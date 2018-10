Invitație la simpozionul Revista „Vatra” – un destin centenar

Share



Revista de cultură „Vatra” are un destin centenar şi o existenţă ce stă sub girul tradiţiei, al valorii şi al performanţei culturale. Primul număr al revistei „Vatra” (serie veche) a apărut la data de 1 ianuarie 1894 la București, revista fiind condusă de Ion Luca Caragiale, George Coșbuc și Ioan Slavici. Se împlinesc, aşadar, în acest an, al Centenarului Marii Uniri, 124 de ani de la apariţia primului număr al revistei „Vatra”. De-a lungul timpului, revista „Vatra” s-a impus în peisajul cultural românesc şi internaţional prin calitatea numerelor publicate, prin valoarea şi competenţa colaboratorilor, prin prestigiu şi notorietate în spaţiul nostru literar.

Simpozionul aniversar Revista „Vatra” – un destin centenar este un eveniment care se desfăşoară în cadrul unui proiect derulat de Uniunea Scriitorilor din România sub titlul Reviste centenare. Simpozionul este organizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Mureş, în anul Centenarului Marii Uniri, marcând 124 de ani de la apariţia revistei „Vatra” (seria veche) şi se va desfăşura în data de 18 octombrie, ora 12.00, la Biblioteca Judeţeană Mureş, Sala Documentară. În cadrul celor trei secţiuni ale Simpozionului (Revista „Vatra” – file de istorie centenară, Revista „Vatra” – tradiţie şi modernitate, Actualitatea revistei „Vatra”) vor fi prezentate etapele de evoluţie ale revistei „Vatra”, reperele tematice şi dimensiunile prestigiului revistei, în peisajul cultural românesc, sintetizându-se principalele realizări ale publicaţiei, de-a lungul timpului. Participanţii la simpozion sunt nume importante ale culturii şi literaturii române contemporane, redactori sau colaboratori ai revistei „Vatra”: Cornel Moraru, Al. Cistelecan, Gheorghe Perian, Nicoleta Sălcudeanu, Iulian Boldea, Monica Avram, Eugeniu Nistor, Kocsis Francisko, Alex. Cistelecan, Alex Goldiş, Călin Crăciun, Cristina Timar, Senida Poenariu.

În cadrul simpozionului, se vor decerna premii şi diplome pentru cei care au edificat şi consolidat prestigiul revistei „Vatra”, dar şi pentru cei mai fideli colaboratori ai revistei. În finalul manifestării se va desfăşura un recital poetic, la care vor participa poeţii Kocsis Francisko, Eugeniu Nistor, Ion Dumbravă, Iulian Boldea, Ioan Găbudean, Flavia Adam, Roxana Cotruș, Hristina Doroftei, Gabriela Feceoru, Zamfira Zamfirescu.

Simpozionul aniversar Revista „Vatra” – un destin centenar îşi propune să sublinieze valoarea şi importanţa traseului centenar al revistei „Vatra”, de la primele numere, din 1894, până la cele mai recente, numere care au generat şi favorizat dezbateri asupra marilor teme ale culturii româneşti.

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA

Redactor-şef, Revista „Vatra”