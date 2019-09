Mamprenoarele se implică. Puternice împreună, femei pentru femei

Share



Activi cum îi știm, cei de la JCI Târgu-Mureș au lansat un proiect caritabil intitulat ”Puternice împreună, femei pentru femei”. Proiectul, organizat împreună cu Fundația Casa Dragostei și a Milei, își propune să aducă un zâmbet și mai multă cunoaștere femeilor ce provin din diverse medii dezavantajate din județul Mureș.

Pentru că acest proiect este exact în spiritul comunității Mamprenoare, noi – membrele comunității Mamprenoare din Târgu-Mureș – ne-am alăturat cu mare drag și entuziasm. Am ales câte o poșetă de care am considerat că ne putem despărți, pentru a o dărui unei femei care poate doar visează la o poșetă. Am umplut fiecare acea poșetă cu articole de igienă și toaletă feminină. Diverse lucruri, pe care majoritatea dintre noi le consideră o parte nesemnificativă a vieții, dar care – pentru multe femei din medii dezavantajate – constituie un lux, de multe ori intangibil. Toate astea pentru a aduce un zâmbet, o licărire de bucurie, sentimentul că cuiva îi pasă. Conștiința că cineva, într-un colț de lume, s-a gândit la ele. Femei pentru femei.

Mamprenoarele care au participat la această inițiativă sunt, în ordinea din catalog:

– Iancuța Avram – care știe să pună pe material textil toate visele tale – www.perdelecopii.ro.

– Kinga Bădeancă – fata cu cătina. Bio. – www.bdkcatinabio.com.

– Anca Coco – care cu aparatul foto îl transformă pe ”acum” în ”pentru totdeauna” – Hopes and Dreams Photography (strada Gheorghe Doja nr. 129).

– Monica Grama – dacă nu știi engleză, germană sau franceză, te învață ea – Centrul de limbi străine Rainbow (în incinta Co Place, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 171).

– Monica Hancu – cea care aduce lumea mai aproape – Mondo Tours agenție de turism.

– Constantina Huruba – cea care, cu pantofii potriviți, schimbă lumea – magazin de încălțăminte Melania (strada Gheorghe Doja nr. 177 – Prodcomplex).

– Alexandra Oltean – ambasadoarea prieteniei și a cooperării – Co Place – Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 171.

– Larisa Pop – subsemnata, cea cu aromaterapia de la A la… ZEN – www.earome.ro.

– Cosmina Sandu – cea care știe să îmbine joaca cu învățatul – Yaya Learn & Play (Bulevardul Cetății nr. 27).

– Mihaela Szabo – care știe să trateze suflete, minți și corpuri – Kether Centru de Terapii Alternative (strada Iosif Hodoș nr. 8/1).

Dacă simți că poți și tu să te alături acestei inițiative frumoase, o poți face până la 1 octombrie, fie donând o sumă de bani, fie donând o poșetă cu articole de igienă, așa cum am făcut și noi. Detalii despre eveniment găsești pe Facebook, pe pagina celor de la JCI Târgu-Mureș sau căutând evenimentul ”Puternice împreună, femei pentru femei”. Așa cum spun cei de la JCI: ” Puținul de care ne despărțim noi azi, devine abundența de mâine a altcuiva.”

Larisa POP,

Manager comunitate Mamprenoare Târgu-Mureș