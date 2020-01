GALERIE FOTO: Colinde și dansuri de Bobotează, la Uila

Share



După o pauză de un an datorată lucrărilor de modernizare a căminului cultural, tradiționalul spectacol de colinde și dansuri organizat la Uila de Bobotează și-a reluat cursul firesc în acest an, luni, 6 ianuarie, eveniment organizat de către Asociația Culturală „Floare de cireș”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Batoș și a unor inimoși sponsori. „După o pauză de un an de zile, din cauze obiective, căminul fiind în renovare, iată că ne-am întâlnit din nou la tradiționala noastră serbare de Bobotează de la Uila. De această dată ne aflăm într-o casă nouă, un cămin reabilitat și dăruit nouă celor din Uila ca urmare a eforturilor deosebite ale autorităților locale. Nouă nu ne rămâne decât să avem grijă de această casă nouă și frumoasă, care să ne servească mulți ani de acum încolo”, a spus ing. Emil Tămășan, gazda evenimentului de la Uila. Binecuvântarea serbării de Bobotează a fost adusă de preoții ortodox și evenghelic, care au subliniat importanța momentului de sărbătoare. „Sfântul Apostol Luca ne spune în Evanghelia sa că oricine voiește să pună mâna pe plug, să nu se uite înapoi, pentru că unul ca acesta nu este destoinic de Împărăția lui Dumnezeu. Pornind de la această afirmație, aș vrea să transmit gândul meu pentru noul an, 2020. Dragii mei, nu vă uitați înapoi la răutățile dintre noi, nu vă uitați înapoi la ceea ce nu a fost plăcut între noi, nu vă uitați înapoi la diferențele dintre noi. Uitați-vă înapoi la tradiții, la oamenii frumoși, la amintirile plăcute și lăsați în urmă tot ce a fost urât. Vă doresc un an binecuvântat, plin de împliniri și să privim înapoi la această frumoasă tradiție, la această întâlnire de suflet din ziua de Bobotează de la Uila. La mulți ani!”, au fost cuvintele preotului paroh Marius Borșan, de la parohia ortodoxă Uila. La rândul său, preotul evanghelic Johann Zey a lăudat conducerea Primăriei Batoș pentru noua înfățișare a căminului cultural din Uila. „Din partea parohiei evanghelice doresc să-l felicit pe domnul primar Dumitru Cotoi pentru această realizare deosebită, căminul cultural din Uila arată splendid. Ne bucurăm cu toții de această realizare, știm cum arăta această clădire înainte, și acum de abia o mai recunoaștem”, a spus părintele Johann Zey. La rândul său, primarul Dumitru Dinu Cotoi a subliniat atât strădania din 2019, dar mai ales cea care urmează în acest an, respectiv investițiile care urmează a fi duse la îndeplinire. „Îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu care a rânduit să fie așa, precum și domnului inginer Emil Tămășan și celor care îi sunt alături, oameni de bine care promovează tradițiile, ceea ce e frumos și bun aici la Uila. Mă alătur și eu celor spuse de părintele Borșan, să lăsăm să treacă tot ce a fost rău cu anul care s-a dus. Am încheiat anul 2019 cu bune, cu mai puțin bune, dar important este că ne aflăm aici sănătoși și voioși. Am început un an nou, să ne dea Dumnezeu sănătate, să putem continua ceea ce avem de făcut. Va fi un an cu noi provocări, cu lucrări care trebuie să continuie în toată comuna Batoș. Dacă tot suntem la Uila, la cămin mai avem de finalizat ceva dotări, avem de terminat capela mortuară. Vom avea de lucru în acest an în care trebuie să finalizăm lucrurile, să nu vină alții să spună că nu am făcut nimic. Oricum spun, dar le dăm pace să spune, noi ne facem treaba mai departe. Doresc la toți să aibă parte de un an bun, promit că voi fi aproape de ei, la fel cum și oamenii din comună sunt alături de mine. Felicitări pentru această serbare și La Mulți Ani tuturor”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi.

Program artistic bogat

Primii care au urcat pe scenă au fost colindătorii din cadrul Asociației Culturale „Dedrețeana” condusă de Viorica Sfârâiac, urmați de Grupul vocal „Plaiurile Luțului” coordonat de Olivia Andone. Dansul popular a fost adus pe scena căminului cultural din Uila de Ansamblul „Plaiuri mureșene” din Rușii Munți, coordonat de Silviu și Ionela Fekete, urmați de Colindătorii din cadrul Asociației Culturale „Flori de măr” din Batoș, coordonată de Elena Banciu. Un moment special a fost Turca, obicei adus pe scenă de Ionuț, Andrei și Iliuță Brai din Toplița, cu rădăcini la Uila, urmat de colindătorii gazdă, membrii Asociației Culturale „Floare de cireș” din Uila, coordonatori Anișoara Bercea și Maria Man. Oaspetele special al serbării de Bobotează de la Uila a fost solistul Ioan Dordoi, acompaniat pe scenă de prof. Ioan Conțiu (vioară), Florin Cizmaș (saxofon), Sebastian Bucur (acordeon) și Fülöp Dan (contrabas).