Laboratorul DSVSA Mureş, neacreditat pentru detectarea virusului pestei porcine africane

Share



Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Mureş se află în dificultate cu efectuarea testelor pentru pesta porcină, întrucât nu are un laborator acreditat în acest sens, pe fondul începerii vânătorii celor peste 3.600 de mistreţi din cota alocată.

„Laboratorul judeţean al DSVSA Mureş nu are acreditată metoda pentru detectarea virusului pestei porcine africane şi nici a celei clasice. Procesul de acreditare este unul de durată, durează aproximativ doi ani. Avem doar spaţiu, nu avem nici aparatura necesară, nici acreditarea. Aceste acreditări s-au făcut la nivel naţional în special în judeţele de graniţă şi s-au mai făcut câteva acreditări în nouă laboratoare judeţene. Am solicitat la ANSVSA, sperăm să avem într-un an-doi acreditare şi aparatura necesară. Momentan suntem arondaţi la DSV Suceava, unde probele le afluim o dată pe săptămână şi primim rezultatele foarte repede, în schimb dacă avem urgenţe în caz de suspiciune, atunci trimitem probele imediat şi atunci rezultatele le primim în ziua respectivă. Însă nu putem fugi zilnic cu câte o probă sau două la Suceava, fiindcă distanţa e mare (…) Au început vânătorile, avem peste 3.600 la nivelul judeţului de extras, până acum s-au afluit aproximativ 400 de probe, dar trendul este crescător săptămânal, cu câte 20-30 de capete”, a afirmat şeful DSVSA Mureş, Sandor Kincses.

Şeful Direcţiei pentru Agricultură Mureş, Ioan Rus, a arătat că, prin ordin al Ministerului Apelor şi Pădurilor, s-a aprobat, iniţial, pentru judeţul Mureş, o cotă pentru recoltare de mistreţi de 1.559 de capete, care trebuie realizată în maximum 90 de zile, până la sfârşitul lunii noiembrie, ulterior fiind suplimentată cu 2.100 de capete.

„Avem peste 3.600 de capete de mistreţ de extras. E un efectiv destul de mare, dar din totalul de mistreţi care există la nivelul judeţului cred că nu e nici măcar 25-30%. Până la sfârşitul lunii noiembrie trebuie realizată cota aprobată pentru anul respectiv. Prin realizarea cotei se urmăresc două obiective, una că se reduc pagubele la culturile agricole, unde săptămânal avem comisii convocate pentru constatarea pagubelor, iar pe de altă parte, se reduc riscurile legate de pesta porcină. Din discuţiile cu fondurile de vânătoare, cred că s-a realizat circa 400 de capete. La fel, recomandăm ca fondurile de vânătoare să aibă grijă când încep acţiunea de vânat, (…) să înceapă dinspre complexele de porci, spre exteriorul localităţilor, fiindcă avem complexe importante de porci. În aşa fel să se vâneze încât să nu se aducă animalele spre localitate”, a subliniat Ioan Rus.

(www.agerpres.ro)