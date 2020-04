Măști și viziere donate de Traian Bendorfean

Share



Traian Bendorfean, om de afaceri din municipiul Reghin, este unul din cei implicați în acțiunile de ajutorare menite să stopeze răspândirea noului coronavirus Covid-19. În acest sens, Soni, cum îl cunosc prietenii, a donat peste 30.000 de măști și viziere de protecție celor care i-au solicitat ajutorul.

„În urmă cu patru săptămâni am fost la București, unde am un naș, în persoana lui Nicolae Cristescu, un băiat de caracter față de care am o stimă deosebită. Din discuțile avute cu el, despre ce se poate întâmpla în România legat de această pandemie, atunci nefiind atât de gravă situația, mi-a spus că ar trebui să ne protejăm, și noi la rândul nostru să ne implicăm într-un fel, să ajutăm dacă este nevoie. Așa se face că am primit de la el 3.000 de măști, iar eu să le împart cui cred eu de cuviință. Ajuns acasă, am gândit ce să fac cu aceste măști. Nici nu s-a pus problema să le vând, Doamne Ferește, să vin eu acum să iau banii pe necazul oamenilor, și atunci am dat un anunț pe Facebook prin care îi înștiințam pe cei doritori că pot să primească măști. Nu am făcut acest lucru cu scopul de nu știu ce reclamă, ci în ideea ca lumea să știe că eu am măști, și pot apela la mine pentru procurarea lor. Au început să apară doritori, mai sceptici la început, astfel că am donat cele 3.000 de măști, după care am mai amplificat numărul de măști venite de la București. Am contribuit și eu cu o sumă de bani pentru ele, deoarece nu am putut accepta ca toate acestea să vină de gratis. Așa se face că am donat în tot județul, la pompieri, jandarmi, spitale, poștă, azil de bătrâni, la persoane fizice, la firme, practic am donat peste tot unde s-a putut, la poliția locală, la poliția din Reghin, la maternități. Cei care ne-au cerut sprijin, le-am oferit aceste materiale, astfel că în acest moment numărul măștilor donate se ridică la 29.000 de măști și 1.500 de viziere. Mai aștept să sosească încă un transport de 3.000 de măști, care la rândul lor vor fi donate celor care au nevoie de ele. Sper ca prin acest gest al meu am contribuit la oprirea extinderii coronavirusului, atât cât am eu putut să ajut. Satisfacția mea este să știu că de Paști sunt mult mai puțin bolnavi grație acestei donații”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, omul de afaceri reghinean.

Una din metehnele românilor este cea a suspiciunii când vine vorba de vreo donație, ba a fost făcută de ochii lumi, ba are vreo conotație, de regulă politică, aspecte lămurite de Traian Bendorfean.

„Nu mă interesează aspectul politic. De opt ani de zile sunt ieșit din politica românească, sunt inactiv din acest punct de vedere, nu mă interesează acest aspect. Este mult mai importantă în aceste momente sănătatea națiunii noastre decât factorul politic. Toată această acțiune de donare vine din suflet, nu am dorit să-mi fac vreo reclamă. Sunt un om cu frica lui Dumnezeu, bunicul meu a fost cantor la biserica din Hoghilag, județul Sibiu, și cred că Dumnezeu, mai mult ca oricând, ne-a apropiat în aceste momente. Acesta cred că a fost scopul, să ne apropie. Important este ca noi să rămânem uniți, altfel, dacă nu am înțeles ceva din toată această situație, e bai”, a precizat Traian Bendorfean.

„Vom trece și peste această pandemie”

Optimismul pare să-l însoțească pe Soni și în aceste zile, fiind interesat de ce poate să facă el pentru societate, nicidecum de alții. „Fiecare știe ce are de făcut fiecare face ceea ce simte. Poate alții au făcut alte gesturi făță de societate. Nu vreau eu să le comentez, fiecare face ce vrea și cum poate. Legat de această pandemie, nu doar statul român a început scârțâit, toată Europa, toată lumea a fost luată prin surprindere, așa că nu putem face comparații cu alții, că unul a fost de nota 10 și statul român a fost de nota 5. În ce privește perioadă următoare, sunt extrem de optimist în ce privește viitorul acestei țări. Spun aceste lucruri din cauză că în România sunt oameni capabili. Românii sunt oameni muncitori, cu suflet mare, și în momente delicate am reușit să ne strângem unii cu alții. Am trecut peste războaie, cu siguranță vom trece și peste această pandemie”, a spus Traian Bendorfean.