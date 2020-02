FOTO: Sărbătoarea luptelor libere, la “Memorialul Ştefănescu & Benedek”

Share



Sala de Sport din Parcul Tineretului (municipiul Reghin) a găzduit sâmbătă, 15 februarie, cea de a treia ediție a Concursului Internațional de Lupte ”Memorialul Voicu Ştefănescu & Benedek Levente”, eveniment organizat de CSS Reghin şi echipa de lupte a anilor `80. Deschiderea oficială a competiției s-a bucurat de prezența oficialităților municipiului Reghin, alături de veteranii lupelor libere din Reghin, și, nu în ultimul rând, de fratele și soția regretatului profesor Voicu Ștefănescu.

Maria Precup: „Pentru noi este o onoare”

„Mulțumesc sportivilor, antrenorilor și organizatorilor acestui concurs pentru că au pus Reghinul pe harta țării în ce privește această disciplină sportivă, așa cum a fost pusă de profesorul Voicu Ștefănescu în 1979. Faptul că, după atâția ani, relăum această tradiție prin tot ceea ce se întâmplă la Reghin, pentru noi este o onoare. Mulțumesc organizatorilor, știu ce sacrificii se fac, atât din partea sportivilor și antrenorilor cât și din partea părinților. Noi nu suntem decât beneficiarii acestui eveniment deosebit pentru care vă suntem recunoscători”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Mark Endre: „De astfel de oameni avem nevoie”

„Este extrem de îmbucurător să putem organiza acest eveniment sportiv internațional aici, la Reghin, Memorialul Ștefănescu & Benedek”. Am un deosebit respect pentru acești sportivi, în special pentru sportivii de performanță. Sportul înseamnă sănătate, disciplină, perserverență și, nu în ultimul rând, o viață foarte regulată. De astfel de oameni avem nevoie. Vreau să mulțumesc echipei care a organizat acest eveniment, Clubul Sportiv Școlar Reghin, profesorului Peres Miklos, părinților, sportivilor și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Se spune că genele se moștenesc. Avem în Reghin câteva nume care au făcut performanță în acest sport, care au, la rândul lor, copii care continuă seria reușitelor obținute de părinții lor, fapt ce ne face să fim mândri de ei”, a spus Mark Endre, viceprimarul municipiului Reghin.

Eva Ștefănescu: „Nu a fost ușor să fiu soție de antrenor”

„Mulțumesc pentru cinstea acordată de a face parte din acest grup minunat de sportivi. Nu a fost ușor să fiu soție de antrenor care își dedica tot timpul sportivilor. Se știe faptul că Voicu Ștefănescu făcea naveta la Reghin de la Târgu Mureș. Toate eforturile lui au fost răsplătite cu mult, mult drag de sportivi precum Alin Păcurar, Piști Demeter, Paul Mare, Sorin Maloș, Uțu Piștănilă și mulți alții. Dacă mă uit în jur îi văd pe Robi Biblia, pe Nelu Merdar, cărora le mulțumesc pentru sufletul pe care îl pun în organizarea acestei competiții atât de frumoase, astfel ca ea să fie repetată an de an. Doresc sportivilor prezenți să aibă succes, așa cum au avut sportivii profesorului Voicu Ștefănescu, „Echipa de Aur a Reghinului”, cum a mai fost ea denumită. Succes îi urez și profesorului Peres Miklos, îl felicit pentru munca pe care o face, pentru faptul că se dedică acestui sport, acestor sportivi, exact precum înaintașii săi, cu rezultate pe măsură”, a afirmat Eva Ștefănescu, soția regretatului profesor Voicu Ștefănescu.

Tudor Ștefănescu: „Am fost mândru de fratele meu”

„Am fost mândru de fratele meu, de munca pe care a depus-o aici la Reghin, de rezultatele deosebite pe care le-a obținut. Doresc ca luptătorii de azi din cadrul Clubului Sportiv Școlar Reghin să calce pe urmele marilor campioni de odinioară, astfel încât să ducă mai departe gloria acestui sport aici la Reghin”, a fost mesajul lui Tudor Ștefănescu, fratele și, totodată, sportivul profesorului Voicu Ștefănescu.

Virgil Tudose: „E un sentiment de bucurie”

„E un sentiment de bucurie să mă revăd cu mulți dintre sportivi, cu foști elevi, oameni care nu au uitat de acest sport, față de care nutresc și astăzi un respect deosebit”, a spus prof. Virgil Tudose, coleg cu prof. Voicu Ștefănescu la CSȘ Reghin.

Costel Ababei: „Sportul, un factor important în călirea caracterului acestor tineri”

„Am observat că în fiecare an acest eveniment a luat o amploare tot mai mare, sunt tot mai mulți sportivi, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Secția noastră de lupte a avut rezultate extraordinare, aproape de neînchipuit în urmă cu ceva ani, a ajuns campioană națională. Suntem mândri de aceste rezultate, care au făcut ca numărul sportivilor prezenți la această competiție să fie și mai mare. Ca o persoană implicată în educație, am convingerea că sportul reprezintă un factor important în călirea caracterului acestor tineri, în disciplina care și-o vor alege și care îi va ajuta să devină niște adulți responsabili”, a declarant prof. Costel Ababei, directorul Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga”.

Peres Miklos: „Sunt mândru că pot să continui tradiția luptelor în Reghin”

„Mă bucură foarte tare faptul că de la an la an suntem tot mai mulți la această competiție. Mă bucur ca au fost amintite aici rezultatele acestor minunați sportivi reghineni obținute anul trecut. După atâta muncă, iată că răsplata nu s-a lăsat așteptată. Sunt mândru că pot să continui tradiția luptelor în Reghin”, a spus prof. Peres Miklós, coordonatorul Secției de Lupte Libere din cadrul CSȘ Reghin. Luptele libere vs luptele politice

Organizatorii au acordat diplome speciale oficialităților prezente, făcând-o pe Maria Precup să exclame: „Este o onoare când asemenea oameni îmi oferă un premiu. Deși nu știu să mă lupt, doar politic, unde se întâmplă să mai iau bătaie. Văd că acești luptători sunt extrem de admirați, e mult mai bine să faci lupte libere decât lupte politice”, a spus primarul municipiului Reghin.

Premierea luptătorilor reghineni

A urmat premierea luptătorilor reghineni din cadrul CSȘ Reghin, medaliați la competițiile naționale și internaționale în cursul anului 2019, campioni naționali pe echipe în anul 2018 și medaliați cu bronz în anul 2019. Au primit binemeritatele aplauze Biblia Robert, Simon Lorand, Mihaela Rad, Darius Sas, Darius Horvath, Mario Doczi, Rareș Bucur și Tamas David.

CSȘ Reghin, locul 1 pe echipe

Concursul Internațional de Lupte ”Memorialul Voicu Stefanescu și Benedek Levente” a reunit la start un număr de 218 sportivi, de la 25 de echipe din România, Ungaria și Republica Moldova. Câștig de cauză la final au avut sportivii reghineni pregătiți de prof. Peres Miklós, CSȘ Reghin care au obținut primul loc pe echipe, la cea de a III-a ediție ”Memorialul Voicu Ștefănescu & Benedek Levente”.