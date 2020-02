Orașul Sărmașu își axează bugetul pe zona de dezvoltare

Share



Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sărmașu, convocată pentru ziua de joi, 13 februarie 2020, au figurat trei proiecte de hotărâre. Principalul punct aflat în atenția consilierilor l-a constituit Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 2020, pe cele două secțiuni: planul de funcționare și planul de dezvoltare al localității. Celelalte două proiecte de hotărâre au vizat: aprobarea actului adițional la „Convenția de parteneriat dintre Consiliul Local Sărmașu și Fundația Creștină Diaconia – Filiala Târgu Mureș, pentru subvenționarea activității desfășurate de fundație pe plan local, privind asistența socială și suport pentru persoanele vârstnice”, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la ”Contractul de asociere dintre Consiliul Local Sărmașu și Asociația Sportivă Clubul Sărmașu 2005”.

Acțiuni premergătoare proiectului de buget

Primele două puncte de pe ordinea de zi, referitoare la aprobarea celor două acte adiționale, au fost adoptate cu majoritate de voturi de consilierii locali, cu o singură abținere.

În deschiderea dezbaterilor pentru adoptarea bugetului local pe anul 2020, primarul orașului Sărmașu, ing. Ioan Mocean, a dorit să facă unele precizări:

„Domnule președinte, domnilor consilieri, vreau, până să stabiliți în consiliul local, în plen, modalitatea de dezbatere, să fac câteva precizări de ordin general sau de ordin cifric. Vreau doar să vă reamintesc că a mai avut loc o dezbatere pe fiecare comisie în parte, a mai avut loc o dezbatere în care Executivul primăriei și-a delegat pentru fiecare comisie reprezentant, pentru a se putea discuta pe fiecare capitol de venituri și cheltuieli. Atât la Comisia economică, unde am participat și eu, la Comisia de cultură unde a participat domnul secretar general, cât și la Comisia juridică unde a participat domnul viceprimar, am avut dezbateri punctuale, pe toate capitolele de buget.

Lucrăm încă de la începutul anului sau chiar de la sfârșitul anului trecut pe acest proiect de buget, în sensul calculării veniturilor proprii, veniturilor din impozite și taxe locale, conform cu legislația, cu Codul fiscal și cu hotărârile de consiliu pe care le-am adoptat, vizavi de impozitele și taxele locale și taxele speciale.

Am discutat ulterior pe marginea planului anual de achiziții publice, să punem pe listă achizițiile publice pe care dorim să le avem în vedere pe parcursul acestui an bugetar, la capitolul de bunuri, de servicii și la capitolul de investiții.”

Edilul orașului a subliniat faptul că la începutul acestui an a prezentat raportul de activitate pe anul 2019 și a discutat, în cadrul întâlnirilor cu cetățenii orașului, problemele legate de modificările legislative. De asemenea, a făcut publice punctele din proiectul de buget care privesc întreaga comunitate, atât în zona veniturilor, cât și pe partea de cheltuieli și investiții: „În cursul lunii ianuarie au urmat adunările cetățenești la care, împreună cu colegii mei, am făcut prezentarea sau raportul de activitate pentru anul 2019 și, bineînțeles, am discutat alte probleme vizavi de legislația nouă, de readucere aminte fiecărui gospodar despre ceea ce are de făcut la începutul anului, precum și chestiuni de organizare a licitației pentru pășunat.

Discutând doar pe buget, noi am notat toate problemele care au fost ridicate în aceste ședințe, am consultat populația vizavi de noul proiect de buget. Am ridicat unele probleme care ni s-a părut nouă că nu funcționează și am cerut girul oamenilor, a celor care au participat la ședințe.”

2020, un an rezervat în mod special investițiilor

După o scurtă expunere a primarului Ioan Mocean privind planurile de investiții actuale, executivul orașului a trecut, în cea de-a doua parte a ședinței extraordinare, la dezbaterile pe capitole – în vederea adoptării bugetului pe 2020.

La capitolul venituri, încasările bugetare pentru anul curent au fost estimate la 24.867.000 lei. Nu s-au propus amendamente și nu au existat discuții sau întrebări la acest capitol.

În același timp, sumele estimate la capitolul cheltuieli au fost evaluate la 25.888.000, din care 9.462.000 la secțiunea de funcționare și 16.426.000 la secțiunea de dezvoltare.

În mare parte, aceste sume alocate dezvoltării sunt realizate din cele șapte proiecte accesate din fonduri europene pe care Primăria Sărmașu le derulează de aproape trei ani, începând de la partea de proiecte câștigate prin AFIR, proiecte pe Programul Operațional Regional, și o ultimă parte – care reprezintă proiecte aproape finalizate – prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu fonduri guvernamentale.

Astfel, peste 60 la sută din totalul cheltuielilor bugetare calculate la nivelul anului 2020, conform unui simplu calcul aritmetic, vor fi alocate dezvoltării și investițiilor.

În ceea ce privește indicatorul cheltuielilor de personal, suma la care se situează este de 4.637.000 lei, salariile personalului primăriei rămânând plafonate la nivelul lunii decembrie 2019.

După parcurgerea și analiza tuturor capitolelor de către conducerea primăriei și consilierii locali, proiectul de buget a fost supus la vot, fiind adoptat în unanimitate.

La finalul ședinței extraordinare a Consiliului Local Sărmașu, primarul Ioan Mocean ne-a vorbit despre proiectul de buget adoptat și despre proiectele aflate în derulare.

Reporter: Cum vedeți bugetul din acest an față de cel de anul trecut?

Ioan Mocean: Eu zic că este un buget echilibrat, substanțial și net superior, raportat la bugetul inițial adoptat la nivelul anului 2019, care se cifra la aproximativ 20.000.000 lei. Bugetul anului în curs, după cum ați putut observa, este de aproape 26.000.000 lei. De unde rezultă aceste diferențe: tocmai din proiectele pe fonduri europene pe care Consiliul Local le are în contracte de finanțare pe Programul Operațional Regional, pe Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) care, bineînțeles intră la secțiunea de dezvoltare. După cum se poate observa, secțiunea de dezvoltare reprezintă peste 60 la sută din totalul bugetului pe 2020.

Reporter: Ne puteți contura, pe scurt, proiectele amintite în cadrul ședinței și stadiul în care se află?

Ioan Mocean: Vorbind despre proiecte, am să încep cu cele două pe PNDR. Sunt proiecte de valoare relativ mică, câștigate pe Grupul de Acțiune Locală Zona de Câmpie. Valoarea proiectelor se cifrează undeva la 850.000 lei. Unul dintre ele, cel de 550.000 lei, ”Reabilitare infrastructură rutieră Piața Gării”, se află deja în stadiul de recepție la terminarea lucrărilor, urmând să întocmim documentația de rambursare către AFIR și să ne recuperăm sumele nerambursabile de la PNDR.

Cel de-al doilea proiect, ”Reabilitare Casă de Cultură Sărmașu”, este în execuție. Aici am avut o primă rambursare, la o plată parțială. Aș putea spune că proiectul este undeva la stadiul de 30% execuție.

Sunt două proiecte pe Programul Operațional Regional, prin Măsura 3, pe axa de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, eficientizare energetică și energii alternative, prin reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, reabilitarea termică a instalației de încălzire, sisteme alternative de producere a energiei, respectiv pompe de căldură și panouri fotovoltaice.

Avem două școli în apropiere. Școala Gimnazială Balda și Școala Gimnazială Vișinelu, pe care le pregătim pentru comasare la Balda, începând cu anul școlar viitor. Dorim să pregătim un mediu și un spațiu cât mai prielnic pentru desfășurarea procesului educațional. Decât să distrugem un copil bun și să-l ținem la învățământ simultan, câte două clase sau chiar trei, mai bine ne deplasăm pe o distanță mică și pregătim aceste școli să fie cât mai primitoare.

Mai avem, tot pe POR, pe Axa13, vestita axă a orașelor mici și mijlocii, 3 proiecte depuse, dintre care la două avem semnate contractele de finanțare – unul dintre ele ”Construire Centru Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public adiacent”. Este un proiect, spun eu, destul de benefic. A avea un bazin de înot la Sărmașu și o bază sportivă, înseamnă un plus pentru oraș. Aici suntem în faza de proiect tehnic pe cele două obiective, respectiv pe drumuri și pe clădire.

Voi aminti și de proiectul cu contract de finanțare semnat, ”Proiectul de construire Creșa nr. 1 Sărmașu și îmbunătățirea spațiului adiacent din zona creșei”.

Avem grădiniță cu program normal nouă, grădiniță cu program prelungit nouă, iată că vom avea și creșă nouă.

Cel de-al 3-lea proiect a fost sub linia programului pentru orașe mici și mijlocii, s-au terminat banii, dar noi am fost primii sub linie și am intrat, undeva în luna ianuarie în perioada de precontractare, urmând să fim chemați la semnarea contractului de finanțare. Vorbim despre ”Modernizarea, reabilitarea și dotarea Centrului cultural Sărmașu”, pe clădirea Cinematografului Sărmașu.

Proiectele sunt mari, din punct de vedere financiar, dar sunt sigur că sunt proiecte care vor schimba, din foarte multe puncte de vedere, fața orașului Sărmașu.

Ioan ȘANDOR