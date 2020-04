SOLIDARITATE. Fabrica Târnava Sighișoara se alătură luptei anti Covid-19!

Share



Conducerea fabricii Târnava SA Sighișoara, brand recunoscut pe plan național, dar și internațional, în domeniul produselor textile, a decis să se alăture luptei împotriva infecției cu noul coronavirus prin producția de echipamente medicale. În urmă cu câteva zile, Târnava Sighișoara a început producția de combinezoane de unică folosință, urmând ca portofoliul echipamentelor medicale să fie completat cu măști de protecție, bonete, botoșei, halate și cearșafuri de spital. Detalii despre această inițiativă de solidaritate cu spitalele și cadrele medicale din România am aflat de la Cristina Cecilia Hancu, CEO și director general al Târnava SA Sighișoara.

Reporter: Când și de ce ați luat decizia să confecționați echipamente de protecție pentru cadre medicale?

Cristina Cecilia Hancu: Am luat decizia să producem echipament de protecție când am văzut ce criză acută este în țară și știind că noi deja producem echipament de protecție pentru alte industrii, ne-am gândit că tranziția ne-ar fi relativ ușoară.

Rep.: Vă rog să enumerați ce tip de produse de acest tip fabricați.

C.C.H.: Momentan producem doar combinezoane de unică folosință dar urmează să producem, în funcție de comenzile primite, halate, bonete și botoșei de unică folosință și probabil și combinezoane impermeabile. Am avut discuții și pentru cearșafuri și pijamale de unică folosință.

Rep.: Unde furnizați produsele? Detaliați vă rog și capacitatea de producție pe care o puteți asigura.

C.C.H.: Deocamdată le furnizăm la o firmă din București dar suntem în discuții cu mai multe spitale, și din județ, pentru a produce pentru ei începând de săptămâna viitoare. Putem produce între 2.000 – 6.000 de articole, în funcție de tipul articolului.

Rep.: Cum faceți față acestei provocări din punct de vedere al materiei prime folosite?

C.C.H.: A fost destul de greu să găsim materia primă, având în vedere că nu am mai achiziționat niciodată genul ăsta de material nețesut. Cunoaștem furnizorii noștri pentru articole de modă, dar am început să întrebăm și să căutăm până am găsit. După ce am început să găsim, am început să primim e-mail-uri de la furnizori care doreau să colaboreze sau să apară articole în ziar cu furnizori. Dar nu a fost deloc ușor, mi-aș fi dorit să fim ajutați în asta de Guvern sau de alte instituții ale Guvernului, am fi câștigat timp prețios dacă am fi început și mai repede producția.

Rep.: În altă ordine de idei, ce fel de măsuri ați luat la nivelul fabricii astfel încât producția să continue și pe perioada stării de urgență?

C.C.H.: Am început să dezinfectăm fabrica de trei ori pe zi, avem soluție dezinfectantă pentru mâini, pentru toți angajații. Am început producția doar după ce am confecționat combinezoane impermeabile, măști și bonete pentru cei din producție și am închis sectoarele. Au acces doar câteva persoane din afara sectorului, care au echipamentul complet. Am informat angajații că sunt obligați să îi informeze pe cei de la Direcția de Sănătate Publică dacă le vin rude acasă din alte țări, și de asemenea și pe noi. Totodată, luăm zilnic temperatura angajaților înainte de începerea programului. Am încercat să fim cât de prudenți posibil.

A consemnat Alex TOTH