:

Ora 17.30, Sala Sander

O selecție excelentă de scurtmetraje cu vampiri: “Blood Drive”, “The Party”, “Red & Blue”, “Popsy, B(l)ackstage”, “Cold Blood”, “Taste the Night” (include o sesiune de Q&A cu regizorul).

Ora 20.00, Sala festivă a Municipiului Sighişoara

Premieră film: “Crucible of the Vampire” (include o sesiune de Q&A cu regizorul, producătorul și scriitorul).

Ora 23.00, Vertigo

The Vampire Ball. Vă invităm la un pahar… Îmbrăcați-vă potrivit…

Sâmbătă, 9 iunie:

Ora 14.00, Hotel Sighişoara

O selecție superbă de scurtmetraje cu vampire: “Dracula’s Return”, “Those Who Can Die”, “Blood Drive”, “Red & Blue”, “B(l)ackstage”, “The Party”, “Cold Blood”, “Popsy”, “Taste the Night”.

Ora 22.00, Sala Sander

Prezentare film: “Denise Castro’s Dracula” (include o sesiune Q&A cu regizorul și producătorul).

Duminică, 10 iunie:

Ora 18.00, Sala Sander

Premiile Golden Stakes: Cel mai bun lungmetraj cu vampiri, Cel mai bun scurtmetraj cu vampiri, Cel mai bun roman cu vampiri, Cea mai buna povestire cu vampiri.

Rulează “Nosferatu’ de Saxon” – formația oficială Vampfest!

Intrarea este liberă.

