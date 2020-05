Dă învățarea mai departe, un mod educativ de petrecere a timpului în mediul online

Share



O nouă activitate în mediul online ia startul de la 1 iunie.

Este vorba de proiectul “Dă învățarea mai departe” program care oferă oportunități de socializare și dezvoltare persoanelor de toate vârstele din județele Mureș, Cluj și Brașov. Cum? Prin echipe de câte 5 persoane care, pe durata a 7-a săptămâni fiecare va alege și va prezenta o temă de discuție pentru colegii din echipă.

Prezentarea va fi structurată din punct de vedere teoretic și practic. Tematica este foarte vastă, se pot alege teme din domenii diverse. Apartenența la proiect ajută participanții să își dezvolte abilitățile de comunicare, dobândirea tehnicilor de facilitator și familiarizarea cu instrumente digitale. Participanții pot avea unul din roluri: de facilitator sau participant în proiect.

“Totul a pornit de la nevoia de a face ceva mai mult în perioada de stare de urgență când posibilitățile de deplasare erau limitate, iar socializarea în mediul online înflorea. Așa că, împreună cu alți 2 colegi pe care i-am cunoscut prin voluntariatele de mediu, am gândit un program care să dea valoare timpului nostru petrecut în mediul online și să ne și îmbogățească cunoștințele, abilitățile. În lunile martie și aprilie am organizat ediția pilot a proiectului cu 2 grupe. Nu știam dacă vom continua, dar văzând interesul participanților, dorința acestora de a continua ei proiectul cu grupe noi de învățare și a prelua rolul de facilitator ne-a motivat să căutăm susținere prin programul de finanțare Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Iar noi ne-am reunit sub umbrela Asociației Tot mai Verde.” a declarat Nicoleta Simion, parte a echipei de inițiatori ai proiectului.

7 săptămâni, 2 ore pe săptămână, 4 noi prieteni, 4 noi subiecte pe care le vei învăța, 1 subiect pe care îl alege fiecare și îl vei preda celorlalți. Minim 2 instrumente digitale noi pe care le vei învăța.

Ai provocarea să te descoperi.

Website: https://dainvatareamaideparte.totmaiverde.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/dainvatareamaideparte/

Contact: Nicoleta Simion

Telefon: 0740-102.843