Alexandru Gavrilovici: „Elveția face cadou României un cadou de Centenar, ediția a XXV-a a Academiei Sighişoara”

Directorul artistic al Academiei Sighişoara, violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici, a declarat luni, pentru AGERPRES, că ediţia a XXV-a a acestui festival-şcoală, care se va desfăşura în perioada 1-14 august, este cadoul oferit României de către Elveţia, în anul Centenarului.

„În contextul vremurilor de astăzi ne putem mândri că am ajuns la acest moment în care putem vorbi de un sfert de secol de Academia Sighişoara. Acest lucru s-a întâmplat pentru că ambiţiile nu au fost de ordin extern, niciodată nu ne-am pus problema de a extinde manifestarea, am încercat în toţi aceşti ani să ne menţinem de ceea ce este spiritul originar al acestei manifestări, care într-un fel ne dă originalitatea, aceea de şcoală pentru tinerii muzicieni (…) Anul acesta avem micul nostru jubileu şi avem Marele Jubileu al României, care este Centenarul Marii Uniri. Pentru noi, anul acesta este unul de regăsire a spiritului originar. Profesorii care vin aici din state din Europa, dar şi din Argentina şi Venezuela, vin într-un mod dezinteresat. Asta îmi permite să spun că prezenţa lor aici este un cadou înlesnit de aportul Ambasadei Elveţiei în România şi al Azomureş, care este un aliat fidel. Alături de Elveţia şi Azomureş, Primăria Sighişoara ne pune la dispoziţie de 25 de ani sălile pentru predare, este o alianţă puternică”, a declarat Alexandru Gavrilovici.

Violonistul a spus că şi la ediţia a XXV-a a Academiei Sighişoara tineri muzicieni şi profesori din toată lumea se pot întâlni pentru a adopta un limbaj comun, acest lucru întâmplându-se anual din 1993 încoace.

„La început, în 1993, venind pe aripile nostalgiei copilăriei şi a adolescenţei, am întâlnit foarte multă receptivitate şi entuziasm. O idee a prins imediat rădăcini şi aici trebuie să amintesc – şi o voi face întotdeauna cu admiraţie – aportul domnului primar de atunci, Constantin Ştefănescu. Domnul primar ne-a arătat Primăria, Cetatea Medievală şi ne-am întrebat ce putem face să animăm aceste structuri minunate, care au fost moştenite de la generaţiile care au clădit Sighişoara. Apoi cu colegi entuziaşti din Elveţia am concretizat. Sunt deosebit de încântat că pianistul elveţian de origine argentiniană, Gerardo Vila, cu care am putut dona pianul din sala de concerte a Primăriei Sighişoara, va participa la Academia Sighişoara din nou. Este un moment simbolic, fiindcă ne întoarcem la rădăcină. Academia Sighişoara este o şcoală, încercăm să nu intrăm în dinamica atât de răspândită a noţiunii de festival. Importanţi sunt studenţii”, a susţinut Gavrilovici.

Potrivit muzicianului, în aceşti 25 de ani, la Academia Sighişoara au participat peste 2.000 de studenţi, „unii au venit de copii, iar acum sunt adulţi, angajaţi în toată lumea, alţii sunt profesori în academiile din România”.

Alexandru Gavrilovici a arătat că nu atât concertele, care sunt susţinute în mod gratuit de către nume mari ale scenei mondiale, sunt cele importante la Academia Sighişoara, ci şcoala şi studenţii.

„Nu divertismentul e în focus, ci şcoala şi studenţii (…) Datorită înţelegerii şi a unei clare sensibilităţi din partea Elveţiei, care, văzând că totuşi aici licăreşte o lumină, care ar putea să fie şi o vitrină în care ne uităm împreună spre ce vrem să ajungem, ne-a susţinut. Suntem cu toţii recunoscători că Elveţia ne-a sprijinit nu numai moral, ci şi material, de la an la an. Acest lucru pentru mine, plecat din România şi sunt acum cetăţean elveţian, este o mare împlinire”, a menţionat Alexandru Gavrilovici.

Directorul artistic al Academiei Sighişoara a precizat că la deschiderea celei de-a 25-a ediţii a Academiei Sighişoara, care va avea loc în data de 1 august, care este şi Ziua Naţională a Elveţiei, va participa şi ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Urs Herren.

La ediţia a XXV-a a festivalului-şcoală „Academia Sighişoara” vor participa 23 de profesori din Austria, Germania, Grecia, România, Spania, Elveţia, Venezuela şi Argentina, care vor perfecţiona 58 de muzicieni din ţară şi străinătate în cadrul a 15 master-class-uri.

Pe durata celor 13 zile ale Academiei, profesorii şi studenţii vor susţine nu mai puţin de 15 concerte în diverse locaţii din Sighişoara, unul dintre acestea fiind programat în Cetatea Rupea.

Academia Sighişoara este organizată de Asociaţia Cultura Viva Sighişoara (Elveţia), condusă de violonistul Alexandru Gavrilovici, care beneficiază de sprijinul Swiss Sponsors’ Fund Romania şi cel al companiei Azomureş, parte a Grupului AMEROPA (Elveţia), având ca parteneri Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Ambasada Spaniei în România, Primăria Sighişoara, Swiss Arts Council PROHELVETIA.

Academia Sighişoara a fost iniţiată în 1993 de violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici, fost prim concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 34 de ani, alături de flautista Heidi Indermuhle.

Manifestarea s-a numit la început Festivalul de Muzică de Vară Sighişoara şi dintr-un curs pentru studenţi din România şi Elveţia, susţinut de profesionişti în domeniu, recunoscuţi pe plan mondial, „Academia Sighişoara” s-a transformat într-un important festival internaţional de muzică, dar cu accent pe caracterul de şcoală de vară.

În anul 2014, Festivalul-şcoală Academia Sighişoara a fost considerat de către site-ul CMUSE, care oferă cele mai noi ştiri şi videoclipuri din industria muzicală mondială, ca fiind una dintre cele mai interesante 20 de destinaţii muzicale din întreaga lume, fiind clasată pe locul 12.

Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Excelenţa Sa URS HERREN participă, în data de 1 august 2018, la festivitatea de deschidere a celei de-a XXV-a ediţii a Academiei Sighişoara, programată să aibă loc în Sala festivă a Primăriei Sighişoara, de la ora 20,00. Academia Sighişoara debutează în fiecare an la data de 1 august, de Ziua Naţională a Elveţiei.

Sursă: AGERPRES