TEDxLucianBlagaHS, povești de viață, idei, soluții, cu și despre tinerii reghineni

Prima ediție a conferinței TEDxLucianBlaga Hs organizată de Comunitatea Blaga sâmbătă, 26 martie, la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin s-a dovedit a fi un succes, tema aleasă, ”Esența unui lumi în schimbare” precum și speakerii invitații, au făcut ca acest prim pas TEDx Lucian Blaga să fie unul cu dreptul.

Amira Najjar

„Am pornit la drum acum câteva luni cu gândul clar de a aduce împreună oameni care împărtășesc aceleași idei, care își pun aceleași întrebări și care caută necontenit răspunsul care să li se potrivească. Ca tânăr, mă simt responsabilă să mă implic în procesul care să conducă la evoluția societății noastre, și totodată, să-i încurajez pe cei din jurul meu să mi se alăture. Mi-am dorit dintotdeauna să creez un astfel de mediu în care emoția, experiența și implicarea să ne unească, să transforme comunitatea din care fac parte într-o echipă de promotori ai schimbării. Așa s-a născut la Reghin TEDx Lucian Blaga High School, eveniment despre care noi, echipa de organizare, credem că are puterea să ofere viziuni noi, ghidate de profunzime prin vocea celor care urcă pe scenă. Ideile au capacitatea de a schimba atitudinile, viețile, și, îndrăznim să credem că pot schimba lumea. De aceea, fiecare dintre speakerii noștri își vor împărtăși experiența cât pot ei de bine. În acest nou drum al schimbărilor pe care dorim să le vedem în jurul nostru, se naște o întrebare: Cum păstrăm esența într-o lume în continuă schimbare?”, a spus în deschiderea evenimentului Amira Najjar, organizator licențiat TED.

La rândul său, profesoara de limba engleză Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” a punctat motivația pentru organizarea unui eveniment TED la Reghin.

Prof. Andreea Dumitrache

„Urmăream de mult Tedtalkuri pe diferite teme, cu speakeri talentaţi, idei inspiraţionale. Ca profesor, la clasă le-am folosit de foarte multe ori ca material didactic, sperând că, la rândul lor aceste minţi însetate de cunoaştere şi doritoare de dezvoltare personală, să găsească răspunsuri, să fie inspiraţi, să schimbe ceva în sufletul lor. Cum era să spun Nu unei asemenea ocazii? Cum era să ratăm acestă şansă pentru tinerii noştri frumoşi, inteligenţi, empatici ai Reghinului? Esenţa unei lumi în schimbare, tema acestei conferinţe. În acest context, cuvintele au două roluri importante: ele oferă hrană pentru minte şi deschid calea către înţelegere şi conştientizare, în accepţiunea lui Jim Rohn, antreprenor, autor şi speaker motivaţional. Sunt convinsă că astăzi la TEDxLucianBlaga ne vom hrăni mintea cu multe idei interesante, ni se va creea lumină spre cunoaştere şi vom deveni ancoraţi într-o lume în permanentă schimbare. Succesul Conferinţelor TED constă în aducerea împreună a mai multor persoane remarcabile din diferite domenii. Rezultatul: conexiuni neaşteptate, abordări extraordinare, exemple inspiraţionale. Haideţi să ne bucurăm îmreună de prezenţa acestor speakeri remarcabili”, a spus prof. Andreea Dumitrache.

Speakerii TEDxLucianBlagaHS

Prima clasă de învățământ Freinet din România

Vorbele directorului Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”s-au adeverit în cele din urmă, chiar au fost speakeri cu prezentări remarcabile. Primul dintre aceștia care a deschis prima sesiune a fost Andrei Stoian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, cu tema “Educația juridică – moft sau necesitate?. Un invitat inedit a fost Tushar Advani, activist originar din India, stabilit în România, care a captat atenția auditoriului cu prezentarea “Implicarea – echilibru între viața personală și implicarea în societate”. În discursul său a atins subiectul „Generația VOT”, comunitate în mediul online menită să-i convingă pe cei de vârsta lui că votul lor contează. Prima sesiunea a mai cuprins prezentarea cu tema „Cum Succesul M-a Făcut să Vreau să Renunț” făcută se Petru Trîmbițaș – Programator IT, moment care a prefațat prezentarea cu tema “Școala bucuriei”, autor fiind Smaranda Pușcaș, cadru didactic în cadrul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu”.

Smaranda Puscas

”Școala Bucuriei” s-a dovedit a fi o poveste pe cât de reală pe atât de frumoasă, cu oameni implicați în ceea ce fac, dar mai ales cu rezultate pe măsura pasiunii și devotamentului față de educația tinerilor, la loc de cinste fiind prima clasă de învățământ Freinet din România implementată la Reghin grație implicării Smarandei Pușcas.

De la Maastricht, la Idicel

Sesiunea a doua a fost deschisă de Raluca Țifrea, fostă elevă a Smarandei Puscas, actualmente studentă la Neuroștiință în cadrul Universității Maastricht, Olanda, cu prezentarea “Colaborarea interculturală”, urmată de Maria Zancu, profesor pentru învățământul primar, fondatoarea TeacherME, cu o inedita abordare având ca temă “Educația emoțională în școală”.

Raluca Țifrea

A urmat Crina Laszlo, director de marketing Ardeal TV, cu o inedită poveste de viață având ca titlu ”Fii bucuria ta și a celor din jur, zi de zi prin tot ceea ce faci!”. Tot o poveste de viață a fost și tema propusă de Imola Grama, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Reghin, în cadrul prezentării „Provocările – Încercări sau oportunități?”. Ultiimi doi speakeri au fost Raluca Anton, doctor în Psihologie, cu prezentarea “Change the Changeable and Accept the Unchangeable”, finalul fiind unul extrem de dulce și pozitiv adus de Răzvan Rusu, antreprenor de succes, povestea sa de viață cu rădăcini în Idicel Pădure având titlul tematic “Small is beautiful”.

Imola Grama

Îndemn la curaj și schimbare în bine

Ultimul cuvânt înainte ca prima ediție TEDxLucian BlagaHS să tragă cortina i-a revenit Amirei Najjar care a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizare, nu înainte de a veni cu un ultim mesaj adresat tinerilor reghineni.

„Periplul printre poveștile speakerilor noștri a luat sfârșit, însă povestea pe care TEDxLucian Blaga o va scrie în sufletele fiecărui dintre noi abia acum începe. Asemenea lor, vă îndemn să aveți curajul să contribuiți zi de zi la schimbările pe care vi le doriți. Dar, să nu o faceți singuri, pentru că reușitele au nevoie de personalități creative și de oameni implicați”, a conchis Amira Najjar.

Alin ZAHARIE