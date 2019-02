„Ora să ȘTIM“, poartă spre cunoaștere deschisă copiilor reghineni

Share



La Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin se desfășoară începând cu luna februarie proiectul „Ora să ȘTIM“, derulat în parteneriat cu Fundația Progress România și cu sprijinul Fundației Deusche Telekom din Germania.

Proiectul „STEM Volunteer Readers“ a fost derulat în Germania cu un mare succes încă de la lansarea sa din 2015. Proiectul are la bază studii științifice care arată că, în special la vârsta școlii primare, abordarea subiectelor și întrebărilor legate de știință, tehnologie, informatică și matematică (ȘTIM) au impact asupra modului în care copiii se exprimă și a formării abilităților lor de lectură, astfel încât lectura va fi abordată la un alt nivel pentru copiii cu vârsta între 3 și 10 ani.

Proiect derulat pe o periodă de șase luni

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au la bază lecturi specifice, care să genereze un interes față de comunicarea verbală și alte forme de comunicare, prin care ccopii copiii trebuie să identifice și să descrie fenomenele cercetate și să-și exprime gândurile și ideile.

„Noi, ca și majoritatea bibliotecilor publice, am aderat la acest proiect deoarece ni s-a părut a fi unul extrem de interesant, care va fi derulat începând cu luna februarie , pe o perioadă de șase luni. Mi s-a părut foarte interesant acest proiect deoarece reprezintă o metodă mai inedită de atragere, în special a copiilor, către lectură, către bibliotecă în primul rând. Spun acest lucru deoarece proiectul răspunde la o serie de întrebări pe care și le pun copii încă de la cele mai fragede vârste. Cărțile au un conținut ștințific , dar încercăm să le prezentăm într-un mod distractiv. Aceasta este metoda inedită , deoarece vor fi derulate o serie de experimente. Evenimentul constă în primul rând în lectura cărților precum și realizarea unor experimente pe tema respectivă, sub forma unui joc. Copiii din Reghin vor veni la bibliotecă, dar vom merge și noi la școli și grădinițe. Fiind frig, în special cei de la grădiniță nu vor putea veni la bibliotecă. Vor fi abordate anumite teme, prima dintre acestea va fi legată de corpul uman și de igiena umană. Practic, anumite teme vor putea fi atinse prin intermediul cărților,cu ajutorul lecturii, dar vom face și experimente practice, nu ne vom rezuma doar la lectură. La nivel de Reghin, implicați în derulare acestui proiect sunt eu, ca și coordonator, alături de colegi din bibliotecă, cu sprijinul învățătorilor și educatorilor din oraș. Fără sprijinul lor nu am cum. Eu voi face copiilor pe doamna educatoare și doamna învățătoare, le voi vorbi despre temele bordate în acest proiect, începând de la corpul uman, organele de simț, despre univers, și despre multe alte teme”, ne-a declarat Carmen Lihăt, bibliotecară în cadrul Secției pentru Copii, Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin, coordonatorul proiectului la nivel de Reghin.