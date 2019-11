Produse inedite la Ferma Ecologică Țopa

Share



O familie din satul mureșean Țopa a reușit să uimească pe toată lumea prin ceea ce a reușit să realizeze timp de peste 10 ani. Ferma Ecologică Țopa, de lângă Sighișoara, încântă cu produse ecologice inedite, de la trandafirii ajunși în parfumurile din Germania până la telemeaua cu verdețuri, de la plantele uscate pentru ceaiuri la dulceața de lapte.

Numeroase produse ecologice

Din partea fermei, la Târgul Producătorilor Locali Mureșeni 2019 a fost prezentă Tincuța Cizmaș, cu produse specifice.

”Avem vaci, iar din laptele acestora nu facem doar brânzeturi, mai pregătim și dulceața de lapte cu diferite arome precum vanilia, cafeaua din migdale sau scorțișoara. Pe lângă astea, la fermă mai producem și murături, clasica zacuscă și celebra sare cu verdețuri din legumele pe care nu le putem vinde în stare proaspătă le usuc și le amestec cu sare, de asemenea, producem și un cașcaval cu ardei iute și busuioc, cu nucă sau chimen negru”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Tincuța Cizmaș.

La această fermă ecologică se poate găsi și clasica brânză de burduf cu nucă și busuioc sau tradiționala telemea. Tincuța Cizmaș a afirmat că aceste produse tradiționale au o cerere foarte mare pe piață, însă nici preparatele exclusive nu sunt lăsate la o parte.

Dulcețuri inedite

Dulceața din lapte produsă la ferma din Țopa nu este prea des întâlnită pe piață, deși este o rețetă simplă, nu toată lumea știe că acest preparat poate fi folosit ca un ingredient în multe deserturi, iar deseori înlocuiește caramelul.

”Totul a început în iarna lui 2017, soțul meu a participat la un târg la Cluj timp de o săptămână și atunci mi-am spus că e prea puțin să se prezinte acolo cu dulcețuri și gemuri de care are toată lumea. Am vrut să fac ceva mai deosebit care poți să îl ai tot timpul anului, nu doar într-un anumit sezon cum se întâmplă cu fructele. Așa am început să facem dulceața din lapte tocmai pentru că acest produs se găsește pe tot parcursul anului. La acel târg a avut un mare succes încât eu eram nevoită să îi trimit în fiecare zi alte produse în plus”, a menționat Tincuța Cizmaș.

Din dorința de a fi cât mai originali, pe piață a mai apărut și dulceața de ardei iute, un fel de dulceață puțin mai specială pentru că nu poate fi consumată oricum. În tematica fermei se încadrează perfect pentru că această dulceață face o asociere deosebit de gustoasă cu o gamă variată de brânzeturi maturate.

Numai produse locale

Ingredientele cu care se prepară aceste delicii sunt locale și din producția proprie.

”Noi încercăm să aducem un plus de valoare preparatelor, tocmai din acest motiv nu e ușor să faci agricultură ecologică. Lucrăm numai în familie, suntem eu, soțul meu și cei patru copii, lucrăm la 50 de hectare pentru a asigura cele mai bune produse și de o calitate garantată”, a adăugat Tincuța Cizmaș.

Ferma din Țopa deține și un mic magazin la Sibiu unde, împreună cu alți producători locali, oferă pe piață produse inedite.

Andreea GONDOR