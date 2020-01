Concurs de șah rapid la Reghin

Share



Clubul sportiv CS Juvenes, cu sprijinul Asociației ”Our Lifetime” din Reghin, organizează concursul de șah rapid „Pion Campion”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 1 februarie, de la ora 11.00, la sediul Electrica Distributie Reghin (strada Parcul Tineretului nr. 1). Concurenții vor vea parte de secțiunea Open, concurs omologat FIDE destinat jucătorilor legitimați. Ședința tehnică va începe la ora 10.30, 7 runde, timpul de gândire fiind de 12 minute plus 3 secunde/mutare. Taxa de participare este de 50 de lei la concurenții cu vârsta de peste 18 ani, respectiv 25 de lei pentru cei sub 18 lei. În ce privește criterile de departajare, acestea au în vedere coeficientul Bucholz, victoria directă și scorul progresiv.

Premii surpriză pentru participanți

La secțiunea Open, premiile oferite de organizatori sunt de 500 de lei (locul 1), 400 de lei (locul 2), 300 de lei (locul 3), 200 de lei (locul 4) și 100 de lei (locul 5). Câștigătorii locurilor 1 la Under 2000, Under 1600 și Juniori <12 ani (băieți și fete) vor fi premiați cu 100 de lei. Înscrierile la concurs se fac pot face la adresa de e-mail baratosi_daniel@yahoo.com sau la fața locului, în ziua concursului, până la ora 10.30. Pensionarii vor beneficia de 1 voucher în valoare de 50 lei la farmaciile Ecofarmacia. De asemenea, toți participanții vor primi un voucher nenominal, de 20% reducere la toate consultațiile și controalele de specialitate din cadrul clinicii Centrului Medical Galenus, la care se adaugă premii surpriză pentru toți copiii participanți. Concurs destinat sportivilor neligitimați Va exista o secțiune separată pentru copii sub 12 ani, nelegitimați. Acest turneu nu va fi omologat FIDE. Aici, taxa de participare de de 30 lei. Ședința tehnică este progrmată la ora 10.30, numărul rundelor este de 7 (timp de gândire: 12 minute plus 3 secunde/ mutare). Participanții la această categorie vor fi premiați cu diplome si jucării. Concursul de șah rapid „Pion Campion” este organizat cu sprijinul Electrica Distribuție Reghin, companiei locale de informația tehnologiei Expert IT și Centrului Medical Galenus.