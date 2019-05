Artiști români, cuceriți scenele Electric Castle!

Share



Electric Castle deschide înscrierile pentru Own the Stage, concursul prin care în fiecare an artiștii români aflați la început de carieră se pot afirma pe scenele festivalului

Câștigătorii vor fi aleși prin selecția unui juriu specializat, un vot public și o finală care va fi organizată la București

Artiștii români care își doresc să se lanseze în industria muzicală sunt invitați să se înscrie în concursul Own the stage, care le oferă șansa să evolueze pe scenele Electric Castle în perioada 17-21 iulie.

După ce, anul trecut, 4 trupe și 10 DJs au avut ocazia întâlnirii cu publicul de festival, anul acesta Electric Castle au rezervat 5 locuri pentru trupe și 8 pentru DJs aflați la început de carieră. Câștigătorii vor avea șansa să cânte în fața unui public de zeci de mii de viitori fani veniți să urmărească concertele Florence+The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds to Mars, Bring Me The Horizon și ale celorlalți artiști consacrați deja anunțați în line-up-ul Electric Castle 2019.

Trupele se pot înscrie până în 4 iunie, iar DJ-ii care vor să se înscrie în concurs pot face acest lucru până în data de 11 iunie, pe site-ul Electric Castle sau pe pagina de Facebook a festivalului. Trupele vor trebui să încarce pe site o înregistrare a unei piese originale, creație proprie. Pentru DJs, e necesar realizarea unui mix cu durata minimă de 30 de minute, ce va fi încărcat pe Mixcloud. Doar mix-urile cu minim 150 de ascultători vor intra în selecția finală.

Un juriu de specialitate format din reprezentanți ai Electric Castle și ai industriei muzicale vor alege cele mai reușite creații, iar aprecierilor acestora li se vor adăuga și voturile exprimate de public în mediul online. În finala competiției vor intra 8 trupe sau artiști, care vor fi invitați la un showcase organizat, în 12 iunie, la București, în clubul Control. În urma finalei, vor fi aleși 5 câștigători care vor fi prezenți pe scenele festivalului în luna iulie. DJ-ii câștigători vor fi anunțați în data de 13 iunie.

Toate detaliile legate de noua ediție „Own The Stage” sunt publicate pe site-ul festivalului, respectiv la adresa https://electriccastle.ro/own-the-stage