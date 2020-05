FOTO: Vasile Călin Cadar, paramedicul cu drag de animale din Filea

Share



Vasile Călin Cadar este unul din destoinicii crescători de animale din localitatea Filea, comuna Deda, pasiune moștenită în familie. Pe lângă animale, Călin mai are o pasiune, grija față de sănătatea semenilor, fiind de 16 ani paramedic la SMURD, la punctul de lucru de la Deda. „Pot spune că îmbin două meserii care îmi sunt tare dragi și pe care le fac cu multă pasiune. Animalele sunt ceva de suflet pentru mine. E foarte greu de lucru cu ele, dat fiind faptul că lucrez și la SMURD, dar practic nu mă pot despărți de ele. În 2004, când făceam cursurile la SMURD, tatăl meu s-a îmbolnăvit, fapt pentru care nu m-am mai putut ocupa și de animale, astfel am fost nevoit să le vând. În 2007 am cumpărat alte animale cu care am reluat practic această ocupație de creștere a animalelor. Am luat atunci undeva la 100 de capre”, povestește Vasile Călin Cadar. În prezent, efectivul de animale deținut de Vasile Călin Cadar este de 80 de capre și 300 de oi, ținute în saivanul de la Filea, cu o zonă de pășunat care se întinde de la Stânișoara până spre apa Sebeșului.

Laptele de oaie și capră, ingredientele de bază

Produsul muncii este materializat în cașul și urda obținute din laptele de oaie și capră, calitatea acestora fiind apreciată de cumpărători.

„Anul acesta, toată cantitatea de caș și urdă am vândut-o de acasă, nu a fost nevoie să mergem cu ea în piețe. În decursul anilor mi-am făcut o clientelă, lumea știe de produsele mele și se aprovizionează an de an direct de la sursă, de la mine de acasă. Cașul și urda produsă de mine se obține din laptele de oaie amestecat cu cel de capră. Laptele de capră este mai bun din punct de vedere calitativ față de cel de oaie, dar laptele de oaie are o grăsime mai mare. Din punctul meu de vedere, brânza de oaie e un pic mai dură, iar laptele de capră, cum e mai slab ca și grăsime, îi oferă o consistență mai moale cașului, mult mai plăcută din punctul meu de vedere. La cașul nostru, compoziția de lapte este în proporție de 70% de oaie, respectiv 30% lapte de capră”, spune Călin Cadar.

Aparent simplă, rețeta după care este făcută brânza este cu sfințenie păstrată, singura cunoscută de altfel de Călin Cadar, ,,una și bună” cum spune românul.

„Rețeta, dacă o putem denumi așa, e simplă, de când lumea, de la care nu ne abatem. Laptele vine închegat după care tot ce trebuie să faci este să ai răbdare. La caș, un aspect foarte important este răbdarea. Toată ideea este să nu te grăbești. De asemenea, trebuie avut grijă să fie stors cum trebuie, să nu aibă zer, dar nici să nu fie prea închegat să dai prea mult cheag ca să-l faci tare. Noi așa am învățat de la părinți și bunici, altă rețetă nu cunoaștem”, declară Călin Cadar.

Cum să diferențiem un caș bun de unul mai puțin bun ?

„Un caș bun trebuie în primul rând să fie estetic, după care urmează ce e mai important, gustul. Dacă brânza e acră, gustul are de suferit. Dacă laptele e prea închegat, e prea aspru și atunci cașul se zdrobește, se face ca făina. Un produs bun trebuie să aibă consistență, să țină laolaltă cum se zice, să nu se sfarme. Trebuie să aibă apoi un gust bun și nu în ultimul rând să aibă și o culoare frumoasă. Un aspect important în ce privește calitatea unui produs de stână este cel al oamenilor. Din păcate nu prea se mai găsesc oameni de calitate care să-i aduci să lucreze cu animalele. Eu mă pot declara fericit de oamenii care îi am. Doi dintre ei lucrează la mine de 11 ani, alături de încă o persoană care e la mine de 5 ani. Țin cu dinții de ei pentru că știu foarte bine să-și facă treaba și fac totul posibil ca să nu-i pierd deoarece foarte greu mai găsești oameni atât de dedicați acestei munci”, spune Călin Cadar.

Calitatea brânzei vine la pachet cu naturalețea ei, aspect extrem de important când vine vorba de sănătatea consumatorului.

„Din punctul meu de vedere, cel mai important aspect este cel legat de sănătatea omului, de produsul care îl consumă. S-a arătat și pe la televizor tot felul de brânzeturi care se vindeau foarte bine, dar care nu aveau treabă cu laptele. Nu are cum să fie sănătos așa ceva. În produsele care le face nu avem absolut nimic artificial. Totul este 100% natural, nu băgăm absolut nimic din comerț. Cheagul folosit la închegarea laptelui este din rânză, stomacul de miel mai exact. Totul e natural, doar din ce vine de la animal”, a punctat Călin Cadar.