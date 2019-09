”Ziua Porumbului” 2019. Hibrizi amelioraţi, de la Marton Genetics

Share



Aproximativ 500 de fermieri din Transilvania, alături de reprezentanți ai 22 de companii naționale, multinaționale și instituții din domeniul inputurilor și tehnologiei pentru agricultură au participat joi, 19 septembrie, la prima ediție a ”Zilei Porumbului”, eveniment organizat pe un lot experimental de teren în apropiere de orașul Iernut, de companiile mureșene Dafcochim Agro și Cereal Prod.

Au răspuns ”prezent” invitației lansată de Dafcochim Agro și Cereal Prod reprezentați ai următoarelor companii și instituții: Adama România, Ascenza Agro România, Azomureș, Bayer Crop Science România, Belchim România, Carmeuse România, Corteva Agriscience România, Dafcochim, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, KWS Semințe, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Saaten Union România, Stațiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România, Timac Agro România și Vantage România.



„Avem hibrizi amelioraţi şi obţinuţi la Staţiunea de Cercetare de la Martonvásár din Ungaria. Pe lângă hibrizi de porumb, în portofoliu avem şi hibrizi de grâu şi rapiţă. Avem în portofoliu hibrizi timpurii, de la 170 FAO până la 630 FAO cu siloz. Hibrizii cu care am venit aici sunt Marghitta cu FAO 300, care se polenizează foarte repede, înainte de arşiţă şi are un potenţial de producţie de peste FAO 400. În aceste loturi am mai folosit hibrizii Estilla cu FAO 350, Kamaria cu FAO 370, Mikolt cu FAO 410, Koregraf cu FAO 430. De câteva zile, avem un coleg nou, Vass Lajos, care răspunde de judeţul Mureş şi judeţele apropiate. Poate fi găsit la numărul de telefon, şi pe pagina de internet a companiei Marton Genetics. De asemenea, datele de contact ale colegului nostru vor fi disponibile şi la Dafcochim”, a declarat Debreceni Attila, manager de vânzări pentru România, Marton Genetics.

Alex TOTH