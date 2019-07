Tradițiile și obiceiurile Văii Mureșului Superior prind viață „La Alei”

Share



Consiliul Județean Mureș, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului și Instituția Prefectului Județului Mureș organizează la finele acestei săptămâni (27-28 iulie) cea de a XV-a ediție a Festivalul Văii Mureșului, găzduit și în acest an de locația „La Alei” din comuna Răstolița. „Pregătirile pentru cea de a XV-a ediție a Festivalului Văii Mureșului au început în urmă cu o lună și jumătate, tardiv, dar cu toate acestea suntem în grafic, cu un program care se va întinde pe durata a două zile, sâmbătă 27 și duminică 28 iulie. Avem asigurate toate condițiile pentru buna desfășurare a festivalului, avem ansamblurile și soliștii unităților administrative participante în festival, alături de ansambluri de jocuri populare și soliști de muzică populară de o calitate deosebită. Specificul ediției din acest an a Festivalului Văii Mureșului este dat de faptul că, atât dansatorii cât și soliștii sunt din zonă, sunt din județul Mureș, la care se adaugă capetele de afiș. De asemenea, am mers pe agenți economici locali ai unităților administrativ teritoriale care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului”, ne-a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, directorul Festivalului Văii Mureșului.

Reghin și Toplița, municipiile participante

La ediția din acest an participă două municipii, Reghin și Toplița, alături de comunele Suseni, Ideciu de Jos, Brâncovenești, Rușii Munți, Deda, Răstolița, Stânceni și Petelea.

„Fiecare municipiu sau comună prezentă va avea amenajată o casă alegorică specifică fiecărei zone în parte, la care se adaugă standurile Consiliului Județean Mureș. Comuna Deda va avea încă două standuri, în locul comunelor care s-au retras, Vătava. Lunca Bradului și Aluniș. De asemenea, Reghinul va mai beneficia de un stand în plus, unde va găzdui un concurs de poezie populară. Firmele Gliga din Reghin va avea un stand unde vizitatorii pot vedea binecunoscutele viori de Reghin. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc sâmbătă, 27 iulie, ora 18:00, la care am invitat oficialitățile județului, prefectul Mircea Dușa, președintele și vicepreședinții Consiliului Județean, senatorii și deputații mureșeni din toate partidele, primarii comunelor participante precum și reprezentanții instituțiilor deconcentrate din județ”, a precizat Lucreția Cadar.

Programul artistic al festivalului

Sâmbătă,27 iulie, începând cu ora 13:30, vor urca pe scena festivalului ansamblurile de dansuri populare de pe Valea Mureșului Superior, moment care va preceda deschiderea oficială festivalului programată în jurul orei 18.

Programul artistic al primei zile îi cuprinde pe soliștii Livia Harpa, Andrei Romanică, Ansamblul Folcloric „Răzeșii” din Pogonești, Grupul „Bucuria Copiilor” din Floreni, Maria Suciu, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean, Florina Oprea, Ovidiu Furnea, Ioan Cristian Țăran, Anca Branea, Cristian Fodor, Emil Vlaicu, Ilinca Fărcaș. Seara se va încheia cu recitalurile susținute de Gențiana & Band și formația Krypton. Programul artistic al zilei de duminică, 28 iulie va începe la ora 13:30 deschis de ansamblurile de dansuri populare de pe Valea Mureșului, alături de Amalia Cengher, Ariana Morar, Daria Pogăcean, Andreea Morar, Ansamblul „Hora” din Ungheni, Ansamblul Profesionist „Mureșul”, Anca Manoilă, Alexandra Bugnar, Alexandra Togănel, Alexandra Stoica, Ancuța Cosma, Ioan Șumandea, Costi Dumitru, Anca Făgăraș, Mădălina Mureșan, Maria Butilă, Ana Ilca Mureșan și Liana Șuteu. Ultimele recitaluri ale festivalului vor fi susținute de către Florin Vos, Andreea Morar, formația Nemesis și Mike Zetter. „Eu spun că am pregătit un program deosebit de frumos. În calitate de director de festival am avut un sprijin deosebit din partea colegilor mei din primăria Deda, al colegului primar de la Suseni, Mircea Mariș. Împreună cu ceilalți colegi primari am gândit un program deosebit, și nutrim speranța că această a XV-a ediție a Festivalului Văii Mureșului va fi o reușită din tote punctele de vedere”, a subliniat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.