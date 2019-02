Un pas spre o lume mai apropiată de natură: FLORA – Biblioteca de semințe

Share



Sâmbătă, 23 februarie, începând cu ora 10.00, în incinta Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș va avea loc lansarea proiectului „FLORA – Biblioteca de semințe”, un manifest pentru hrană curată și trai sustenabil în mediul urban.

În cadrul evenimentului vor veni oameni frumoși, „care ne-au inspirat de-a lungul anilor, oameni care în comunitățile în care trăiesc își fac timp să sădească, îngrijească și să răspândească semințe de bine” și care își vor împărtăși poveștile. Despre hrană din natură din primul an de viață va vorbi Monica Sânpălean de la Asociația ProNutritie, despre viața la Coliba Verde din perspectivă feminină și maternă va vorbi Mária Németh, despre semințe de poveste va vorbi Andrei Oțoiu, despre descreștere voluntară, autonomie și frumusețea traiului simplu va vorbi Willy Schuster de la Bio-Moșna, despre dreptul țăranilor la semințe și suveranitatea alimentară va vorbi Raluca Dan de la Eco Ruralis, iar despre salvarea semințelor în cadrul unei grădini de permacultură va ține un discurs Tudor Petruțiu de la Asociația Română de Permacultură.

Totul pentru un trai sustenabil

„Toate activitățile proiectului pleacă de fapt de la dorința de a avea hrană curată pentru că motivația mea este să trăiesc sănătos, iar lucrul acesta se poate realiza în primul rând dacă am grijă de natură, dacă trăim conectați. Pentru că după aer, apă și lumină, hrana e primul lucru de care avem nevoie și pe care ni-l dă natura. Pe asta se bazează de fapt tot acest proiect. Nu e suficient să vreau eu să mănânc hrană curată, trebuie să mă gândesc și cum e produsă hrana, dacă au fost crescute bine animalele, hrănite din surse naturale, ce deșeuri generează, cine e producătorul. Trebuie să căutăm producători din proximitate, care stau aproape, pe care să îi cunoaștem personal, de aici pleacă ideea proiectelor. Dorim în primul rând să atragem generații tinere și foarte tinere, de aceea am și pornit acest proiect la grădiniță, ca să știe cât mai devreme totul legat de hrană, legat de grija pentru mediu, și nu e vorba doar de semințe. Doar că hrana pe care o mâncăm, aproape toată are legătură directă sau indirectă cu semințele pe care trebuie să le protejăm, să le păstrăm foarte diverse și curate”, a spus Claudia Rânja, inițiatoarea proiectului.

Se va vorbi despre proiect, se vor degusta preparate locale, se va face schimb de semințe, bulbi, butași și puieți, se vor putea achiziționa cărți din bibliotecă, iar pe cei mici o să-i încânte cu multe surprize Codruța Banu și Csilla Ferencz, evenimentul fiind child-friendly. Copiii vor putea fi lăsați la activități speciale pentru ei începând cu ora 11.00. Va fi o zi cu și despre semințe ce caută pământ roditor pentru a înflori și a duce mai departe darurile.

Participarea este gratuită și încurajată

„Deși anul trecut ne-am concentrat pe a salva, respectiv colecta, suficiente semințe pentru a putea înființa în această primăvară cele 4 grădini din curțile grădinițelor și școlilor partenere, am reușit să obținem un surplus de semințe pentru câteva specii de plante, surplus pe care îl vom da mai departe în cadrul evenimentului de lansare al proiectului Biblioteca de semințe Flora”, a spus Claudia Rânja.

Evenimentul este organizat în spiritul economiei darului, iar participarea nu este condiționată de plata unei taxe de intrare. Cu toate acestea, sunteți invitați să dăruiți. Fie că este vorba de semințe, bulbi, butași sau puieți, de timpul, energia și cunoștințele voastre, de o vorbă caldă, un zâmbet sau o îmbrățișare, de un preparat făcut în casă pe care să-l degustați împreună sau de o donație care poate ajuta proiectul bibliotecii (întrebați la fața locului care sunt nevoile), dăruiți din ceea ce vă prisosește.

„Este un eveniment care se poate face prin darul pe care l-am primit de la diverși oameni din comunitate, care aduc mâncare și multe altele, prin comuniunea oamenilor. Vom avea și un spațiu unde vor fi expuse produse de la producători care ne sunt parteneri în acțiunile noastre, iar toți ceio prezenți vor avea posibilitatea să cumpere de acolo dacă doresc”, a spus Claudia Rânja.

Pasiunea pentru natură s-a arătat din copilărie

Ea nu se află la prima încercare de a stabili genul acesta de comunitate în Târgu-Mureș. A mai avut un proiect asemănător acum 2 ani, cu aceleași valori și principii, când a lansat Asociația Sănătate Urbană. Tot ea a pornit și conceptul de Slow Food în Târgu-Mureș, care completează acest demers.

„Eu am fost tot timpul foarte conectată la natură, am trăit într-un orășel mic și de foarte mică am făcut sport. Și am fost foarte mult timp în natură prin activitățile pe care le-am întreprins, nu pot să trăiesc decât împreună cu ea. E îngrijorător când aud copiii că ei cred că mâncarea vine de pe raft, nu ies în natură, stau tot timpul pe tablete, nu știu să se joace, e ruperea asta totală de mediul natural și faptul că oamenii nu conștientizează că noi trăim în comuniune cu natura, și cât de importantă este hrana și alegerile noastre zilnice legate de hrană. Nici nu ne imaginăm câte aspecte țin de alegerea noastră. Asta încercăm să transmitem, că alegerile noastre mici pot avea un impact mare asupra noastră, asupra animalelor și asupra mediului în general”, a concluzionat Claudia Rânja.

Puteți afla mult mai multe sâmbătă. Nu este necesară înscrierea în prealabil, puteți veni direct în curtea muzeului, în Piața Trandafirilor, nr. 11.