Topul Firmelor Mureșene. Artă cu stil, de la Monart 58

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a celor mai competitive societăți din județul Mureș, incluse în cea de-a 26-a ediție a Catalogului Topul Firmelor Mureșene, publicație editată și prezentată în anul 2019 de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, cu ocazia tradiționalului eveniment de business intitulat ”Gala Topul Firmelor Mureșene”.

La categoria ”Microintreprinderi”, secțiunea ”9003 – Activități de creație artistică” locul 1 a fost atribuit societății Monart 58 SRL Târgu-Mureș.

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea s-a înființat în luna noiembrie 2016, are ca obiect de activitate ”creație artistică” și este deținută de Ioan Grama, care are și calitatea de administrator.

Firma a avut o cifră de afaceri de 86.745 lei în 2017 și de 840.891 lei în 2018, profit net de 55.058 lei în 2017 și de 678.490 lei în 2018, iar la rubrica angajați figurează cifra zero, atât în anul 2017, cât și în 2018.

Ioan Grama, artist al bronzului

Conform paginii web a societății, www.gramasculpture.com, principalul scop al sculptorului Ioan Grama este ”de a crea artă cu stil”, iar sculpturile în bronz prezentate pe site au fost elaborate ”cu mult profesionalism într-o impecabilă execuție.”

”Prin relaţia naturală a sculptorului Ioan Grama cu materia şi forma, dar îndeosebi prin perceperea artei ca pe-o evadare din cotidianul monoton, alegerea sa poate fi asociată mai degrabă unei gândiri pragmatice, asociind remarcabil intenţiile artistice cu cele materiale. Preferând texturile consacrate, îndeosebi bronzul, sculptorul Ioan Grama îşi propune prin lucrările sale, crearea unor ipostaze sculpturale clasicizante de artă monumentală, cu lungă durabilitate în timp. Autorul înţelege prin intermediul artei clasice antice, echilibrul, graţia şi lejeritatea posturilor şi frumuseţea ideală, reuşind mai apoi, să le transpună în compoziţiile sale într-o manieră personală, folosind ireproşabil tehnica modelajului. E vorba şi de o bună cunoaştere a anatomiei umane, de o temeinică pregătire teoretică completate de experienţa practică îndelungată. Pornind de la aceste premise, el ajunge la perfecţionarea elementelor pe care le construieşte rezultând un dinamism exprimat prin puternice linii de tensiune care se contopesc într-o unitate a echilibrului”, se menționează pe pagina web a societății.

Abil meşter, Ioan Grama foloseşte vechiul procedeu de turnare a bronzului, uzitat din timpuri îndepărtate, cel al cerii pierdute, care garantează detalii minuţioase şi o structură solidă.

”Bronzul se pretează la nuanţări infinite, la efecte care animă suprafeţele, sculptorul Ioan Grama reuşind cu mare abilitate să lucreze în strictă consonanţă cu cerinţele percepţiei vizuale căutând simplitatea expresivă. În completarea lucrărilor, ca o ”tuşă” finală, adaugă patina care nuanţează jocurile luminii pe suprafeţele sinuoase”, se mai menționează pe site-ul www.gramasculpture.com.

Alex TOTH