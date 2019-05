Studenții UMFST, mai aproape de angajatori prin platforma „University to Business” proaspăt lansată la „Față în față cu angajatorii”

Peste 300 de studenți la Inginerie, Informatică, Economie și Drept și peste 30 de companii au participat joi, 16 mai, la ediția cu numărul șase a evenimentului „Față în față cu angajatorii”, organizat cu scopul de a crea un cadru de întâlnire și interacțiune a viitorilor absolvenţi cu potențialii angajatori. Din cauza vremii nefavorabile, de această data evenimentul a fost ținut în clădirea universității de pe strada Nicolae Iorga.

Peste 31 de companii prezente

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Inginerie, Facultatea de Economie și Drept, Societatea Antreprenorială Studențească, Compartimentul de Relații cu Piața Muncii din cadrul UMFST Târgu Mureș și Asociația Studențească ESTIEM.

Companiile prezente au fost Actemium, Accenture, Ad-Tech, Arrk Research & Development, Azomureș, Best Jobs, Bosch, Cattus Medical, Cie Matricon, Continental Automotive Systems, Dürkopp-Adler, Dvse RO, Endava, E.ON, Euro Narcis, Grup Simex, GST Automotive Safety RO, Heineken, Hirschmann Automotive, Ioanida Turism, Irum, J Christof E&P Services, Kastamonu, Lynx Solutions, Pitech Plus, SDEE Transilvania Sud, Sews-R, Sumel Electromures, Viva Com, Turbocam, TMF, Unic Sports, 3SS.

În cadrul evenimentului a fost lansat proiectul „University to Business – U2B UMFST”, conceput și demarat de Societatea Antreprenorială Studențească și Compartimentul de Relații cu Piața Muncii, care își dorește să sublinieze atenția deosebită pe care universitatea o acordă relației cu mediul economic printr-o abordare activă în scopul creării de parteneriate și proiecte durabile.

Angajatorii nu mai au nevoie de evenimente pentru a fi aproape de studenți

Un prim element în această direcție îl consituie platforma www.u2b.umfst.ro a cărei variantă beta a fost lansată în aceeași zi și care va reprezenta portalul de interacțiune al universității cu companiile, atât în ceea ce privește practica și cariera studenților, proiectele educaționale și de cercetare, cât și evenimentele comune. Este o inițiativă aprobată și încurajată de mediul economic local.

„Considerăm utilă crearea platformei U2B UMFST și o percepem ca pe un demers care va înlesni comunicarea universității cu compania. Este o modalitate mai la îndemână de a se face cunoscute informații privind stagiile noastre de practică, programele educaționale, workshop-urile pe care le-am creat special pentru studenți, respectiv ofertele de angajare și alte oportunități destinate acestora. Așteptăm cu interes dezvoltarea platformei și suntem convinși că va fi una de succes”, a transmis Aniela Albu, leader recrutare și dezvoltare, Hirschmann România, prezentă la eveniment.