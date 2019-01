„100 de ani de sport mureșean”, o lucrare plagiată și cu foarte multe greșeli de conținut! (I)

Share



Lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, editată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, apărută la sfârșitul anului trecut, s-a dorit a fi o carte omagială dedicată Centenarului. O inițiativă foarte bună a directoarei D.J.S.T. Mureș, Iuliana Rus, a fost finalizată, din păcate, de niște amatori, autointitulații „redactori” Koós Béla și Siklódi József!

Puțină istorie. La sfârșitul verii anului trecut, aflându-mă la sediul D.J.S.T. Mureș, invitat fiind de Iuliana Rus, doamna directoare mi-a spus despre intenția dumneaei de a scoate o carte omagială despre sportul mureșean, rugându-mă s-o scriu eu, probabil cunoscând faptul că, dintre cele 13 cărți scrise de autorul acestor rânduri, şapte dintre ele sunt despre sportul mureșean!

Atunci, de față cu Tiberiu Bidiga, Viorel Negreanu, Koós Béla, Siklódi József și Mihai Notar, i-am spus șefei D.J.S.T. Mureș: „Doamnă, vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, dar, din păcate, nu mă pot angaja s-o scriu, întrucât eu însumi sunt implicat într-un alt proiect, Întâlnirea olimpicilor mureșeni, și am și eu de finalizat o carte dedicată elitelor sportive din arealul nostru, intitulată „Mureșeni la Jocurile Olimpice și Paralimpice.” (a apărut în noiembrie 2018 – n.a.).

Tot atunci, de față cu cei nominalizați mai sus, i-am spus doamnei Iuliana Rus: „Cel care va scrie cartea poate să folosească oricâte informații din cărțile mele, cu o singură condiție : să indice sursa acestora.”

„Bineînțeles!”, au răspuns în cor câțiva dintre cei prezenți!



Pentru a scrie cartea „Sportul mureșean de-a lungul anilor”, care a apărut în trei ediții, 1997, 2003 și 2007, mi-au trebuit vreo cinci ani, timp în care am consultat zeci de lucrări, am fost la „Sala de lectură” de la Biblioteca Județeană, am răsfoit arhiva C.J.E.F.S. Mureș, am citit sute de ziare și am stat de vorbă cu foarte mulți sportivi, antrenori, arbitri și medici sportivi. Bibliografia acestei lucrări numără 54 de titluri! În plus, am consultat 33 de materiale documentare întocmite de foști sportivi și antrenori. Această carte a fost scrisă înainte de anul 1990, când încă nu apăruse internetul în România! A fost prima carte apărută despre istoria sportului mureșean!

Salt în prezent.

Pe la mijlocul lunii decembrie 2018, a apărut lucrarea (album) editată de D.J.S.T. Mureș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș. Când o deschizi, zici că este o „Carte de anunțuri mortuare”, primele trei pagini fiind de culoare neagră(!), fără niciun rând scris pe ele! Pe de altă parte, este o carte apărută în condiții grafice deosebite, cu o hârtie de calitate. Păcat de o parte din conținutul acesteia.

După ce am citit-o, pot să afirm că această lucrare este plagiată parțial și cu foarte multe greșeli de conținut. În plus, unele informații au fost omise intenționat din cuprinsul lucrării, inclusiv „Bibliografia”! Da, da, ați citit bine, această carte nu are „Bibliografie”!

Autointitulații „redactori coordonatori” , Koós Béla și Siklódi József, poartă răspunderea pentru materialele publicate în această lucrare, chiar dacă unele texte au fost „scrise” de diverse persoane! Conform funcției pe care și-au atribuit-o, cea de redactori, aveau obligația să verifice veridicitatea celor scrise, mai ales că aveau și de unde. În plus, știau și de atenționarea mea, cea cu privire de indicarea sursei informațiilor. În episodul următor, veți vedea cum proproziții și fraze din cărțile mele, inclusiv un întreg capitol(!), au fost copiate, uneori cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă, și prezentate sub semnătura unor ciorditori de texte!

Atunci când n-au copiat cuvânt cu cuvânt din lucrările mele, unii dintre „autorii” textelor au schimbat ordinea cuvintelor din propoziții și/sau a propozițiilor din fraze (au umblat la topică, cum se spune!), pentru a da impresia că este creația lor!

Există și excepții, în carte, de autori care nu și-au însușit munca altora.

Iată care este semnificația cuvântului plagiat, conform dexonline.ro: „opera literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală”!

Va urma.

Aurel RAŢIU

PS. Aşteptăm reacţia conducerii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş pe adresa de e-mail redactia@zi-de-zi.ro.