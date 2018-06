Înfrângere dulce și amară pentru MSE Târgu-Mureș

Share



MSE pierde returul, dar promovează în Liga III de fotbal

După ce a câștigat cu 2-0 partida din turul barajului pentru promovarea în Liga III de fotbal, câștigătoarea seriei Mureș din Liga IV de fotbal MSE Târgu-Mureș a cedat returul susținut în deplasarea de la ACS Păltiniș Rășinari (județul Sibiu) cu 3-1. Datorită golului înscris în deplasare, târgumureșenii au obținut promovarea în premieră în Liga III, dar nu fără emoții. Disputată sub semnul întrebării după contestația sibienilor, care susțineau că echipa mureșeană și-a câștigat dreptul de a juca barajul sub denumirea de MSE 08 și a fost înregistrată pentru baraj fără acel 08 în denumirea clubului, echipa mureșeană s-a prezentat la joc avizată de către FR Fotbal, care a respins contestația sibienilor și a programat întâlnirea. Adevărul este că echipele din Liga III sunt obligate să fie afiliate la FRF pentru a evolua în acest eșalon, dar în cazul ratării promovării rămân sub patronajul Asociației Județene (AJF), deci obligativitatea intră în vigoare doar în urma promovării.

Superiori valoric, dar sub presiune

După ce a dominat categoric jocul tur, în care au ratat câteva ocazii importante, îndeosebi spre finalul întâlnirii, mureșenii au început bine și partida disputată pe terenul amplasat în pitorescul loc dintre munți al echipei din Rășinari. După un sfert de oră în care au avut superioritatea, dar nu au pus în real pericol poarta adversă decât cu șuturi din afara careului, „vișinii” s-au retras în mod surprinzător, încercând parcă să apere rezultatul din tur. Gazdele au profitat de acest lucru și au preluat inițiativa. Portarul Kristály Hunor a salvat în minutul 22 la o primă ocazie a gazdelor, dar au rezultat trei lovituri de colț consecutive. La cea de-a treia, în minutul 24, o deviere cu capul a lui Alin Vlada a dus la deschiderea scorului. MSE nu s-a regăsit, nu a reușit în continuare să-și creeze situații clare în fața porții adverse și gazdele au anulat avantajul mureșenilor din meciul tur în minutul 42, pe un contraatac finalizat de Bogdan Frățilă. Jucând „la intimidare”, cu două avertismente primite în primul sfert de oră, sibienii au început să spere.

Emoții, amenințări, eșec cu gust totuși dulce, dar și amar

La reluare echipa gazdă și-a dmonstrat limitele și nu a mai reușit să lege jocul. Jucătorii experimentați din lot au reușit în schimb să închidă culoarele spre poartă, dar construcția s-a bazat doar pe mingi aruncate în adâncime sau pe flancuri. MSE s-a aflat într-o permanentă ofensivă și a reușit să reducă în minutul 76 diferența la o minge la care insistența lui Emilian German a fost transformată în golul care trebuia să aducă liniștea în tabăra mureșeană. Lucrurile s-au complicat însă în minutele care au urmat. Iritarea gazdelor a atins cote maxime și arbitrul arădean a fost nevoit în urma unor altercații să elimine doi jucători ai echipei din Rășinari. Alin Vlada a văzut cartonașul roșu pentru că a bruscat jucătorul căzut la pământ, iar Cosmin Coțofan pentru injurii. Situația era mai mult favorabilă pentru mureșeni. Cu doi oameni în plus și nevoia de a înscrie două goluri în ultimele 10 minute, gazdele au fost cele care au pus presiune la poarta lui Kristály. Acesta a și greșit în minutul 85 la o fază, când și-a avertizat colegii că iese la o minge aruncată în fața porții, dar a ieșit greșit și Gabriel Bara de la gazde a dus scorul la 3-1. Încidentele din urmă cu câteva minute au dus la prelungirea jocului cu mai multe minute decât se acordă în mod normal. MSE s-a văzut nevoită să respingă la întâmplare mingile, în timp ce tentativele de un contraatac ce putea închide jocul au eșuat din cauza precipitării și tensiunilor create. Astfel, MSE a avut emoții până la ultimul fluier al arbitrului arădean care a avut o prestație fără cusur, în ciuda presiunilor echipei gazdă.

Aproape de o încăierare generală la final

Tensiunile create după primirea golului au fost amplificate odată cu fluierul final. În locul strângerii de mână la finalul unei confruntări pe un teren de sport, pe gazon s-a ajuns aproape de o încăierare generală, cu jucători îmbrânciți și fugăriți, cu pietre și alte obiecte aruncate din minitribuna terenului din Rășinari. Nemulțumiri și frustrări în ambele tabere, cu regrete și scuze după încheierea jocului. O promovare cu mari emoții pentru mureșeni, care ar fi putut rezolva soarta dulei încă după jocul tur, sau să adopte o tactică de conservare a rezultatului în finalul celui din retur. O conestație cu șanse minime de izbândă pentru sibieni, care pot risca în schimb sancțiuni severe după felul în care s-a desfășurat jocul de la Rășinari, când jucătorii și tehnicienii echipei mureșene au fost în permanență amenințați, cu obiecte aruncate spre banca lor, cu spectator intrat pe teren și chiar un oficial care cerea socoteală centralului pentru deciziile luate. La urma urmei, a fost o înfrângere…totuși dulce, care a adus promovarea, dar și cu un gust amar în urma incidentelor care nu ar trebui să le vedem pe arenele sportive.

Antrenorul MSE Fehér Csaba a aliniat formația: Kristály Hunor- Cătălin Silaghi, Mihály Zoltán, Paul Brai, Virgil Bucur, Mircea Ungur, Moldován Tamás, Toto Szilárd (min. 64 Emilian German), Tamás Attila (87 Tamás Robert), Rareș Ruja, Dudás Levente (90+2 Emil Deteșan).

„Fără emoții, parcă nu-i adevărat”

După joc, președintele noii promovate Farczádi Attila a avut sentimente de satisfacție, dar nu și-a putut ascunde și unele regrete față de cum a decurs dubla cu campioana sibienilor. „Mă bucur pentru că ne-am atins scopul. Promovarea este un rezultat valoros pentru noi, pentru oraș și pentru județ, care va mai avea o echipă în Liga III. Am făcut în această dublă un prim meci mai bun, după care s-ar fi putut încheia practic conturile dacă mai valorificam câteva din marile ocazii. În retur am rămas în continuare datori la valorificarea acestora și amenițările permanente la adresa noastră venite de la banca adversarilor și-au pus amprenta asupra jocului. Până la urmă am făcut ceea ce trebuia, am obținut ce ne-am dorit, deși scorul ne-a dat emoții până în ultimele secunde. Dacă nu aveam aceste emoții, parcă nu era adevărat, așa promovarea pare mai valoroasă. Pentru noi important este să oferit jucătorilor localnici șansa de a juca, acesta este și scopul nostru, să oferim tinerilor jucători crescuți de noi ocazia să se afirme, chiar dacă vom încerca să găsim și întăriri în componența lotului. Pentru viitor cel mai important este să găsim sprijin pentru a ne putea menține, dar totul depinde de acum încolo de buget”, au fost cuvintele președintelui noii promovate.