FOTO: Cai și trăsuri de poveste, la “Sărbătoarea Chiherenilor şi Urisienilor”

Share



În cadrul ”Sărbătorii Chiherenilor și a Urisenilor”, a avut loc și tradiționala paradă de cai și trăsuri, care au oprit în mijlocul platoului, pentru a fi admirate de către spectatori, și pentru a fi jurizate, iar apoi au pornit la galop, fluturând steagul României, și stema comunei Chiheru de Jos. Juriul competiției a fost prezidat de Traian Cășvean din Urisiu de Jos, care a avut amabilitatea să ne acorde următorul interviu.

Reporter: Cu ce vă ocupați?

Traian Cășvean: Deocamdată sunt pensionar. Am fost și agricultor, am lucrat și în fabrică, și acum de vreo 22 de ani sunt în pensie. Mă mai ocup puțin de agricultură, ceva animale, puține, așa, doar pe lângă casă.

Rep.: Și dumneavoastră v-ați ocupat cu jurizarea cailor?

T.C.: Da, eu m-am ocupat să vedem cât de valoroși sunt caii, ce notă, ce punctaj merită. I-am clasat pe locuri.

Rep.: Și cum vi s-au părut caii anul acesta?

T.C.: Au fost frumoși, foarte frumoși. Cai așa de frumoși ca în comuna noastră, mai rar găsești. Aproape toți sunt de locul 1. O singură căruță avem de locul 2, iar la călăreți avem 4 de locul 1, și restul de locul 2, după părerea mea. Toți caii sunt frumoși, dar a trebuit să facem o diferențiere, să se vadă care e cel mai bun. Dacă îi puneam pe toți pe locul 1, poate cei mai buni s-ar fi supărat, dar atât de ridicat este nivelul lor.

Rep.: E o tradiție crescutul de cai pentru chihereni?

T.C.: Da. De când m-am născut, în 1942, cu caii am crescut, cu ei am lucrat… La noi nu a fost colectivizare, nu au fost tractoare și utilaje. Noi am lucrat cu caii de când mă știu. Doar recent s-a mai modernizat agricultura, la tractoare și utilaje. Dar caii, încă, sunt ținuți de frumusețe, pentru chihereni. Oamenii care au crescut cai toată viața nu se pot dezlipii de ei. Unde există un cal, unde văd o căruță, eu sunt lângă ele. Și pentru asta, de când au început zilele comunei, primarul, cu care sunt consătean, m-a invitat să îmi iau un coleg – doi și să jurizăm caii. A văzut că am cunoscut caii la vânzări, la cumpărări, și la tot ce a trebuit pentru ei.

Rep.: Aveți nepoți sau copii care să continue tradiția creșterii de cai?

T.C.: Din păcate nu… Nici fiica, nici ginerele, nici nepotul nu sunt cu crescutul cailor. Doar eu continui cu ceea ce știu.

Rep.: Cum ați jurizat caii?

T.C.: Prima dată se ia culoarea calului. Calul trebuie să aibă o culoare frumoasă. Apoi, te uiți la picioare. Trebuie să fie puternice și echilibrate. Apo, judeci mersul, trebuie să meargă lejer și frumos. Noi am jurizat caii după valoarea lor. O pereche de cai dintre cei care au concurat ar ajunge la 15.000 – 20.000 de lei. Noi ne-am ghidat după meritul cailor, și așa le-am dat locurile.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN