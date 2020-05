Rupack SRL, în așteptarea relansării economice

Share



În acest an societatea Rupack SRL din Reghin, județul Mureș, administrată de Rus Dan Dorul, marchează 20 de ani de activitate pe piața românească și piața europeană, fiind singura firmă de profil din zona Reghin axată pe producerea și comercializarea ambalajelor de carton ondulat. Societatea a înregistrat un suflu nou o dată cu mutarea în luna februarie a anului trecut în actuala locație, una mult mai accesibilă și mai corespunzătoare din punct de vedere al procesului de fabricare a ambalajelor din carton.

Efectele pandemiei

Pandemia numită COVID-19 și-a pus amprenta în ce privește producția ambalajelor de carton, după cum ne spune Rus Dan Dorul.

Fiind producători de ambalaj din carton ondulat, în special pentru industria mobilei, această pandemnie ne-a afectat destul de serios. Am avut o scadere a comenzilor undeva la 45-50 la %. A existat si o creștere, nu cât să acopere scăderea în totalitate, pe segmentul de ambalaje pentru coletărie,magazine online, industria alimentară și pe partea de textile. Mai exact, s-a înregistrat o oarecare creștere în ce privește ambalajele din carton, de dimensiuni mici, produse cu valori mai mici,acest fapt avand ca rezultat scaderea valorii productiei. Nu am întrerupt activitatea, s-a lucrat pe toată această perioadă, cu excepția unei părți din personalul angajat care a fost trimis în șomaj tehnic, urmând să revină la muncă începând cu data de 18 mai. Probabil, dacă economia își va reveni, după cum afirmă anumite voci, vom încerca să mai angajăm personal”, ne-a declarat Dan Dorul Rus, administratorul SC Rupack SRL. „Majoritatea clienților firmei au produse destinate exportului si depind foarte mult de revenirea partenerilor externi precum Germania,Oanda, Italia și a altor țări . Dacă ei își revin 100 %, ne revenim și noi, cel puțin în domeniul ambalajelor de carton. Am avut si avem in prezent aceeasi relație cu clienții nostrii, chiar dacă momentan nu sunt asa multe comenzi, dar din discuțiile avute, majoritatea spun că suntem pe drumul cel bun. Situația își va reveni treptat și probabil în câteva luni vom ajunge la nivelulul comenzilor din perioada februarie-martie”, spune administratorul Rupack SRL.

Măsuri de sprijin pentru repornirea economiei

Economia românească așteaptă în continuare măsuri concrete de relansare din partea guvernanților și sprijin care să atenueze șocul rezultat datorită pandemiei, în special de mediul privat.

„Economia privată reprezintă motorul dezvoltării oricărui stat. E clar că fără o infuzie de capital și fără niște măsuri economice urgente care trebuiesc aplicate, nu cred că vor rezista toate firmele care au activat înainte de această pandemie. Până acum au fost câteva măsuri, nu toate sunt puse în practică după cum sunt prezentate. Programul IMM INVEST este una dintre aceste măsuri. Deficiența pe care o văd eu la această măsură este faptul ca până la urmă ajungi la bănci, acestea sunt cu capital privat iar statul poate interveni ajutând firmele doar cu garanții. În rest, condițiile și indicatorii economici pe care trebuie să le îndeplineasca firmele sunt ca și înainte de izbucnirea acestei pandemii, la unele bnăci dobânda și costurile acordriăi acestor credite este chiar mai mare. Autoritățile gurvernamentale pot interveni cu anumite măsuri fiscale directe, la fel cum și autoritățile locale o pot face,exemplul pozitiv fiind amanarea termenului de plată al impozitelor locale până la data de 30 iunie. Sunt unele măsuri deja implementate dar trebuie să vină altele, măsuri complementare care să ajute la repornirea efectivă a economiei. Măsurile care s-au luat până acum au fost pentru perioada de pandemie, dar pentru repornirea întregii economii trebuie luate măsuri concrete postpandemie directe intre guvern, prin ministere,si firme care sa poata sa fie aplicate ,masuri pe care noi le așteptăm. Să sperăm că acestea nu vor înrtârzia să apară, și economia isi va reveni treptat. Cel puțin pe segmentul obiectului nostru de activitate, respectiv producerea ambalajelor de carton, semnalul de repornirte a fost dat, majoritatea clientilor încep ușor să revină la normal în ce privește activitatea de productie si in scurt timp,sper,sa atinga nivelul de produtie care l-au avut înainte de pandemie. Și ei la rândul lor depind de alte aspecte specifice fiecaruia, de comenzile primite de la clientii interni dar mai ales de la cei externi. Dacă situația economică a țărilor occidentale unde aceștia își exportă produsele își revine , atunci și noi ne vom reveni. Piața de consum internă a industriei de mobilă, șinu numai, se pare că își va reveni un pic mai greu decât celelalte piete de consum din occident din cauză că puterea noastră de cumpărare este mult mai scăzută față de cea din respectivele tari ”, declară Rus Dan Dorul.

Lecția numită COVID -19. Putem învăța ceva de pe urma ei ?

„Eu cred că da. Eu personal am învățat câte ceva. Am devenit mai ordonat în ceea ce privește cheltuielile firmei. Mi-am dat seama de importanța fiecărui leu cheltuit în parte, indiferent de ce sumă vorbim. Înainte de această pandemie, vedeam cu totul altfel anumite cheltuieli ca fiind neînsemnate,datorită valorii mici a acestora, cu un impact relativ mic în ceea ce privește costurile de producție și ale societății, dar care contează. Cred că mă îndrept către comportamentul managerilor occidentali din țări cu o tradiție mai veche decat noi în economia de piață. Este un lucru bun care l-am învățat odată cu această pandemie. De asemenea, am învățat că trebuie să gândim, să pregătim și să implementăm actul de conducere și dezvoltare al firmei astfel încât aceasta să poată să treacă și să facă față, fără mari efecte negative, unei crize economice mondiale ca aceasta”, a subliniat Rus Dan Dorul.