FOTO: Sărbătoarea tradițiilor de pe Câmpie, pe Platoul ”Casa Rusu” din Tușinu

Asociația Culturală „Casa Rusu –Câmpia Transilvaniei”, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, primăriilor Sărmașu, Șăulia, Zau de Câmpie, Grebenișu de Câmpie, și Asociației Transilvaniafest 2019, a organizat în perioada 5-7 iulie prima ediție a Festivalul de pe Câmpie, găzduit de Platoul Casa Rusu din localitatea Tușinu, comuna Sânpetru de Câmpie. Vineri, 5 iulie, în prima zi a festivalului, organizatorii au amenajat platoul etnografic și standurile comunelor organizatoare, Șăulia, Grebenișu de Câmpie, Zau de Câmpie, orașul Sărmașu și satele Tușinu, Dâmbu și Satu Nou, astfel ca festivalul să primească în cele mai bune condiții vizitatorii. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc sâmbătă, 6 iulie, prilej cu care oaspeții festivalului, în frunte cu prefectul Mircea Dușa, au asistat la momentul „Nuntă tradițională în Câmpia Transilvaniei”, din care nu au lipsit elementele specifice și tradițiile culese din satele Câmpiei Transilvaniei: alaiul de nuntă, chiuituri specifice nunților de altădată, luarea miresei din casa părintească, pregătirea zestrei, cununia și întemeierea noii familii. După un Te-deum oficiat de preoții din comuna Sânpetru de Câmpie, alaiul s-a deplasat la scenă pentru deschiderea oficială.

Mircea Dușa: „Obiceiurile din această zonă trebuie valorificate”

„Este o zi deosebită pentru această zonă a județului, pentru că se organizează această primă ediție a Festivalului de pe Câmpie. Doresc în primul rând să-i felicit pe domnii primari care au înțeles că tradițiile populare, obiceiurile din această zonă trebuie valorificate și aduse în actualitate. Am observat că obiceiurile acestei zone nu sunt cu nimic mai prejos decât cele de pe Valea Mureșului sau Valea Gurghiului, unde deja există două festivaluri tradiționale, sau în alte zone ale județului unde se organizează festivaluri care pun în valoare ceea ce are românul și oamenii din diferite zone ale județului mai scump și mai drag. Cu eforturi deosebite, domnii primari au făcut această primă amenajare, au avut inițiativa să organizeze prima ediție a festivalului, și sunt convins că în anii următori vor fi prezenți foarte mulți locuitori din această zonă și nu numai la acest festival care va deveni unul tradițional. Prin aceste festivaluri urmărim să punem în valoare ceea ce românii au creat mai valoros. Fie că vorbim de cultură, știință, acest popor în existența sa milenară a adus o contribuție esențială în gândirea omenirii. De aceea trebuie să ne respectăm ceea ce am creat. Certurile, funcțiile sunt trecătoare, iar ceea ce națiunea a creat, din punct de vedere a valorilor, rămâne actual tot timpul. Văd foarte mulți tineri, și este extrem de important ca ei să cunoască obiceiurile și tradițiile acestei zone, la fel și generațiile care vor urma , să transmită la rândul lor valorile pe care poporul român le-a creat” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Mircea Radu: „Avem un cult al munci deosebit”

„Tradiția și obiceiurile noastre din zona de Câmpie au fost, sunt și vor fi cât va fi viață pe acest pământ. Noi, cei din zona de Câmpie, pe lângă tradițiile care le avem, culturale și creștine, avem un cult al munci deosebit, în comparație cu alte ținuturi și alte zone. Aici, în Câmpia Transilvaniei, munca a fost întotdeauna una asiduă, roditoare, care a asigurat țării și județului Mureș pâinea pe masă la mulți cetățeni. Ne putem mândri cu aceste terenuri, cu tradițiile noastre legate de munca câmpului. Pe lângă omeni, cea mai mare bogăție a noastră este acest pământ roditor care există aici pe Câmpie. Am avut șansa și ocazia să cunosc aceste zone umblând foarte mulți ani ca înginer șef al unui trust de mecanizare a agriculturii. Așa mi-am dat seama de valoarea acestor oameni, de munca lor , de obiceiurile lor, de tradiții, și nu în ultimul rând de dragostea lor față de semeni” – Mircea Radu, primarul comunei Band

Invitație la „Fiii satului Șăulia”

„Vreau în primul rând să mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să înființăm acest festival, și ne-a dat o zi frumosasă în care să putem sărbători în liniște. Vreau să-l felicit pe domnul Alexandru Rusu care, cu toate piedicile care le-a avut , a avut curajul să înființeze un astfel de festival. Noi primarii, nu că nu am avut curaj, dar ne-am lăsat ceva mai încet pentru ca dânsul să poată pune pe picioare acest festival. Aș dori să mulțumesc de asemenea Consiliului Județean Mureș pentru ajutorul care ni la dat, și nu în ultimul rând șăulenilor pe care îi salut cu acest prilej, Atunci când au auzit de organizarea acestui Festival de pe Câmpie, s-au mobilizat și m-au asigurat de sprijinul lor , fapt pentru care le aduc alese mulțumiri.Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc celor de pe Câmpie că au venit în această zi frumosă la acest festival, prilej să-i invit pe 25 auugust la Șăulia, la Festivalul „Fiii satului” , ediția a V-a” – Dorel Vancea, primarul comunei Șăulia

Mulțumiri tușinenilor

„Cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să putem organiza acest festival, cu implicarea domnului Alexandru Rusu căruia îi mulțumim. Avem parte de o vreme bună, fapt pentru care acest festival poate avea loc în cele mai bune condiții. Mulțumesc tuturor celor implicați în organizare, în special tușinenilor, care văd că sunt prezenți în număr foarte mare. Sănătate și distracție plăcută la toată lumea” – Ștefan Goșman, primarul comunei Grebenișu de Câmpie

Iurian Alexandru: „Ceva care să ne reprezinte pe noi, locuitorii Câmpiei”

„Sunt primar de trei mandate, și îmi aduc aminte că încă de la început, din primul mandat, se tot discuta de festivalul de pe Câmpie. Abia după 11 ani am reușit să ne adunăm patru primării , în frunte cu Asociația „Casa Rusu-Câmpia Transilvaniei” , să ne mobilizăm să reușim organizarea acestui eveniment. Sunt onorat să particip la acest Festival de pe Câmpie, sunt mândru că sunt fiu al Câmpiei, și era necesar ca și în zona noastră să avem un festival , așa cum există încă vreo patru în județul Mureș. Suntem bucuroși că putem fi prezenți la această primă ediție, data de 6 iulie 2019 este una însemnată pentru mine, ziua în care s-a născut unicul meu fiu, o zi care va rămâne în memorie prin această primă ediție a festivalului Câmpiei Transilvaniei. Îmi doresc ca acest festival să continuie mult și bine de acum înainte , nu contează unde, dar să avem ceva care să ne reprezinte, pe noi , locuitorii Câmpiei. Cu toții, noi cei de pe Câmpie trebuie să ne dăm mână cu mână, să spunem că și această zonă are dreptul la investiții ca și celelalte zone din județ și nu numai, și aici mă refer în special la apă, care ne lipsește de atâta timp. Doresc ca acest festival să aibă o viață cât mai lungă, multumiri gazdelor, Asociației Casa Rusu și familiei Alexandru Rusu și tuturor celor care au venit și sunt alături de noi la acest moment de sărbătoare” – Iurian Alexandru, primarul comunei Zau de Câmpie

Vasile Boer: „Dacă e câmpie, atunci să să fie o câmpie liberă și frumoasă”

„Mulțumesc oamenilor inimoși de pe Câmpie care sunt alături de această familie minunată. De când am ieșit primar și i-am invitat să vină la „Zilele Voivodeniului”, au venit și ne-au ajutat foarte mult, cum s-a întâmplat și în acest an. Mereu spun că Dumnezeu e alături de oamenii buni. Rugămintea mea cea mare este ca oamenii care stau în jurul acestui minunat platou trebuie să fie primii care să fie alături de familia Rusu, și de acești primari voinici care doresc să facă ceva frumos aici pe Câmpie. Eu zic că ar trebui să scoată gardul că nu e frumos , dacă e câmpie, atunci să să fie o câmpie liberă și frumoasă, fără garduri” – Vasile Boer, primarul comunei Voivodeni

Grijă față de tineri, de tradiții

„Un popor care nu are tradiție, parcă nu este un popor. Observăm că în ultimii 30 de ani, tinerii noștri pleacă , dar o dată cu ei pleacă și tradiția. Noi, ca și administrație publică locală, în calitate de edili ai orașelor și comunelor, trebuie să avem grijă de acești tineri, precum și de cei care organizează astfel de festivaluri prin care se împletește vechiul cu noul. Nu trebuie să uităm ce este vechi, la fel cum nu trebuie să neglijăm ce este nou, iar tradițiile, indiferent care sunt ele, trebuie să avem grijă de ele. Dacă ele nu vor mai fi, nici noi ca popor nu vom mai exista”- Sallai Imre, viceprimarul orașului Sărmașu

Alexandru Rusu: „Nu ne-am lăsat bătuți”

„Mulțumesc tuturor celor prezenți la acest festival, primarilor care s-au implicat în organizare, Consiliului Județean Mureș pentru implicare, oaspeților de seamă și familiei mele pentru eforturile depuse pentru organizarea acestui eveniment. Sperăm ca împreună cu omenii inimoși să putem atrage și alte primării de pe Câmpie în organizarea acestui eveniment, să putem duce mai departe acest festival.A fost extrem de greu, am muncit foarte mult, nu ne-am lăsat bătuți, cu toate obstacolele de care am avut parte, și am reușit să facem prima ediție a Festivalului de pe Câmpie”- Alexandru Rusu, directorul festivalului

Program artistic bogat

Programul artistic a reunit pe scena festivalului jucăușii din comunele Câmpiei Transilvaniei, Mureș, Cluj, Alba și Bistrița Năsăud, precum și soliștii Maria și Mihai Nemeș, Oana Tomoioagă, Denisa Rednic, Ancuța Cozma, Alexandru Rusu, Teodor, Narcisa și Teodor Țogorean, Marian Anca, Adriana și Nelu Maior, Ioana Toma,Georgiana Lobonț și formația Datina. Programul artistic a continuat și în ziua de duminică cu o nouă serie de jucăușii din comunele ce compun Câmpia Transilvaniei, alături de Grupul Folcloric Tradițional „Tudor Jarda” din Bistrița, Ansamblul Artistic „Mureșul” cu soliștii Dorina Oprea, Leontina Pop, Dorina Grad, Maria Sântean Faghiura, Maria Neag. Programul artistic a fost completat de soliștii Alex Naghi, Denisa Pîrje, Mădălina Rus, Andreea Pop, Oana Trif, Bianca Pop, Andreea Pîrje, Paula Trif, Marcia Naghi, alături de invitații speciali, Alin Huza, Petruța Creța Vinca, Doinel Hândorean. Seara s-a încheiat cu recitalul susținut de Florin Voș și Andreea Morariu, urmat de un foc de artificii.