zi-de-zi.ro, numărul 1 în Mureș! Peste 2,4 milioane de vizitatori unici în 2019!

Site-ul cotidianului Zi de Zi, www.zi-de-zi.ro, a înregistrat peste 2,4 de milioane de vizitatori unici în primele 11 luni ale anului 2019, menținându-și astfel poziția de lider pe piața online media locală și reconfirmând că este cel mai accesată pagină web de știri din județul Mureș.

Mai exact, în perioada ianuarie – noiembrie 2019, www.zi-de-zi.ro a avut 2.488.570 de vizitatori unici, la mare distanță de alte site-uri de știri din Mureș, cifrele de audiență fiind următoarele: 215.856 de vizitatori unici în ianuarie, 201.873 în februarie, 209.172 în martie, 193.837 în aprilie, 237.130 în mai, 201.693 în iunie, 234.311 în iulie, 204.795 în august, 209.795 în septembrie, 257.315 în octombrie și 322.793 în noiembrie.

Un detaliu deloc de neglijat, www.zi-de-zi.ro este singurul site de presă din județul Mureș auditat de SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet). Studiul este realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) și reprezintă etalonul pieței de publicitate în tranzacționarea spațiului publicitar pentru mediul online.

Totodată, site-ul www.zi-de-zi.ro colaborează pe publicitate on-line cu Trustul Ringier și este membru al rețelei de jurnalism Press Hub.

Un alt atu pentru care în acest an am fost citiți de peste 2,4 milioane de vizitatori este că www.zi-de-zi.ro nu este un agregator anonim de știri care își însușește conținutul și munca altor site-uri, ci oferă cititorilor plusvaloare prin conținut propriu, autentic, realizat pe teren și asumat de o echipă de 7 jurnaliști care acoperă domenii precum Politică, Administrație, Economie, Sănătate, Învățământ, Sport, Cultură, Social, Agricultură și Tineret. Munca echipei redacționale este completată de o echipă administrativă-executivă, de difuzare-distribuție și de publicitate alcătuită din 19 persoane.

Bonus 1: Internauții au posibilitatea de a se abona prin e-mail la un news-letter zilnic care conține siteza celor mai importante știri de pe www.zi-de-zi.ro.

Bonus 2: Zi de Zi nu înseamnă doar pagina web www.zi-de-zi.ro, ci și cotidianul Zi de Zi, publicație care apare în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri. Oferta echipei redacționale conține știri și diverse genuri jurnalistice care acoperă întreg arealul județului Mureș, precum și proiecte editoriale speciale realizate sub egida de acum consacrată ”Zi de Zi, o parte din viața ta!”.

Echipa Zi de Zi vă mulțumește pentru că ne citiți!