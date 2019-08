Mihai Moldovan, pata de culoare a casei Ideciu „La Alei”

Share



Printre cele mai primitoare standuri la Festival Văii Mureșului a fost cel al comunei Ideciu de Jos, plin de bună dispoziție datorată în special rapsodului popular Mihai Moldovan din Ideciu de Sus, cu rădăcini în Idicel Pădure. „Meritul prezenței noastre la acest festival le revine oamenilor de lângă mine începând cu rapsozii populari, minunatele doamne care s-au îngrijit ca casa Ideciu să arate cât mai frumos, viceprimarul comunei, Dragoș Nedelcu Sava și consilierilor locali. La Casa Ideciu încercăm să arătăm vizitatorilor tot ce avem noi mai frumos , tradiții, obiceiuri, dar întotdeauna încercăm să promovăm și oamenii din comună, meșteșugarii populari, tinerii noștri artișțti, pentru că ei reprezintă cu adevărat comuna noastră”, ne-a declarat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Atragerea tinerilor spre tradiții

Comuna Ideciu de Jos a fost reprezentată pe scena festivalului de tânărul ansamblul de dansuri populare „Zestrea Ardealului” și de soliștii Diana Tișe, Raluca Borda, Loredana Pop, Andrada Petruța Dâmba și Adela Miruna Chirilă.

„Tineretul nu prea se apleacă asupra tradițiilor, asupra portului popular. Spre bucuria noastră, o parte din ei se implică cu mare drag. E bine de știut pentru ei că aceste tradiții reprezintă o frumusețe , și aici mă refer și la jocurile populare. Atâta timp cât România, prin primari, prin cei din administrație, sprijină moral și material cultura, eu cred că aceste tradiții vor continua, iar acest port popular poate fi transmis și generațiilor viitoare. Din acest punct de vedere, am început să sprijin aceste obiceiuri cu mare drag, chiar în cursul anului trecut s-a înființat un ansamblu de dansuri populare intitulat „Zestrea Ideciului” prin care se pot sprijini tinerii soliști, tinerii dansatori și tot ceea ce depinde de tradiții și de portul popular”, a precizat Lucian Feier Lăurean.

Poveștile lui Creangă spuse de Mihai Moldovan

Farmecul casei Ideciu a fost dat și de poznele aduse de rapsodul popular Mihai Moldovan care au făcut deliciul vizitatorilor.

„Dacă tot vorbim de tradiții, noi doar prezentăm trecutul, atâta doar mai putem face, prin obiectele care le avem expuse aici în casă, precum și prin anumite povești care le mai spun. La ediția din acest an am vorbit despre amintirile din copilărie a lui Creangă, despre lucratul cânepii, despre Ionică cum umbla pe la cuiburi, și despre alte câteva elemente ale trecutului, prin obiectele care le-am mai putut păstra și expune în căsuța noastră alegorică. Mereu îmbogățim colecția de obiecte vechi, cele mai noi achiziții sunt dintr-o casă veche , stativă, masă, canapei și două poze vechi . De colecție e și cămașa de pe mine primită de la Gavrilu Măriții. E o cămașă simplă, nu e de om gazdă, e o cămașă de om sărac. Niciodată nu ai să mă vezi pe mine îmbrăcat cu cămăși late cu flori, cu tot felul de fire. Fiecare poate să se îmbrace cu ce vrea, să se creadă cine știe ce, are tot dreptul , dar există o lege aici: săracu întotdeauna nu a avut vreme, că de amărât ce e, și-a făcut și el o cămașă din ce a avut. În schimb gazda, și-a făcut haine să arate ca o gazdă adevărată. Și acum lumea tot așa merge, care e mai avută merge cu jeep, cu o mașină faină, iar cel mai amărât, tot cu căruța rămâne”, a spus Mihai Moldovan.

Deși se îngrijește de cei tineri, să le mai explice jocurile știute de el, Mihai pare sceptic în ce privește viitorul. „În ce privește tineretul , ne viziteză casa, le place ce văd, își fac poze și apoi pleacă. Și eu la rândul meu le transmit copiilor toate jocurile care le știu. Trebuie să te implici serios în educația tinerior pentru aceste tradiții, să-i stimulezi într-un fel, Numai de dragul de imagini, nu cred că poți schimba lucrurile ”, a punctat Mihai Moldovan.