Șofer depistat sub influenţa substanţelor psihoactive

Poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au depistat în trafic, miercuri, 10 iunie, un bărbat din Târgu Mureş, aflat sub influenţa substanţelor psihoactive. Potrivit biroului de presă al IPJ Mureș, la data menționată, polițiștii au oprit în trafic, pe B-dul Pandurilor din municipiul Târgu Mureş, un autoturism, condus de un bărbat, de 45 de ani, din Târgu Mureș. Întrucât conducătorul auto manifesta un comportament suspect, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru cannabis. Astfel, bărbatul a fost condus la unitatea medicală în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a prezenţei substanţelor psihoactive.În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean reiterează faptul că substanțele psihoactive influențează comportamentul conducătorilor de autovehicule, afectează capacitatea de a conduce, diminuează reflexele, aceștia nemaiputând fi stăpâni pe propriile mișcări și evita obstacolele apărute în cale.Totodată, conducătorul unui vehicul care a consumat substanțe psihoactive poate deveni agresiv, trecând foarte ușor de la o stare calmă la una de nervozitate, în cele mai multe cazuri, finalitatea fiind producerea unui eveniment rutier, uneori cu consecințe deosebit de grave.Astfel, legislaţia incriminează conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în articolul 336 din Codul Penal, fiind prevăzută o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.