TIFF 2019: Michel Gondry – gazda primilor vizitatori ai Uzinei Filmelor de Amatori

Cel mai mare platou de filmare dedicat amatorilor de cinema a fost inaugurat astăzi, de regizorul francez Michel Gondry, omul a creat proiectul Uzinei filmelor de amatori. Zeci de invitați i-au fost alături la primul eveniment major din programul celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, se anunță în cadrul unui comunicat remis de către organizatorii TIFF. Gândită să ofere publicului larg șansa de a produce un film, fără a avea cunoștințe în domeniu, Uzina Filmelor de Amatori va fi deschisă tuturor curioșilor până pe 31 iulie. Accesul este liber, o rezervare online prealabilă pe www.uzinadefilme.com asigurând o sesiune de trei ore de creație și distracție pentru toți.

După ce a făcut înconjurul planetei, fascinând publicul de toate vârstele din Tokyo, Cannes, Frankfurt, Casablanca, Moscova și în alte mari orașe ale lumii, Uzina Filmelor de Amatori s-a stabilit, începând de astăzi, la CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (Strada Lombului FN, Cluj-Napoca). De marți până duminică, între orele 11:00 și 20:00, echipament de filmare complet, 15 decoruri, zeci de costume, stație de montaj și echipe de suport dedicate stau la dispoziția publicului.

„Uzina Filmelor de Amatori nu și-a dorit niciodată să funcționeze ca o școală de film. Este mai degrabă un context care-ți oferă timp să te distrezi cu prietenii și șansa de a pune într-un film o experiență personală sau o poveste creată de tine. Oricine se poate exprima creativ aici“, a declarat Michel Gondry.

Indiferent dacă vor dori să filmeze secvențe de acțiune în decorul unui tren, o cină în familie în bucătăria apartamentului sau o urmărire ca-n filme polițiste cu iz de anii ‘70, Uzina oferă cu generozitate decoruri ce încurajează punerea în practică a celor mai trăznite idei. Este și șansa publicului de a înțelege mai bine rolurile într-o producție de film, parcurgând pașii obișnuiți, de la scenariu, la montaj.

Regizorul francez va mai rămâne la Cluj pentru încă două zile, cinefilii având șansa de a-l întâlni la evenimentele din retrospectiva 100% Michel Gondry. Astăzi, pe 31 mai, la ora 18:30, regizorul va fi prezent la proiecția filmului Arta Viselor (La scrience des rêves), film a cărui coloana sonoră, premiată la Cannes în 2007, este semnată de Jean-Michel Bernard, invitat și el la cea de-a 18-a ediție TIFF. Be Kind Rewind (2008), cu Jack Black și rapperul Mos Def în roluri principale, va rula în prezența regizorului sâmbătă, pe 1 iunie, de la ora 15:00, la Cinema Victoria. De departe cel mai iubit film al regizorului, Strălucirea eternă a minții neprihănite (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), va fi proiectat, tot în prezența lui Michel Gondry sâmbătă, pe 1 iunie, la ora 18:00, la Cinema Florin Piersic.

Cineastul își va încheia prima vizită în România cu un masterclass organizat sâmbătă, pe 1 iunie, ora 12:30, la TIFF Lounge. Probabil singura șansă a fanilor săi de a descoperi secrete din culisele celor mai importante titluri pe care acesta le semnează, evenimentul va oferi acces gratuit publicului larg, în limita locurilor disponibile.

Uzina Filmelor de Amatori este un proiect organizat în cadrul Sezonului România-Franța 2019, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Institut Français si Groupama www.sezonulromaniafranta.ro