Buget record pentru investiții, la Reghin

În acest an, bugetul propus pentru investiții de către conducerea Primăriei municipiului Reghin se cifrează la 57,3 milioane de lei, sumă record având în vedere că în anul 2019 bugetul total al instituției s-a cifrat la aproximativ 56 de milioane de lei. Totodată, și bugetul instituției va crește considerabil, suma propusă pentru anul 2020 fiind de 111,5 milioane de lei.

”Avem foarte multe investiții. Însă, sincer, nici nu îmi prea vine să vorbesc despre ele. Sunt unele proiecte mari la care lucrăm și de 5 ani de zile și abia acum am reușit să o scoatem la capăt prin hățișul acesta birocratic. Și bineînțeles acum vor fi voci care vor spune, care spun deja de fapt, că le promovăm acum pentru că e an electoral. Așa că nici nu știi cum e mai bine. Într-un fel, îi înțeleg. Pentru că și mie dacă mi-ar fi spus cineva când am devenit primar că un proiect cum e cinematograful de exemplu trebuie refăcut de ”N” ori din cauza modificărilor legislative, a proiectanților, a avizelor speciale dată fiind zona în care este amplasat, etc., nu aș fi crezut. Nu aș fi crezut că pot să treacă atâția ani până când toți cei care dau avize să se pună de acord, iar apoi proiectanții și tehnicienii să facă toate modificările, dar iată că așa stau lucrurile. Așa au stat în cazul acesta și în multe altele: schimbări de guverne, de miniștri, blochează întotdeauna activitatea administrațiilor locale. Din păcate. Dar se vorbește prea puțin de aspectele acestea. Am așteptat de exemplu mai bine de un an de zile după o comisie de specialitate, care la un moment dat avea activitatea suspendată, din cadrul unui minister să se întrunească pentru a primi un aviz. Și exemplele pot continua. Dar, cu toate astea, important este că lucrurile se mișcă: probabil nu în ritmul în care așteaptă cetățenii, cu siguranță nu în ritmul în care mi-l doresc eu, dar avansăm. Și până la urmă principalul meu scop este ca aceste investiții să se realizeze pentru reghineni. Așa că e extrem de important pentru mine ca ele să fie demarate. E mai puțin important cine se pozează cu ele sau taie panglica”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

31,5 milioane lei, de la Uniunea Europeană

Potrivit primarului municipiului Reghin, creșterea spectaculoasă a bugetului destinat investițiilor este explicată prin numărul mare de proiecte finanțate fie din surse guvernamentale, fie din fonduri europene.

„Dacă până acum bugetul anual al municipiului Reghin era de 58-60 de milioane de lei, bugetul propus pentru anul acesta are o creștere de 100%, la valoarea de 111,5 milioane de lei. Suma prevăzută în acest an pentru investiții este 57.340.000 de lei. Practic, jumătate din bugetul pe 2020 vor fi investiții pentru municipiul Reghin. Din suma de 57.340.000 de lei, 56.086.000 de lei vor fi investiții pentru Primăria Reghin, din care: 31.522.000 de lei de la Uniunea Europeană pentru proiecte, 16.350.000 de lei din veniturile proprii ale bugetului local, 7.488.000 de lei de la bugetul de stat prin PNDL și 726.000 de lei de la bugetul de stat pentru proiecte. Din veniturile proprii ale bugetului local vor mai fi realizate investiții pentru Spitalul Municipal Reghin (760.000 de lei), pentru RAGCL (300.000 de lei) și pentru instituțiile de învățământ (42.000 de lei). Comparativ cu anul anterior, și sumele de la Guvern au crescut pentru că Reghinul are o activitate foarte bună din punct de vedere economic. Sumele de la Guvern se dau cotă parte din impozitul pe venit, iar din acest punct de vedere municipiul Reghin are foarte mulți agenți economici de top. Din discuțiile mele cu mediul de afaceri știu că există o cerere substanțială în ceea ce privește forța de muncă, iar municipiul nostru a început să devină atractiv pentru oamenii din alte județe”, a subliniat Maria Precup.

Totodată, primarul municipiului Reghin a dezvăluit că există posibilitatea ca această sumă record destinată investițiilor pentru anul 2020 să fie completată cu o altă sumă, de aproximativ 54 de milioane de lei, reprezentând câteva proiecte pentru care Primăria municipiului Reghin a primit recent o notificare din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, potrivit căreia „proiectele care au fost pe liste de rezerve vor fi finanțate cu bani europeni”.

Consultare cu aleșii locali

Ședința în care bugetul local pe anul 2020 va fi supus aprobării Consiliului Local Reghin va avea loc vineri, 14 februarie, însă înainte de această dată proiectul va fi discutat cu toți consilierii locali, astfel încât lista investițiilor și reparațiilor să fie unanim agreată de aleșii locali.

„Înainte de ședința de Consiliu Local, proiectul de buget urmează să fie discutat împreună cu toți consilierii locali. Ideea este să ținem cont de propunerile lor la stabilirea definitivă a listei de investiții și de reparații. S-a realizat o variantă care va fi propusă și care va putea fi modificată în funcție de cererile consilierilor locali, indiferent de apartenența politică a acestora”, a mai precizat Maria Precup.

Principalele investiții preconizate pentru anul 2020:

– Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin (27.779.000 de lei);

– Construirea unui bloc de locuințe sociale pe strada Salcâmilor (7.580.000 de lei);

– Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 din Iernuțeni (4.156.000 de lei);

– Extinderea și reabilitarea a două corpuri de clădire la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușeanu” (2.844.000 de lei);

– Modernizarea și amenajarea terenului de sport „Metalul” (1.930.000 de lei din buget local și 900.000 de lei de la FRF);

– Reabilitarea și schimbarea rețelelor de apă și canalizare (2.000.000 de lei);

– Modernizarea unor străzi (1.800.000 de lei);

– Modernizarea creșei „Spiridușii veseli” (1.707.000 de lei);

– Achiziționarea de aparatură medicală pentru Spitalul Municipal Reghin și realizarea unui sistem de canalizare pluvială la Secția Obstretică-Ginecologie (1.483.000 de lei);

– Reamenajarea Pieței Centrale (852.000 de lei);

– Construirea clădirii pentru Computer Tomograf (760.000 de lei; CT-ul este finanțat de Ministerul Sănătății, împreună cu două EKG-uri noi);

– Construire Container Centru de Primiri Urgențe – CPU (741.000 de lei);

– Achiziționarea unui patinoar demontabil (650.000 de lei);

– Igienizări și reparații în școli (536.000 de lei);

– Finalizarea halei agro-alimentare (500.000 de lei);

– Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului „Patria” (500.000 de lei);

– Achiziționarea a două automăturătoare moderne pentru salubrizare (300.000 de lei).

Compartimentul de Primiri Urgențe, aproape finalizat

”Obiectivul de investiții este un proiect al Primăriei Reghin, finanțat de Primăria Reghin și constă în deschiderea unui Compartiment de Primiri Urgențe în incinta spitalului. Este vorba despre o construcție modulară, parțial finalizată. În prezent, se montează centrala termică, spațiul din interior este de 300 de metri pătrați și este împărțit judicios, conform ordinelor de înființare a Unităților de Primiri Urgențe. Sperăm ca la începutul lunii martie să îl dăm în folosință”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. Emilia Marcoci, managerul Spitalului Municipal Reghin.

Alex TOTH