Comuna Ibănești, facilități pentru dezvoltarea turismului pe Platoul Fâncel

Comuna gazdă a Festivalului Văii Gurghiului de pe Platoul Fâncel este Ibăneștiul, pe teritoriul căruia, în fiecare lună august, are loc festivalul datinilor și obiceiurilor văii care străjuiește apa Gurghiului. Povestea festivalului a fost precedată de „Festivalul Păstrăvului”, organizat în anul 2005. „Se întâmpla în anul 2005, când am organizat „Festivalul Păstrăvului” de la Ibănești. Atunci s-a făcut și festivalul Văii Mureșului, și am zis că dacă nu se face ceva și la noi în zonă, facem noi ceva. Așa s-a organizat Festivalul Păstrăvului care a avut un succes destul de mare. În anul următor, s-a decis să se facă Festivalul Văii Gurghiului, la care să participe toate comunele de pe vale. Tot atunci s-a înființat și Asociația Comunităților Văii Gurghiului , care este principalul motor al acestui festival. ”Festivalul Păstrăvului” avut ca și locație o zonă ceva mai jos decât platoul Fâncel, iar după o primă ediție a acestuia în anul 2005, în anul următor a avut loc prima ediție a Festivalului Văii Gurghiului în locația actuală”, ne-a declarat Vasile Dumitru Dan, primarul comunei Ibănești.

Facilități pentru construcția de case de vacanță

Festivalul a început ușor să se dezvolte, atât în ce privește satul alegoric, cât și standurile. Mai mult decât atât, începând cu acest an, primăria Ibănești a scos la vânzare loturi de teren pentru construcția de cabane în imediata apropiere a festivalului. „Terenul pe care se desfășoară festivalul aparține primăriei comunei Ibănești. L-am împărțit cu celelalte comune participante la festival, fiecare a primit o bucățică să-și amplaseeze casa alegorică. La câțiva ani după prima ediție, 2007-2008, am început să facem construcțiile caselor alegorice , la început mai mici, apoi mai bine puse la punct. A apărut și bisericuța de pe Platoul Fâncel unde se oficiază în fiecare duminică de festival Sfânta Liturghie de către preotul din parohia Dulcea, precum și în a treia zi de Paști. Lângă zona caselor alegorice avem zona de standuri. Era greu ca în fiecare an să le tot construim, apoi după festival să le demolăm, astfel că am făcut standuri permanente , iar începând cu acest an , în spatele locației festivalului, porțiunea dintre festival și Pensiunea Ovidiu & Paula, am scos la vânzare 22 de loturi de teren pentru construcția de case de vacanță. Am mai vândut undeva mai jos, pe marginea râului Gurghiu și a drumului județean , undeva la 20 de loturi, la unele dintre ceste case de vacanță a început construcția . Doritorii de aer curat , de un peisaj mirific, de liniște, pot să-și cumpere un teren pentru cabană. Dacă acum vorbim de un sat alegoric, în viitor acesta se poate extinde, să devină o comună alegorică”, ne-a declarat Vasile Dumitru Dan, primarul comunei Ibănești.

Dezvoltarea zonei prin stimularea turismului

Casa alegorică a comunei Ibănești este locuită în permanență de familia care se ocupă de amenajarea ei, nu e vie doar pe perioada de desfășurare a festivalului. De acest lucru s-au convins și oespeții care i-au trecut pragul, printre care și ministrul griculturii, Petre Daea. „Importanța acestui festival este una mutiplă. Vorbim aici și de efectele colaterale , și aici mă refer în special la dezvoltarea turismului. Tot mai multă lume vine pe Valea Gurghiului, s-a dezvoltat infrastructura zonei, s-a asfaltat drumul până sus la pensiune. Construcția câtorva pensiuni turistice poate să tragă după ele și alți investitori care să ducă la creșterea numărului de turiști. Demersuri pentru dezvoltarea turismului se fac în continuare, fapt pentru care pot spune că ne dezvoltăm. Dacă ne gândim cum era acest loc înainte, ne dăm seama de acest lucru. Pe locul unde este astăzi festivalul era doar o pășune, cu iarbă până la brâu, unde nici vacile nu pășteau, la ce vegetație de proastă calitate era. De asemenea, în locul unde este construită Pensiunea Ovidiu & Paula, înainte era o mlaștină. Acum locul arată mult schimbat, față de cum era acum 15-20 de ani. Era reticiența anilor 2000, când orice bucățică de pășune trebuia valorificată pentru pășunatul vacilor, era mult mai importantă zona pentru acest aspect decât pentru dezvoltarea turismului în zonă”, a spus primarul comunei Ibănești.

Grupul ”Ibășteana”, izvor nesecat de tradiții și obiceiuri

Pe scena festivalului, la loc de cinste au fost și soliștii și ansamblurile din comuna Ibănești în frunte cu Grupul folcloric „Ibășteana”, alături de Grupul folcloric „Ecou din Ibănești” și solistele Denisa Gliga și Natalia Muntean. „Grupul nostru folcloric a luat ființă în 2005, an de când ne axăm pe tradițiile și obiceiurile Văii Gurghiului, a zonei Ibănești în special. În prezent grupul nostru folcloric are un număr de 25 de membrii, dar sunt momente în care numărul este mai mare, peste 30 de persoane , depinde de cum ne întâlnim, unii se mai îmbolnăvesc, alții ne părăsesc. Spre bucuria noastră avem și tineri în mijlocul nostru, ne străduim să-i ducem lângă noi, să trăiască ce am trăit și noi sau părinții noștri. În repertoriul nostru avem cântece vechi, bătrânești, legate de obiceiurile și tradițiile specifice zonei noastre, ”Badea care-mi place mie”, ”Mă cunosc că-s ibășteană”, precum și obiceiuri de șezătoare, de iarnă sau claca la secerat. Dacă e o sărbătoare, noi imediat ne aducem aminte de ce se făcea la noi în comună de sărbătoarea respectivă, și transpunem pe scenă obiceiul acelei sărbători, cum s-a întâmplat și aici la festival unde am pus pe scănă obiceiul clăcii la secerat. E un obicei vechi de când lumea , mi-aduc aminte de când eram copil, cum se făcea la oamenii gazdă, care aveau multe hectare de teren. În general se făcea claca în ziua de duminică, la fel cum se făcea clacă și la alte munci, nu doar la secerat. Acest obicei îl punem pe scenă ori de câte ori avem ocazia”, ne-a declarat Dorina Farcaș, coordonatorul Grupului folcloric „Ibășteana”.