SÂNGE din Reghinul MEU”, o nouă ediție de succes

Campania „SÂNGE din Reghinul MEU” inițiată la Reghin de către Asociația ”Our Lifetime” și-a derulat marți, 18 februarie, cea de-a treia ediție, găzduită de Sala Lex Aly Gym din Parcul Tineretului. Ideea acestei campanii aparține soților Dan Mihai și Anamaria Fărcaș, reprezentanții Asociației ”Our Lifetime”, care au decis să se implice în ce privește ajutorarea semenilor lor. „Am început să cochetăm cu ideea unei campanii de donare de sânge undeva în luna octombrie, anul trecut. Ideea aparține soției Anamaria Fărcaș, care este și vicepreședintele asociației. Ne-am activat la niște cazuri cu copilași. De multe ori, pacienții dacă nu au sânge corespunzător sau nu au anumite componente, nu apucă doctorul să diagnosticheze. Este o chestiune de viață și de moarte. Chiar dacă procesul de donare nu afectează organismul, sunt foarte puțini oameni care cunosc în detaliu despre ce este vorba, cum a fost și în cazul meu, anul trecut în decembrie, când am donat pentru prima dată”, ne-a declarat Dan Mihai Fărcaș, președintele Asociației „Our Lifetime”.

40 de supereroi

Targetul impus de către organizatorii campaniei este de a găsi 40 de donatori eligibili noi la fiecare ediție, precum și conștientizarea locală a importanței sângelui ca și formă de tratament foarte greu accesibilă (sau prea târziu) celor în nevoie. „Edițiile campaniei „SÂNGE din Reghinul MEU” au evoluat destul de bine. Prima ediție, cea din decembrie, a fost sincronizată destul de ok cu perioada sărbătorilor de iarnă când toată lumea e dispusă să facă un act de caritate, fapt pentru care am avut 65 de donatori eligibili. La ediția din luna ianuarie, o lună ceva mai grea, numărul donatorilor înregistrați a fost de 44, iar la cea de a treia ediție am avut 52 de donatori. În acest an, numărul celor care au venit să doneze a crescut. La această ediție am avut mult mai mulți donatori prezenți față de luna ianuarie. Din păcate și sincronizarea cu virozele care sunt, fapt pentru care foarte multă lume a fost declarată neeligibilă. Cu toate acestea ne-am îndeplinit targetul de 40 de supereroi. Raționamentul pentru o echipă mobilă în ce privește aceste acțiuni de donare de sânge este de a avea 30 de donatori eligibili, iar noi am setat acest număr la 40, ca să avem o rezervă, și spre bucuria nostră l-am depăși de fiecare dată. Echipa care susține această campanie este compusă din personalulul Centrului Reginal de Transfuzie Sanguină Târgu-Mureș, Centrul Medical Galenus, doamna doctor Adriana Pop din Reghin, susținătorii locali, și nu în ultimul rând cei care ne-au sprijinit cu locația, Lex Aly Gym prin Gabriel Toncean. S-a format un efect destul de puternic de vizibilitate prin care se leagă un obicei sănătos, acela de a face mișcare, cu un obicei la fel de sănătos și de benefic, acela de a dona sânge”, a precizat Dan Mihai Fărcaș.

Extinderea campaniei la nivel național

Următoarea acțiune, episodul 4 din cadrul Campaniei „SÂNGE din Reghinul MEU” va avea loc în data de 17 martie, urmată de ediția din 28 aprilie. „Se cunosc deja datele la următorele două ediții, care vor cădea tot într-o zi de marți, în aceeași locație, respectiv Sala Lex Aly Gym din Parcul Tineretului, în intervalul 8.00 – 12.30. Recomandarea noastră este ca lumea să nu se înghesuie la ora 8.00 sau la 12.00, deoarece între aceste două ore fluxul de donatori este ceva mai scăzut. Dorim ca acțiunea de donare să se desfășoare în cele mai bune condiții, iar personalul să nu fie încărcat cu prea mulți donatori la o oră anume. În ce privește perioada următoare, avem un obiectiv setat pe 12 luni. Dorim ca în luna decembrie 2020 această campanie să se extindă la nivel național pe de o parte, iar pe de altă parte, să avem un flux în care cei care doresc să se poată baza pe faptul că lunar se face recoltare și pot contribui, pentru că de multe ori nu se sincronizează data de recoltare mobilă cu programul celui care vrea să doneze. Deja s-au anunțat persoane de prin zona Iașiului interesați în a duplica această acțiune, fapt pentru care sunt disponibil să fiu contactat în vederea susținerii lor. Cu puțină implicare din partea câtorva persoane se poate duplica evenimentul în mai multe comunități din toată țara, în colaborare și cu centrele regionale de transfuzii cu care am început deja discuțiile în urmă cu câteva săptămâmi, tocmai pentru a-i pregăti și ai implica în această mișcare”, a subliniat Dan Mihai Fărcaș

Sursă foto: Asociația ”Our Lifetime”