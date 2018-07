FOTO: Tezaur medieval valoros, descoperit la Sângeorgiu de Mureș

Share



O colecție de matrițe medievale, produse și rebuturi ale unui atelier de ofrevărie, probabil de proveniență occidentală, au fost prezentate ieri de către directorul Muzeului Județean Mureș, Soós Zoltán. Piesele, sub forma unor bulgări de pământ la început, au fost descoperite în 30 aprilie de către un inginer sătmărean, detașat aici. Emil Sabou le-a predat Primăriei Sângeorgiu de Mureș, iar apoi primarul comunei vecine municipiului Tîrgu Mureș, Sofalvi Szabolcs, le-a înmânat muzeului. Piesele sunt în curs de clasare, dar valoarea lor estimativă se cifrează la câteva mii de euro.

“Este o identificare unică, 100 % pentru România sunt cele mai importante piese din perioada medievală care provin de la un atelier de ofrevărie, România se pare că este norocoasă în ultimii ani, pentru că o piesă similară s-a descoperit în 2013 la Sarmizegetusa Regia, tot o matriță, una romană, cea mai frumoasă matriță din perioada romană din lume”, a prezentat Soós Zoltán, directorul Muzeului Județean Mureș noua descoperire.

Proveniența pieselor nu este încă exact stabilită, originea lor însă pare a fi occidentală. Până acum s-a identificat un simbol de pelerin, o plăcuță de argint cu matrița aferentă.

“Aceasta îl reprezintă pe Sfântul Servatius care este sfântul protector al locului de pelerinaj din Maastricht, care era al patrulea ca mărime din Europa Medievală. În Transilvania există o singură biserică, la Cristian, jud. Brașov, care îl are pe Sfântul Servatius ca protector”, a arătat Soós Zoltán.

Cine nu își cunoaște istoria, merită să o retraiască…

… Astfel a început primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sofalvi Szabolcs să ne povestească, cu mult umor, despre cum au ajuns piesele la primărie.

“Adevărul e că foarte puține persoane ar fi procedat cum a procedat domnul Sabou. A fost o zi de sâmbătă, îmi sună telefonul, nu te bucuri când te sună sâmbăta sau duminica, dar ca primar nonstop ești la dispoziția cetățenilor. Am ridicat telefonul, am crezut prima dată că e o glumă când mi-a spus că: “Domn primar, pe raza comunei dvs. am găsit ceva în pâmânt”. Mi-am zis că acum și de asta trebuie să se ocupe primarul? (…) Oare, ce ați găsit? Nu știu, (…) se pare că sunt lucruri din istorie. A început să sune mai interesant. Era în fața primăriei, evident eu nu eram, și mi-a spus că știe că trebuie să le predea”, ne-a relatat edilul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Piesele au fost predate de Emil Sabou Poliției Locale pe bază de proces verbal, iar primarul a sunat la muzeu pentru a le înmâna acestuia.

“E o bucurie pentru mine, un motiv de mândrie, dar și o provocare pentru că se pare că în această zonă, în comuna pe care o păstoresc nu numai deasupra pământului sunt mari valori, mă refer la oamenii care locuiesc în comună, ci și sub pământ”, a conchis primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Un hobby de valoare

De un an și jumătate, Emil Sabou și-a descoperit acest hobby de “căutător de comori”, motiv pentru care și-a achiziționat un detector de metale, nu cel mai performant, entry level, după cum ne-a mărturisit. Când a dat peste comoara de pe una din coastele Sângeorgiului de Mureș, piesele erau doar niște bulgări de pământ.

“Nu mă așteptam să găsesc obiecte de asemenea valoare, ce se găsesește de obicei este fier vechi, din păcate, foarte multe gunoaie, aruncate la marginea pădurilor și monede din perioadă comunistă, marea majoritate. (… ) Aproape de culmea dealului, pe o suprafață relativ mică, de 5-6 mp, am găsit toate aceste obiecte, undeva la 20-30 cm adâncime, în apropierea unui drum de vechi, se vede o urmă de drum de pământ (…) Primele obiecte găsite au fost unul dintre acești doi clești, aproape de final am găsit matrița cea mare, inelul și Corpus Christi de pe crucifix erau la o distanță unul de celălalt de 30-40 cm. Aceasta a fost prima mare descoperire, între timp am mai găsit unele obiecte pe care le-am predat Direcției Județene de Cultură”, ne-a povestit Emil Sabou.

Drumul de care amintea inginerul care a făcut descoperirea este drumul medieval Bistrița – Sighișoara, marcat pe vechile hărți militare, ne-a lămurit directorul muzeului.

După descoperire, predarea la muzeu, reprezentanții instituției au verificat situl, deoarece, potrivit legii, au obligația de a cerceta zona pentru a stabili exact dacă piesele provin de acolo. Ceea ce s-a întâmplat.

“Am identificat câteva piese mai mici care făceau parte integrantă din aceste descoperiri. După ce se clasează atât piesele cât și situl, anul viitor o să avem o săpătură de salvare pe o suprafață de 40-50 mp pentru a vedea dacă se mai găsesc alte piese în jur”, a explicat directorul muzeului.

Valoarea pieselor se cifrează undeva la câteva mii de euro, dar exact aceasta va fi cunoscută după clasarea și evaluarea lor de către un expert evaluator.

“Anumite piese sunt unicat, nu numai în România, ci în multe alte țări, mai ales matrițele sunt obiecte foarte rare, restul obiectelor fac parte din categoria obiectelor folosite în Evul Mediu și se mai găsesc în diferite săpături, nu în această concentrație și, desigur, nu împreună. Așadar, pot să spun că valoarea științifică este inestimabilă”, a subliniat Soós Zoltán.

După ce se va încheia procesul de clasare și va fi emisă o hotărâre a Comisiei Naționale a Muzeelor, Emil Sabou va fi recompensat cu o sumă în jur de 5.000 de lei, care va fi votată de către Consiliul Județean Mureș.

Ligia VORO