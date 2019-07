INTERVIU. Andreea Morariu (Morani) își surprinde audiența cu primul ei single, “Merg mai departe”

Share



Andreea Morariu, cunoscută sub numele de scenă Morani, a lansat de curând primul ei single, acesta fiind o melodie scrisă de ea, în stil pop dance. Videoclipul piesei a fost filmat în Târgu-Mureș. Andreea a început să-și consolideze pasiunea pentru muzica clasică încă de la vârsta de 6 ani. Ea este absolventa școlii de muzică din Reghin, iar în prezent este studentă în cadrul Academiei „Gheorghe Dima” din Cluj, la clasa de violă.

Reporter: Bună Andreea. Te rog să te prezinți în câteva cuvinte.

Andreea Morariu: Salut, Bianca! Mulțumesc pentru oportunitatea de a apărea în cotidianul Zi de Zi! Andreea Morariu este numele meu, iar mai nou sunt cunoscută după pseudonimul Morani. Am 21 de ani și sunt studentă în anul patru la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, unde studiez viola, iar în tandem sunt solist vocal.

Rep.: Care a fost elementul declanșator al succesului tău de acum?

A.M.: Pasiunea pentru muzică s-a făcut recunoscută încă din vremea căminului. Cântam mai mereu, iar învățătorii mei observau, așa că la orice serbare, „cine cântă?”, „Andreea”.

Rep.: Care este activitatea ta actuală?

A.M.: În ultima vreme m-am axat foarte mult pe carieră, ceea ce voi face și în continuare. Mi-am scos primul single „Merg mai departe”, semnat Morani, lucru care mă face tare fericită.

Rep.: Ce presupune tematica single-ului?

A.M.: Tema melodiei reiese încă din titlu, „Merg mai departe”. Mulți oameni o consideră o piesă tristă, dar mesajul pe care am vrut să-l transmit este foarte optimist. Consider că în viață de multe ori suntem forțați de împrejurări să facem unele alegeri destul de dificile. Mesajul meu e „alege întotdeauna pasiunea, ea nu te va dezamăgi niciodată!”

Rep.: Cum ai rezuma videoclipul în câteva rânduri?

A.M.: Videoclipul, din punctul meu de vedere, este un succes. Este realizat cu tehnologie 4k de ultimă generație, iar echipa cu care am lucrat, niște profesioniști. Nu am decât cuvinte de laudă și de mulțumire față de Danezu Production și tot staff-ul implicat!

Rep.: Câtă muncă a fost în spatele acestui single? Cum ai defini efortul din spatele succesului?

A.M.: „Succes” mi se pare un termen atât de vag… nu asta urmăresc. Vreau ca oamenii să mă iubească și să-mi aprecieze munca, pentru că, crede-mă, a fost foarte multă în spatele proiectului și foarte mulți oameni implicați, cărora le mulțumesc din suflet!

Rep.: Cine te-a sprijinit cel mai mult în acest proces de dezvoltare atât personală, cât și profesională?

A.M.: Sunt foarte selectivă când vine vorba de oamenii din jurul meu. Dar cei care mă sprijină în tot ceea ce fac sunt, bineînțeles, părinții mei și managerul meu, Florin Vos, care mă sfătuiește în tot ceea ce înseamnă cariera mea muzicală.

Rep.: Care sunt proiectele tale actuale, respectiv viitoare?

A.M.: Momentan, lucrez la ceva nou, dar încă nu pot dezvălui prea multe. Toate la timpul lor.

Rep.: Ce mesaj ai dori să transmiți tinerilor mureșeni?

A.M.: Dragilor, vă mulțumesc că-mi ascultați muzica și-mi urmăriți evoluția! Și vă sugerez să vă apreciați și să vă iubiți mai mult viața, pentru că totul e trecător, iar anii noștri frumoși și vârsta noastră, „a tuturor posibilităților”, nu se mai întoarce! Trăiți frumos, acum!

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN