Cristian Chirteş (PNL): “Ungaria are venituri din vânătoare de cinci ori mai mari faţă de România”

Senatorul Cristian Chirteş, preşedintele PNL Mureş, susţine că există state în Europa care au venituri mult mai mari din vânătoare decât România, deşi nu deţin o asemenea diversitate a fondului cinegetic, un exemplu fiind Ungaria care încasează de cinci ori mai mult decât ţara noastră, şi că, inclusiv din acest considerent, se impune modificarea Legii Vânătorii.

“Avem o lege a vânătorii, din păcate au rămas câteva probleme nerezolvate, cele mai importante care îi dor pe cetăţeni sunt legate de despăgubiri. Noi, PNL, avem un draft de modificare a acestei legi, însă vom veni cu propunerea la momentul potrivit. Vrem să modificăm legea cinegetică, Legea 407, comparativ cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană. De ce, spre exemplu, Ungaria, are de cinci ori venituri mai mari decât România din acest sport, faţă de România care are o suprafaţă şi o diversitate a vânatului comparativ cu Ungaria? Trebuie să facem o lege modernă, o lege cu răspunderi exacte şi, în primul rând, o lege care să fie acceptată de toţi cetăţenii, proprietarii de terenuri, proprietarii de animale, societatea civilă. Am văzut că toată lumea blamează vânătoarea, dar trebui să trecem de acest prag şi să facem această lege”, a declarat, pentru Agerpres, Cristian Chirteş.

Senatorul a precizat că, deocamdată PNL a cuprins şi această propunere în viitorul program de guvernare, întrucât nu consideră că este momentul să o promoveze acum, în opoziţie.

“Acest proiect de lege se va regăsi în viitorul program de guvernare al PNL”, a precizat Cristian Chirteş.

