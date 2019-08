FOTO: „Fiii Satului Jabenița”, dezlegare la bucurie, cântec, joc și voie bună

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Solovăstru au organizat joi, 15 august, în zi de aleasă sărbătoare creștină, Adormirea Maicii Domnului, prima ediție a sărbătorii ”Fiii Satului Jabenița”. Evenimentul a fost găzduit de centrul localității Jabenița, locul de întâlnire a celor plecați din satul natal cu cei dragi, rude, prieteni, părtașii unui moment de sărbătoare. „Mulțumesc celor care au venit de departe la sărbătoarea satului Jabenița. În spatele întregii organizări este o muncă în care au fost implicați mulți oameni , și cum eu sunt un pic mai încăpățânat , primul implicat sunt eu. Am încercat, cu un buget destul de mic, să facem lucruri mari, și cred că am și reușit. Mulțumesc tinerilor interpreți din comuna noastră și nu numai care ne-au onorat invitația, ei sunt viitorul muzicii fapt pentru care le urez mult succes. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc celor care au sprijinit organizarea acestui eveniment, inimoșilor sponsori și tuturor celor care au venit și m-au întrebat: cu ce pot să vă ajut ? Pentru mine contează mai mult decât ajutorul material, bunăvoința omului. Mă bucur nespus de mult că am văzut la această sărbătoare oameni care, probabil nu s-au văzut de foarte multă vreme. S-au îmbrățișat, bucuria pe chipul lor a fost una imensă, de faptul că s-au întors acasă, în satul lor natal. Vreau să-i asigur pe acești oameni de faptul că, poate la pensie, când vor veni înapoi la Jabenița, lucrurile vor sta mult mai bine decât atunci când au plecat”, a spus Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru, fiu al satului Jabenița. Printre oficilitățile prezente la deschiderea oficială s-au numărat Consulul onorific al României la Quebec, Sorin Pescăruș, fiu al satului Jabenița, alături de Mariana Vlad, primarul comunei Băla, care au felicitat organizatorii pentru frumoasa sărbătoare organizată la Jabenița.

„Sunt pentru prima data la Jabenița, la întâlnirea fiilor satului. Vreau să-l felicit pe primarul Ilie Chirilă Tătar, pe toți cei din echipa dânsului pentru organizare. Sunt uimită să văd atâția oameni care îi sunt alături, oameni de valoare care sunt convinsă că îl vor ajuta și în mandatul care urmează. Vă doresc la toți sănătate multă, distracție plăcută și anul viitor să fiu din nou invitată, așa cum vă așteptăm și noi la Băla unde, de foarte mulți ani facem acest lucru. Sunt convinsă că și cei din comuna Solovăstru vor face la fel” , a declarat Mariana Vlad, primarul comunei Băla. După intonarea Imnului Național de către solistul Ovidiu Furnea, preoții ortodocși din Jabenița, Vasile Fărcaș, și Solovăstru, Adrian Ganea, alături de părintele protopop al Reghinului, Valentin Vârva, au binecuvântat creștinește sărbătoarea de la Jabenița. „Iubiți fii ai satului Jabenița, în primul rând vreau să vă felicit în frunte cu domnul primar, care iată, s-a ostenit să vă adune într-o comuniune desăvârșită, comuniune care este copia fidelă a Sfintei Treimi, exemplul nostru suprem, exemplul nostru în cele ale dragostei și ale credinței. Mă bucur să mă aflu în această zi în mijlocul dumneavoastră , mă bucur că acest sat binecuvântat de Dumnezeu a oferit județului și nu numai, oameni de mare calitate , oameni de seamă , mari creștini care pun suflet în ceea ce fac. În această aleasă zi în care prăznuim Adormirea Maicii Domnului, ne bucurăm că Maica Domnului își revarsă harul peste noi toți, ne bucurăm că bunul Dumnezeu ne întărește, prin rugăciunile Maicii Domnului ne răsplătește osteneala pentru perioada binecuvântată de Dumnezeu dinaintea acestui praznic, perioada postului. Astăzi, putem spune că este o dezlegare la bucurie , dezlegare la cântec, joc și voie bună. Atunci luminează creștinul nostru , când se întâlnește cu voia bună, cu aproapele său, și petrec în cuvântare deosebită. La mulți ani, spun tuturor celor care poartă numele Fecioarei Maria. Întotdeauna. Nu există sărbătoare în care să nu spunem la mulți ani, atunci când o sărbătorim pe Maica Domnului, pentru că Maica Domnului nu a murit, ci s-a mutat cu trupul la cer. Iată, vedem dragostea nemărginită a Mântuitorului Iisus Hristos care se revarsă pe acest pământ spre a o ridica pe Mama Sa la cer. Dumnezeu să primească rugăciunile noastre, să binecuvânteze această sărbătoare și pe toți cei prezenți”, a precizat Valentin Vârva, protopopul Reghinului. Programul artistic al sărbătorii satului Jabenița a adus pe scenă soliștii Adela Săbăduș, Raluca Colomelciuc, Bianca Pop, Diana Tișe, Denisa Chirteș, Ioana Iușan, Ovidiu Furnea, Costi Dumitru, Florina Oprea, Ciprian Ilie, Ionuț Langa, Ionică Moroșanu, Ilinca Fărcaș și Gențiana. La loc de cinste au fost cele două ansambluri din Solovăstru, „Dor Solovăstrean” coordonat de Maria Bogdan, și ”Coronița”, instructor coordonator Florentina Batori , care au încântat asistența cu jocuri precum Banu Mărăcine, Ardeleanca, Bota, Ofițerul, De-a lungul, Învârtita, Steagul , Cântecul cununii, Jocul colacului, Sârba și Fecioreasca. Momentul special al serii a fost focul de artificii, care a pus punct unei zile pline de emoție și bucurie pentru cei reveniți în satul natal Jabenița.