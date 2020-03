FOTO: Exercițiu de salvare la Clinica de Endocrinologie din Târgu-Mureș

Share



Participanţii la stagiul de pregătire COS-DSM coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, de la Târgu-Mureş, au luat parte vineri, 6 martie, la un exerciţiu de coordonare a unei intervenţii şi testarea relaţiei directe dintre comandantul operaţiunii de salvare şi directorul de salvare medicală, în cazul intervenţiei la un incendiul izbucnit într-un spital.

Exerciţiul s-a desfăşurat la Clinica de Endocrinologie şi a vizat intervenţia de salvare şi evacuare a pacienţilor după ce focul s-a manifestat la ultimul nivel al clădirii.

”Scenariul pleacă de la un incendiu care se produce la ultimul nivel al spitalului de Endocrinologie şi de aici totul degenerează ca urmare a nevoilor pacienţilor existenţi în spital , ca urmare a situaţiei create că la etajele 1 şi 2 există o secţie de psihiatrie şi aşa mai departe. E vorba doar de a învăţa procedurile de lucru în cazul punctelor de comandă de la nivelul de brigăzii de Pompieri din Paris, de la colegii francezi, de a vedea fluxul lor de acţiune în cadrul acestor puncte de comandă, de a vedea modul de cooperare interinstituţională, de a vedea relaţia directă dintre comandantul operaţiunii de salvare care este pompier şi medicul şef SMURD, care este directorul de salvare medicală. Aşa încât accentul se pune pe relaţia dintre cei doi şi, bineînţeles, ulterior şi relaţia de cooperare cu celelalte instituţii care participă la gestionarea unui astfel de eveniment”, a declarat colonel Claudiu Zamfir, şeful Direcţiei Planificare, Exerciţii şi Management Stări Excepţionale din cadrul IGSU.

Potrivit colonelului Zamfir, în urma stagiului de pregătire de anul trecut s-a trecut la schimbarea un proceduri de lucru, pentru eficientizarea intervenţiilor.

”După cursul de anul trecut am făcut unele modificări ale procedurilor în sensul modificării unor aspecte de lucru în punctele de comandă. Sunt aspecte interne, nu sunt neapărat de impact exterior, cât de eficientizare a lucrului între oameni, între pompieri. Dar din punct de vedere al conducerii nu putem spune că noi avem diferenţe majore la punerea în aplicare a măsurilor, cât aici este vorba despre practică, de cântărirea relaţiilor, de eficientizarea relaţiilor. Accentul se pune pe aşa ceva, inclusiv pe relaţia cu presa”, a subliniat colonelul Claudiu Zamfir.

Exerciţiul a fost monitorizat de generalul Joel Prior, general în rezervă a Brigăzii de Pompieri din Paris, care participă la programul de formare a pompierilor dedicate serviciilor de salvare şi serviciilor de prim ajutor medical la cererea autorităţilor franceze, unul dintre lectorii stagiului de pregătire de la Târgu-Mureş.

”Prima impresie este una favorabilă. De fapt obiectivul acestui exerciţiu este să asigurăm comunicarea între toate componentele care intervin în lanţul de salvare şi vorbim aici de pompieri dar şi poliţie şi jandarmerie, medici şi reprezentanţi ai Armatei. Ideea este ca serviciile să nu mai acţioneze fiecare compartimentat, fiecare în colţişorul său, ci să ajungă să acţioneze în mod coordonat. Întreaga operaţiune este condusă de comandantul operaţiunilor de salvare. Singura diferenţă între sistemul francez şi cel românesc pe care o cunosc este că acea cooperare între servicii nu are la un nivel la fel de ridicat ca cel pe care îl avem în Franţa. Acesta este motivul pentru care domnul Raed Arafat, secretar de stat, a solicitat ca această formare să aibă loc”, a precizat Joel Prior.

În perioada 24 februarie – 13 martie, în municipiul Târgu-Mureş se desfăşoară un ”Stagiu de pregătire COS-DSM” coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, iar pe lângă latura practică vor fi create scenarii şi strategii de intervenţie la o serie de evenimente.

(www.agerpres.ro/ foto: ISU Mureș)