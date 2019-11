Bilanț pozitiv la Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”

Share



Sfârşitul de an 2019 înseamnă pentru Ansamblul Artistic Profesionist “Mureşul” recunoaşterea profesionalităţii şi calităţii artistice a spectacolelor pe care şi le-a păstrat de-a lungul timpului. In data de 15 noiembrie 2019 am fost invitaţi de către producătoarea emisiunii Tezaur Folcloric de la TVR1 Gheorghiţa Nicolae să înregistrăm la Centrul Cultural” Ion Manu” din Otopeni doua spectacole diferite, unul dedicat zilei de 1 decembrie intitulat “Ziua Romîniei, Ziua Bucuriei”unde am evoluat alături de mari nume ale folclorului românesc: Sava Negrean Brudaşcu, Gheorghe Roşoga, Gheorghe Turda, Laura Lavric şi celalalt dedicat unei emisiuni special ”Tezaur folcloric” în care sunt aduse în fata publicului valorile folclorului din zona pe care o reprezentăm. Ambele spectacole au fost susţinute cu acompaniamentul orchestrei condusă de maestrul Zoli Bambo, alături de dânsul coregraful Florin Cerghedi care indrumă corpul de balet şi solistele vocale:Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Dorina Grad, Dorina Oprea, Leontina Pop au purtat spectatorii şi telespectatorii prin toate zonele etnofolclorice ale judeţului Mureş. Spectacolul “Ziua României, Ziua Bucuriei” va fi difuzat pe TVR 1 la ora 15,00 în ziua de 1 decembrie 2019.

23 noiembrie 2019, spectacol Ansamblul “Mureşul” Şcoala de dans românesc Larisa şi Marin Barbu din Bucureşti la Sala Palatului din Bucureşti în faţa a peste 4000 de spectatori. Un spectacol unic în care s-au trăit moment memorabile început cu o horă în holul Sălii Palatului şi continuat timp de 3 ore pe scena Salii Palatului din Bucureşti care a reunit 100 de artişti solişti, dansatori, instrumentişti ce au prezentat în faţa publicului dansuri şi melodii populare reprezentând toate zonele etnografice: Teleorman, Oltenia, Maramureş, Moldova, Ardeal.

Menţionăm că spectacolul nu a fost gratis locurile s-au ocupat pe bază de bilete. Orchestra Ansamblului “Mureşul” condusă de maestrul Zoli Bambo a fost cea care a asigurat suportul muzical pentru toate momentele prezentate în spectacol iar corpul de balet al Ansamblului Mureşul condus de coregraful Florin Cerghedi care pe parcursul a mai multe luni de repetiţii s-a asigurat ca totul va iesi perfect pe scenă a contribuit la reuşita acestui spectacol unic alături de solistele: Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Dorina Grad, Dorina Oprea, Leontina Pop. Acest spectacol unic făcut la aniversarea celor 50 de ani de joc al Maestrului coregraf Marin Barbu ne-a indemnat pe toti să ne îmbrăcăm portul popular, să ne păstram graiul şi să facem o normalitatea din dragostea faţă de valorile tradiţionale păstrate din strămoşi întitulându-se sugestiv ”Tradiții și Obiceiuri”.

Conducerea Ansamblului Artistic Profesionist”Mureșul” implicată în organizare este alcătuită din Ţogorean Teodor –director adjunct şi managerul Barabasi Attila Csaba care pe această cale mulţumeşte spectatorilor şi telespectatorilor pentru susţinere şi simpatie.

(Comunicat de presă)