Premierul Viorica Dăncilă, popas electoral la Reghin

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă a efectuat joi, 16 mai, un popas electoral la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin, prilej cu care s-a întâlnit cu susținătorii PSD din Reghin și județul Mureș. Premierul Viorica Dăncilă a fost însoţită de vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precum şi de candidaţi la alegerile europarlamentare, Natalia Intotero și Dragoș Pui.

„Pe aceiaşi scenă, se spunea în urmă cu ceva ani că, pentru a avea succes în ziua de alegeri nu e suficient să ne adunăm, să ne felicităm între noi. E nevoie ca fiecare dintre noi, în momentul în care părăsim această încăpere, să continuăm munca, să mergem pe teren, să discutăm cu oamenii, pentru că avem ce le spune. Doar aşa, pe 26 mai vom ieşi învingători. Avem nevoie de asta, dar fără dumneavoastră nu însemnăm nimic. Vă rugăm să fiţi alături de noi. Dacă sunteţi în această sală şi ne-ați simţit din suflet, sunt convinsă că aceste aplauze se vor transforma în muncă, în loialitate şi în susţinerea guvernului nostru”, s-a adresat celor prezenți Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

La rândul său, Sorina Pintea, ministrul Sănătății a punctat vizitele efectuate în spitalele din Târgu-Mureș.

„Am fost la două spitale importante ale judeţuluui Mureş şi ale ţării. Am văzut acolo , cum oamenii, pacienţii şi aparţinătorii luptă pentru viaţă. Fiecare lucru care se întâmplă în spital este o luptă pentru viaţă. Am venit împreună cu doamna prim-ministru să ne arătăm respectul pentru ei. Știţi bine, anul trecut am început cu o investiţie în oameni, care meritau să le redăm demnitatea, prin majorările salariilor personalului medical. Anul acesta este anul investiţiilor, pentru că este nevoie de echipamente cu care să lucreze, să diagnosticheze şi să trateze pacienţii. Aici la Mureş asta se întâmplă. Guvernul României a investit în judeţul Mureş peste 45 de milioane de lei în doi ani în echipamente medicale, aparatură medicală, reabilităţi de clădiri, totul din respect pentru oameni, din respect pentru România”, a precizat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Promisiuni din partea guvernului pentru reghineni

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu le-a făcut o promisiune reghinenilor legată de asfaltarea străzilor.

„Avem soluţii la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru o problemă stringentă a reghinenilor, şi anume străzile şi asfaltarea lor. Asta vă promite Ministerul Dezvoltării , prin ministrul său, prietenul şi colegul dumneavoastră. Sunt ardelean, sunt tânăr, şi sunt convins că mă voi mai întâlni cu dumneavoastră, iar eu niciodată nu promit ceva ce nu pot să fac”, a precizat Daniel Suciu.

Altă promisiune lansată reghinenilor a fost legată de centrura ocolitoare a Reghinului, prin vocea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă.

„Am avut parte la Reghin de oameni foarte ospitalieri care ne-au primit cu multă căldură, oameni foarte interesaţi de comunităţile lor, de ceea ce pot realiza în comunităţile lor. Cred că acest lucru este foarte important, pentru că atunci când îţi iubeşti comunitatea şi vrei dezvoltare pentru comunitatea ta, întotdeauna cred că vei lua o decizie foarte bună. Promisiunea este o datorie curată, iar dacă am făcut aceste promisiuni reghinenilor , sigur le vom transforma în realitate. În ce priveşte centura Reghinului, ea a fost ridicată pe SEAP, iar pe 24 iunie se deschid ofertele”, a precizat premierul Viorica Dăncilă.

„Misiunea mea, de când am fost ales în 2008, a fost să recunosc meritele reghinenilor din colegiul în care am candidat, să fac cunoscute meritele oamenilor din judeţ. Asta trebuie să promovăm mai departe, deoarece avem elite, avem excelenţe, vorbim frumos despre români, despre proiecte, nu promisiuni. Avem începută autostrada, trebuie să definitivăm barajul de la Răstoliţa, să pornim centura Reghinului, la fel şi centura Tîrgu-Mureşului, care nu din vina noastră a fost oprită, dar se va face şi ea, și nu în ultimul rând drumul spre Cluj intrat în reparaţii. Sunt proiecte mari pentru judeţul Mureş cum nu au fost niociodată. Avem argumente, salarii, pensii, cu care să mergem la alegători să spunem că varianta pentru România este Partidul Social Democrat” – Vasile Gliga, președintele PSD Mureș

”Sunt aici în calitate de candidat. Spun calitate deoarece, pentru mine este o onoare să vă reprezint pe dumneavoastră, cei prezenţi aici, şi pe cei din comunităţile pe care le reprezentaţi, la aceste alegeri europarlamentare. Sunt extrem de onorat să fiu pe scenă alături de doamna premier Viorica Dăncilă şi de o parte din miniştrii cabinetului care îl conduce şi nu în ultimul rând de domnul președinte Vasile Gliga, căruia îi mulţumesc pentru iniţiativa de a mă propune pentru această funcţie” – Dragoș Pui, candidatul PSD Mureş pentru alegerile europarlamentare

„Vin de fiecare dată în judeţul Mureş, la Reghin, cu mare drag, considerându-mă acasă. Când spun acasă, îmi aduc aminte de cei 14 ani în care am domiciliat în Tîrgu-Mureş, ani frumoşi care au însemnat copilăria şi adolescenţa mea. Fiecare zi rămasă până la alegeri este la fel de importantă ca cea de astăzi, având în vedere decizia pentru viitorul României pe care toţi cetăţenii o vor lua în data de 26 mai” – Natalia Intotero, candidat PSD pentru alegerile europarlamentare