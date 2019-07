GALERIE FOTO: Ilarie Gh. Opriș, 80 de ani de viață în folosul artelor mureșene

Share



Primăria și Consiliul Local Sângeorgiu de Mureș împreună cu Biserica Ortodoxă Nr. 2 și Asociația Culturală „Sfântu Gheorghe” au organizat joi, 11 iulie, la Căminul Cultural din Sângeorgiu de Mureș un eveniment dedicat lui Ilarie Gh. Opriș care a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani, dar și-a și lansat concomitent două volume, „Un secol de la Marea Unire 1918-2018” și „O jumătate de secol în slujba culturii mureșene”.

Urmând cursurile Şcolii de Artă, secţia pictură, și avându-l timp de un deceniu ca mentor pe artistul Ion Vlasiu, cu care a pictat şi sculptat în atelier, Ilarie Gh. Opriș este membru fondator al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş, din anul 1977, unde a fost pe rând în consiliu de conducere, vicepreşedinte şi preşedinte.

De atunci a contribuit semnificativ la promovarea artelor locale, fie ele pictură, scriitură sau muzică.

Expoziție de icoane

În cadrul evenimentului a avut loc și o expoziție de icoane pe sticlă. Printre artiștii contributori se numără Abony Maria, Balazs Krisztina, Bărăian Claudia, Bărăian Eugen, Borda Dorin, Borda Gabriela, Gazda Ela, Kulcsar Maria, Herinean Karina, Magyari Juliana, Marin Iuliana, Mera Maria, Orban Ferencz, Oroian Ioan, Oroian Rita, Pădurean Klara și Todoran Cornelia.

Prezentatorul evenimentului a fost preotul Eugen Bărăian, paroh la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Sângeorgiu de Mureș.

„Ziua dumnealui de naștere el și-a început-o în Sfânta biserică. Era începută Sfânta liturghie ieri dimineață, iar domnia sa a participat și s-a rugat împreună cu noi în Sfânta biserică. Dumnealui nu este străin de biserica aflată în proximitatea Căminului pentru că în urmă cu câțiva anișori împreună cu domnia sa și alți doi consilieri parohiali ne-am deplasat la Alba Iulia, am stat de vorbă cu Înalt-Preasfințitul Arhiepiscopul Andrei și împreună am ales proiectul bisericii pe care dumneavoastră o vedeți ridicată. Cred că dumnealui are ce să-i mulțumească bunului Dumnezeu pentru multe lucruri pe care le-a primit, pentru multele daruri și harisme. A reușit să adune în jurul lui o colectivitate frumoasă numită Asociația Artiștilor Plastici Mureșeni din 1977 de când domnia sa a fost fondatorul acestei asociații după modelul unei asociații de pictori de la Cluj, cunoscută la nivel național și internațional”, a spus preotul cu privire la sărbătorit în deschiderea evenimentului.

„Cred că e o onoare pentru mine să fiu primarul acestei localități de peste 11 ani din mai multe motive, dar unul dintre motivele pe care aș dori să îl subliniez în această după-masă este tocmai acest lucru, că suntem o localitate culturală și am primit și titulatura de 2 ani la rând de Sat cultural al României, chiar poziția II pe țară. Da, această titulatură se datorează la astfel de persoane cum este și domnul Opriș Ilarie care a contribuit foarte mult în ultimele decenii la viața culturală și nu numai a acestei localități”, a transmis celor prezenți primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Sándor Szabolcs.

Ilarie Opriș, un om multi-talentat

El i-a oferit domnului Opriș o diplomă în semn de respect pentru activitatea sa din comuna Sângeorgiu de Mureș și o sticlă de vin de 80 de ani cu stema comunei pentru a marca cei 80 de ani de viață.

Nu a lipsit nici prof. univ. dr. Cornel Sigmirean care nu a ezitat să ofere laude sărbătoritului pentru vastele lui cunoștințe, interese și serviciile aduse societății.

„Este un moment fericit. Sunt un privilegiat că mi s-a dat cuvântul în acest moment aniversar și la lansarea volumului Sângeorgiu de Mureș, dar vă rog să mă credeți că nu sunt de invidiat. E foarte greu să vorbești despre Ilarie Opriș. Să vorbești despre el împlinind vârsta de 80 de ani, despre Ilarie Opriș autor a 26 de cărți, e foarte greu să vorbești despre el în asemenea moment și într-un discurs academic. Sunt lucruri complicate. Ilarie Opriș a fost chimist, a fost edil, primar, vice-primar, este artist, este manager, este președintele Asociației Artiștilor, este istoric, pasionat de istorie, geografie, în orice caz mi-e foarte greu dacă îmi cere cineva portretul lui să îl expediez în câteva cuvinte și oricât aș spune, după ce mă despart de persoana care m-a provocat, voi regreta că nu am spus tot ce aș fi putut spune despre Ilarie Opriș. Și profesia nu ne definește complet. Omul cel mai este important. Și aici apoi mi-ar fi și mai greu să încerc să îi fac un portret complex și complet unui coleg excelent”, a remarcat Cornel Sigmirean.

La eveniment au participat aproape 150 de prieteni ai lui Ilarie Opriș, colegi, camarazi, sau pur și simplu fani ai săi. Printre aceștia s-au numărat patru directori de biblioteci, de la actualii, Monica Avram de la Biblioteca Județeană Mureș sau Florin Bengean de la Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin sau foștii, ca Dimitrie Poptămaș și Nemeș Onuc Ion de la Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu, cântăreața Leontina Pop care i-a cântat o melodie, Dorin Istrate de la Cuvântul Liber, Călin Fokt de la ABA Mureș, prof. dr. Eugeniu Nistor, conf. univ. dr. ing. Avram Tripon, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu și mulți mulți alții.

„Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor celor care sunt în sală, dar în mod deosebit prietenilor și colaboratorilor mei care mi-au scris în această carte despre mine, despre comuna noastră, despre ceea ce au gândit din lunga viață pe care am petrecut-o împreună cu unii dintre ei”, a spus în încheiere Ilarie Gh. Opriș, oferind cadou câte o carte tuturor celor care au contribuit la apariția sa.

După eveniment cei prezenți s-au delectat la o poveste ca între prieteni vechi, cu un pahar de șampanie, un vin și o gustare.