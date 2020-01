FOTO: Balul Ionilor, tradiția de Bobotează a luncanilor

Share



A devenit o tradiție la Lunca Tecii ca de Bobotează lumea să petreacă la Căminul Cultural cu ocazia tradiționalului Bal al Ionilor. Așa se face că și în acest an, mai exact sâmbătă, 4 ianuarie, luncanii și-au cinstit cum se cuvine tradiția și au petrecut cum se cuvine de Balul Ionilor. Vestea balului a fost dusă oamenilor de către călăreţii satului, cei care în fiecare an dau de știre pe uliţele satului despre balul care urmează să aibă loc seara la Căminul Cultural din Lunca. Locul de adunare al călăreţilor a fost și în acest an centrul comunei, în faţa primăriei, de unde au pornit să anunţe satul despre Balul Ionilor, cu deja binecunoscutul mesaj: „Oameni buni de omenie, vă poftim la veselie. În ziua de Bobotează, se cântă și se dansează. La Căminul Cultural se va ține mare bal. Vin oameni mulți de pe sate, să ne distrăm ca la carte. Noi vă invităm la bal, în costum tradițional. Anunțați neamurile toate, și din celelalte sate. Vă așteptăm la bal”. „Balul Ionilor reprezintă un obicei tradițional de care noi, luncanii, suntem tare mândri. Astfel, ducem tradiția mai departe, alături de niște tineri din comună care se implică în organizarea acestui eveniment, sprijiniți de Consiliul Local Lunca și de oamenii din sat. Dorim să păstrăm acest obicei, să promovăm astfel portul popular, care după 1990 a cunoscut o revigorare. Dacă la Reghin această tradiție a portului popular a luat amploare prin „Balul Însuraților” organizat de Vasile Gliga, și aici la Lunca tradiția se păstrează, la fiecare casă fiind cel puțin unul sau mai multe costume populare”, a precizat Teodor Vultur, primarul comunei Lunca. Importanța implicării tinerilor în conservarea tradițiilor a fost subliniată și de Liviu Tomin Cotoi, viceprimarul comunei Lunca. „Acest obicei aici la Lunca este pus în valoare de către cei tineri. Nu avem altă opțiune, tinerii sunt cei care trebuie să ducă mai departe tradițiile, obiceiurile moștenite de la bunici. Se încearcă din răsputeri în ultima perioadă, prin diferite evenimente culturale care au la bază tinerii și costumul popular, reducerea în centrul atenției a valorilor noastre naționale, ceea ce s-a și reușit la nivelul comunei Lunca, fie că a fost vorba de colinde, de acest bal unde costumul popular e obligatoriu. Ar fi păcat ca aceste obiceiuri să se piardă, de aceea noi, generația tânără trebuie să aducem un nou suflu, să facem tot posibilul ca ele să reînvie, să fie puse în valoare așa cum merită”, a afirmat Liviu Tomin Cotoi. A fost al nouălea an în care luncanii și-au cinstit cum se cuvine tradiția balului, una mult mai veche, după cum afirmă cei implicați în organizare. „Este un obicei care îl organizăm pentru a noua oară, deși obiceiul este unul mult mai străvechi, preluat de la cei care au fost înaintea noastră. Suntem deja obișnuiți cu organizarea acestui bal, ne facem treaba cum știm mai bine. Dorim să păstrăm acest obicei, fapt pentru care implicăm tinerii, să fie cât mai aprope de obiceiuri, de portul popular. Este unul dintre puținele obiceiuri care se mai păstrează în comuna Lunca, pe care dorim să-l ducem mai departe cât mai mult timp cu putință. Tinerii se implică cu drag, vin la repetiții la dansuri, ajută la amenajarea căminului, practic toată lumea își face treaba. Nu contează dacă e tânăr sau mai în vârstă, cu toții pun umărul pentru buna desfășurare a balului”, a afirmat Ioan Mera, organizator al balului.

Obiceiul colacului

Ca și la edițiile trecute, la loc de cinste este testul colacului, obicei de nuntă, adaptat de luncani în cadrul sărbătorii dedicată ionilor. „Anul acesta a fost o excepție, balul a fost organizat înainte de Bobotează și Sfântul Ioan, din cauză că sunt mulți tineri din sat care trebuie să plece în altă parte pentru a-și relua activitatea, fapt pentru care am decis ca balul să se țină în ziua de sâmbătă, astfel ca toată lumea să poată participa alături de noi la frumosul Bal al Ionilor de la Lunca Tecii. În ce privește obiceiul colacului, acesta este unul străvechi, care în anii din urmă ținea de nunți. În ziua de azi, nemaifăcându-se nunțile cu călăreți, cu alai, l-am prelut noi, la Balul Ionilor. Astfel, un tânăr destoinic pe un cal frumos se învârte în jurul găleții pline cu apă peste care e așezat colacul, iar el, demonstrându-și măiestria și bărbăția, se întinde, ridică colacul, dar în același timp trebuie să răstoarne găleata cu apă. Dacă testul este picat, cei din jur îl udă pe călăreț cu apa din găleată, astfel ca data viitoare să fie mai destoinic și mai pregătit. Colacul este un semn de bogăție, de hrană, de belșug pentru tot omul de la țară, iar vărsarea găleții înseamnă anotimpurile cu soare udate de ploie în beneficiul recoltelor. Sperăm ca acest an să fie îmbelșugat, chiar dacă colacul a ajuns jos, totuși găleata s-a răsturnat”, a menționat Iuliu Pasidea, unul dintre organizatorii Balului Ionilor de la Lunca Tecii.

Cântec, joc și voie bună

Vestea balului fiind dată, călăreții s-au retras la casele lor până spre seară, ora 19.00, când căminul cultural s-a umplut de lume, îmbrăcată în costum popular pentru a petrece pe cinste până spre dimineață. Invitații speciali ai balului din acest an au fost solista Maria Neag, alături de Sorin Pantea, Ovidiu Pantea, Adi Erbașu și DJ Alex.