Delegaţie Lions din Germania, în vizită la Sighișoara

Viceprimarul municipiului Sighișoara, Toth Tivadar, a primit în urmă cu câteva zile vizita unei delegații a Clubului Lions Tegernsee din Germania, condusă de către Ingrid Thoma, cetățean de onoare al municipiului Sighișoara.

Vizita a avut ca subiect de discuție proiectele umanitare pe care le desfășoară în municipiul Sighișoara, prin intermediul Clubului Lions Sighișoara.

Potrivit reprezentanţilor Biroului de presă al Primăriei municipiului Sighişoara, pe agenda întâlnirii s-au aflat subiecte precum ”modernizarea și dotarea cu mobilier nou a creșei de copii din cartierul Plopilor, acordarea de burse școlare, an de an, unui număr de aproximativ 30 de elevi ai Liceului Tehnologic nr. 1, sponsorizarea a numeroase intervenții oftalmologice grave, distribuirea periodică de alimente de bază, haine, încălțăminte, etc. unor persoane și familii nevoiașe din oraș și din împrejurimi, sprijin financiar și material acordat de-a lungul anilor unor persoane ori familii cu probleme medicale sau financiare, cumpărarea de rechizite școlare unor elevi proveniți din familii nevoiașe și ajutor acordat elevilor care provin din cartierul Rora”.

Lions Club Tegernsee și Fundația Thoma sunt sponsorii principali ai Clubului Lions Sighișoara, care desfășoară numeroase activități caritabile în cadrul municipiului Sighişoara.

Andreea GONDOR